Black Friday : le Pixel 11 Pro XL n’a jamais été aussi abordable, Amazon brade le meilleur smartphone Google

Thibaut Derex
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Amazon profite du Black Friday pour casser le prix du Google Pixel 11 Pro XL. Cette référence des smartphones haut de gamme sous Android profite d’une remise de 200 €. Il est disponible pour 1 199 €, au lieu de 1 399 €. 

Google Pixel 11 Pro XL Black friday

Pendant le Black Friday, toute la gamme des smartphones Google Pixel est en promotion. Le meilleur modèle du fabricant, le Google Pixel 11 Pro XL est également concerné par les promotions. L’appareil dans sa version de base avec 256 Go de stockage est proposé à 1 199 €, alors qu’il avait été lancé à 1 399 €. L’offre est valable avec tous les coloris. En bref, c’est une belle affaire si vous êtes à la recherche d’un appareil haut de gamme sous Android. Profitons-en pour rappeler que pendant le Black Friday, la période de retour est allongée sur Amazon. Si jamais le téléphone ne vous convient pas, vous pouvez le retourner jusqu’en janvier de l’année prochaine et obtenir un remboursement. 

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Le Google Pixel 11 Pro XL au prix le plus bas sur Amazon

Comme son nom l’indique, le Google Pixel 11 Pro XL se présente comme le smartphone haut de gamme et grand format du fabricant. Avec ce dernier, vous allez profiter d’une grande dalle OLED de 6,73 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Les pics de luminosité peuvent atteindre 3 600 nits. Pour faire simple, la qualité d’affichage est excellente. De plus, le format est parfait si vous aimez regarder des contenus vidéo. 

Le mobile est équipé d’une puce Google Tensor G6 accompagnée par 12 Go de RAM. Les performances sont dans l’ensemble bonnes. Cependant, dès que vous le poussez dans ses retranchements, il se met à chauffer rapidement. D’un autre côté, on apprécie grandement la ribambelle de fonctionnalités IA en lien avec Gemini. Au quotidien, certaines de ces options peuvent vraiment vous faciliter la vie. 

Le tout est accompagné par une politique de sept années de mises à jour majeures. L’appareil n’est pas non plus en reste avec la photographie. Il dispose d’un grand-angle de 50 Mpx, épaulé par un ultra grand-angle et un téléobjectif. Le tout offre une très bonne polyvalence, même s’il faut reconnaître que la photo de nuit est encore perfectible. Dernier point, la batterie de 5 115 mAh offre une bonne journée d’autonomie, mais pas plus. Il est possible de le recharger de 0 à 100 % en seulement une heure. 

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Thibaut Derex
Thibaut Derex

Rédacteur web passionné par la Tech, je me suis spécialisé dans les guides d’achat et les bons plans. Après plusieurs expériences enrichissantes dans différents médias, dont TG, et après avoir testé une large gamme de produits (smartphones, casques Bluetooth, téléviseurs, etc.

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