Vous cherchez une bonne tablette Android ? La Samsung Galaxy Tab S10 FE+ perd 100 € pour le Black Friday

Pendant le Black Friday, Amazon a décidé de brader la Samsung Galaxy Tab S10 FE+. Cette tablette Android offre un très bon rapport qualité/prix grâce à cette promo. Vous pouvez l’acheter pour 599 €, au lieu de 699 €.

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Sur le marché actuel, les Galaxy Tab restent la meilleure alternative aux iPad. En effet, les tablettes Samsung offrent de belles fiches techniques avec une interface bien adaptée. Quoi qu’il en soit, pendant le Black Friday plusieurs modèles sont en promotion, dont la Samsung Galaxy Tab S10 FE+. Ce modèle, déjà réputé pour offrir un très bon rapport qualité/prix, s’affiche à son tarif le plus bas. Vous pouvez l’acheter pour 599 €, au lieu de 699 €. Pour rappel, cette dernière avait été lancée à 799 €. L’offre est valable avec la version 128 Go et dans les deux coloris. Sachez aussi que le chargeur secteur et le stylet S-Pen sont inclus dans le prix. Une promotion identique est disponible sur la boutique officielle Samsung. Toutefois, dans ce dernier cas, le chargeur secteur n’est pas offert.

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La Samsung Galaxy Tab S10 FE+ perd 100 € sur Amazon

Comme dit précédemment, la Samsung Galaxy Tab S10 FE+ se positionne comme une tablette de milieu de gamme. Elle fonctionne avec l’écosystème One UI directement basé sur Android. Cette dernière a été lancée avec la promesse de sept années de mises à jour majeures et de sécurité. Sur ce point, il n’y a rien à redire. Notez aussi que quelques fonctions en lien avec l’intelligence artificielle (IA) sont proposées.

Samsung Galaxy Tab S10 FE+ amazon.fr 599,00 € Darty 510,00 € Reconditionné Fnac 510,00 € Occasion Fnac 568,90 € Cdiscount 569,00 € Boulanger 599,00 € Samsung 599,00 € RDC 619,95 € Fnac 629,99 € Darty 629,99 € Carrefour 632,82 € Darty 635,00 € Alternate 666,00 € PC Componentes 735,28 € Materiel.net 799,95 €

Pour la partie technique, nous profitons d’un grand format avec un écran de 13,1 pouces. Toutefois, il faut noter qu’il s’agit d’une dalle LCD et non OLED. De même le taux de rafraîchissement est limité à 90 Hz. La qualité d’affichage est tout à fait correcte pour la gamme, bien qu’il faut reconnaître que les tablettes haut de gamme de la marque offrent un meilleur rendu. Profitons-en pour rappeler que le S-Pen est inclus dans le prix.

C’est toujours un plus de disposer directement d’un stylet. Pour certaines applications, celui-ci est presque obligatoire. La Samsung Galaxy Tab S10 FE+ est propulsée par une puce Exynos 1580. Cette dernière va assurer une navigation fluide. C’est amplement suffisant pour les tâches basiques, mais elle n’est pas la mieux adaptée pour le gaming. Pour conclure, sa batterie de plus de 10 000 mAh assure une solide autonomie.

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