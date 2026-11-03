Avant la sortie de GTA 6, un épisode majeur de la franchise a le droit à un remaster en HD avec ray tracing

À un peu plus de deux semaines de la sortie de GTA 6, c’est un épisode majeur qui a droit à son remaster en HD avec ray tracing. L’occasion de passer le temps avant que ne soit disponible la prochaine entrée de la franchise majeure de Rockstar.

GTA 2 profite de deux remasters non officiels qui modernisent le jeu de 1999 avec navigateur, 16:9, 60 fps et path tracing.

Un premier projet utilise Claude Code pour adapter le moteur à Chrome, Edge, Firefox et Brave, avec sauvegardes et multijoueur jusqu’à six.

Un second projet exploite RTX Remix pour ajouter un nouvel éclairage, un cycle jour-nuit et des effets plus réalistes dans Anywhere City.

Enfin, après des mois pour ne pas dire des années d’attente, GTA 6 sortira sur Rockstar et Rockstar maîtrise sa communication jusqu’à distiller des images ici et là de manière parfois inattendue comme lors du dernier épisode de South Park. Et en attendant sa sortie, c’est GTA 2 qui a droit à un remaster non officiel qui modernise la formule.

GTA 2 a le droit à un remake modernisé avec du ray tracing

Plus exactement, le remaster regroupe deux projets. Le premier utilise Claude Code pour que le jeu tourne dans un navigateur et l’autre ajoute du ray tracing, du format 16:9 et jusqu’à 60 images par seconde grâce à RTX Remix.

Here comes a GTA2 RTX Remix mod with full path tracing + dynamic time of day! From modder gabdeg 🤯 pic.twitter.com/dZ0eMyIfms — Jacob Freeman (@GeForce_JacobF) September 25, 2026

C’est M1sterMo qui développe le premier projet en s’appuyant sur GTA2-RE, un projet de fans qui reconstitue le code source du titre d’origine de 1999. Ensuite, le développeur a utilisé Claude Code pour adapter le moteur à un navigateur. Il est donc possible de jouer à GTA 2 sur Chrome, Edge, Firefox ou encore Brave avec les sauvegardes stockées dans les navigateurs.

Mais ce n’est pas tout puisque la version proposée par M1sterMo ajoute aussi un écran large, une carte avec des repères, une caméra plus maîtrisée, un mode multijoueur jusqu’à six personnes. Il est donc possible de jouer en coopération, en mode Gang Wars ou chacun pour soi directement depuis un navigateur.

Un remaster fait par des fans grâce au vibe coding via IA

Le deuxième projet, on le doit à gebdag qui a créé GTA2 RTX Remix. Le développeur amateur a remplacé l’ancien éclairage par du path tracing qui calcule la lumière et ses rebonds de manière plus réaliste. On parle de tirs, d’incendies, d’explosions, de phares et de néons qui éclairent de manière plus soignée les rues de Anywhere City.

Mais notons que GTA 2 est sorti en 1999 et que son moteur graphique est trop vieux pour RTX Remix. gebdag a donc écrit un nouveau moteur de rendu Direct3D 9 qui fait la connexion entre le jeu et l’outil Nvidia. En gros, RTX Remix analyse la scène puis applique son éclairage. On trouve d’autres ajouts comme le cycle jour-nuit notamment.

Pour rappel, GTA 2 est un épisode avec une vue du dessus bien éloignée de ce que l’on connaît aujourd’hui. On doit ce jeu à DMA Design, appelé Rockstar North aujourd’hui, avec une action qui se déroule à Anywhere City, ville rétrofuturiste divisée entre plusieurs gangs.

Un épisode considéré comme majeur

Dans le jeu, on trouvait notamment une mécanique de respect qui gérait les relations avec les différents gangs. Les joueurs pouvaient donc se retrouver avec de mauvaises relations auprès de rivaux et donc l’impossibilité d’effectuer certaines missions. Dans GTA 2, le joueur incarne Claude Speed dans une ville où le moindre crime peut vous faire poursuivre par la police mais aussi le SWAT, le FBI et même l’armée.

L’IA a donc permis de moderniser cet épisode majeur en utilisant le vibe coding. Pour rappel, il s’agit d’une méthode très populaire en ce moment qui consiste à envoyer un prompt à une IA puis lui confier le codage sans même le maîtriser soi-même. Claude Code n’a pas recréé GTA 2 mais aidé M1sterMo à adapter son moteur graphique à un navigateur.

Source : GitHub