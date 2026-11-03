Sony WF-1000XM6 : Amazon frappe fort pour le Black Friday avec une belle remise sur les écouteurs premium

La référence des écouteurs sans fil à réduction de bruit active est à prix cassé. Actuellement, les Sony WF-1000XM6 sont disponibles pour 249 €, au lieu de 299 €. Une aubaine quand on sait qu’ils sont parfaitement compatibles avec les appareils Apple et Android.

Cliquez ici pour profiter du bon plan Amazon

À l’occasion du Black Friday, de nombreux écouteurs sans fil à réduction de bruit active (ANC) sont en promotion, dont les produits premium. En effet, les Sony WF-1000XM6, véritables références dans leur domaine, ont le droit à une remise de 50 € chez Amazon. Vous pouvez obtenir cette paire pour 249 €, alors qu’il y a peu ils étaient encore affichés à 299 €. L’offre est valable avec tous les coloris. De même, cette promotion est disponible chez plusieurs autres revendeurs. Il est aussi possible de trouver la même remise chez Fnac, Darty, ainsi que sur la boutique officielle (voir tableau ci-dessous). En bref, vous avez l’embarras du choix. Pour le reste, rappelons que si jamais l’objet ne vous convient pas, vous avez toujours 30 jours pour le retourner et obtenir un remboursement.

À lire aussi : découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur le Black Friday 2026

Les Sony WF-1000XM6 avec 50 € de remise

Avant toute chose, précisions que les Sony WF-1000XM6 sont compatibles avec les appareils sous Android et iOS. D’ailleurs, ils se présentent comme une bonne alternative aux AirPods Pro 3 pour ceux qui recherchent autre chose que des écouteurs Apple. Ensuite, nous sommes bien évidemment en présence d’une paire compatible avec la technologie de réduction de bruit active. À cela, il faut ajouter un format intra-auriculaire.

Sony WF-1000XM6 amazon.fr 249,00 € Sony FR 249,00 € Fnac 249,99 € Boulanger 249,99 € Darty 249,99 € Darty 286,98 € Reconditionné Fnac 286,98 € Occasion Fnac 289,90 € Darty 345,18 € RDC 382,21 €

L’ANC est plus que convaincante. Dans ce domaine, le modèle se place parmi les meilleurs, même s’il faut reconnaître que les AirPods Pro 3 restent la référence sur le marché actuel. Quoi qu’il en soit, vous allez profiter d’une excellente isolation. La qualité audio n’est pas en reste avec une restitution particulièrement précise. Pour faire simple, les audiophiles vont adorer les Sony WF-1000XM6.

On retrouve toujours une application dédiée qui permet de personnaliser son écoute. Cette dernière est très complète. Notons qu’ils sont également confortables et tiennent très bien aux oreilles. La certification IPX4 est suffisante pour les protéger de la transpiration. En bref, vous pouvez les utiliser pendant vos séances de sport. En matière d’autonomie, vous pouvez compter sur plus de sept heures d’autonomie avec l’ANC activée.