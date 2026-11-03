Amazon vide son stock d’iPhone 17 Pro Max pour le Black Friday : le prix du smartphone Apple chute de plus de 200 €

L’iPhone 17 Pro Max s’affiche à son prix le plus bas grâce au Black Friday. Amazon a décidé de casser le prix du smartphone Apple. Ce dernier est disponible pour 1 241 €, au lieu de 1 479 €.

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Les smartphones Apple sont à l’honneur sur Amazon pendant le Black Friday. De nombreux modèles sont en promotion, dont l’excellent iPhone 17 Pro Max. Celui-ci, dans sa version 256 Go et dans le coloris orange, s’affiche à un prix imbattable. En effet, vous pouvez obtenir le téléphone pour 1 241 €, au lieu de 1 479 €. Attention, pour profiter de l’offre, vous devez obligatoirement cocher la case « Coupon » pour que la réduction s’applique au moment du paiement. De même, ce type d’offre est limitée dans le temps. Si vous souhaitez en profiter, il va falloir vous montrer réactif. Rappelons aussi qu’avec le lancement de la nouvelle génération, les stocks de l’appareil vont rapidement s’épuiser.

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L’iPhone 17 Pro Max bradé par Amazon

Tout d’abord, bien que l’iPhone 17 Pro Max ne soit plus l’appareil de dernière génération, il n’en reste pas moins un excellent smartphone. Il n’a pas grand-chose à envier à son successeur. Il fonctionne bien évidemment sous iOS et il va encore recevoir de nombreuses années de mises à jour. Sur ce point, vous pouvez avoir l’esprit tranquille. Il est également compatible avec Apple Intelligence, qui donne accès à toujours plus de fonctions IA.

iPhone 17 Pro Max amazon.fr 1 297,99 € Pixmania 1 153,90 € Occasion Fnac 1 190,00 € Occasion RDC 1 241,00 € Joom 1 243,00 € Cdiscount 1 299,00 € Darty 1 357,90 € Reconditionné RDC 1 379,00 € E.Leclerc 1 379,00 € Carrefour 1 379,00 € Darty 1 379,00 € Materiel.net 1 379,00 € RED by SFR 1 379,00 € PC Componentes 1 434,00 € Reconditionné SFR 1 479,00 € Wellbots 1 479,00 € Pixmania 1 699,00 €

Maintenant, attardons-nous sur son excellente fiche technique. Il dispose d’une grande dalle Super Retina XDR (OLED) de 6,9 pouces avec la technologie ProMotion (120 Hz). Le format est imposant, mais celui-ci offre aussi un très bon confort d’utilisation. Il n’y a rien à redire sur la qualité d’affichage, l’écran étant parfaitement bien calibré. Sous le capot, nous retrouvons la puissante puce A19 Pro.

Le niveau de performances est impressionnant. Le téléphone est adapté à tous les usages, du multitâche, au gaming, en passant par le montage vidéo. Comme si cela ne suffisait pas, la gestion thermique est bonne. L’autonomie n’est pas non plus en reste avec au minimum une journée d’utilisation avant d’avoir à le recharger. Il est compatible avec le standard MagSafe. Dernièrement, il brille également par ses capacités en photo.

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