Black Friday : la Nintendo Switch 2 est à prix cassé, une aubaine avant le retour de Zelda Ocarina of Time

Avec le Black Friday, la Nintendo Switch 2 est disponible à son prix le plus bas depuis son lancement. La console est affichée à 429 €, au lieu de 499 € sur Joybuy. La parfaite remise si vous comptez investir dans une nouvelle machine pour profiter de Zelda Ocarina of Time.

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Des événements comme le Black Friday permettent d’acheter des consoles à prix cassé. Actuellement, la Nintendo Switch 2 profite d’une offre très intéressante du côté de Joybuy. En effet, cette dernière y est disponible pour 429 €, alors que son tarif conseillé est toujours de 499 €. Rarement la dernière console de Nintendo a été proposée à un prix aussi bas. C’est une aubaine quand on sait que Zelda Ocarina of Time est disponible dans peu de temps. Même s’il ne s’agit pas du jeu qui vous intéresse le plus, c’est une bonne occasion pour investir dans une Nintendo Switch 2. Avec Noël et les fêtes de fin d’année qui approchent à grands pas, c’est certainement le bon moment pour faire son achat.

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La Nintendo Switch 2 enfin à prix cassé

Cela va maintenant faire plus d’un an que la Nintendo Switch 2 a été lancée. Au fil du temps, son catalogue de jeux continue de s’étoffer et désormais on a le droit à un vrai choix parmi les titres disponibles. Pour le reste, rappelons que comme avec la génération précédente, nous profitons d’un produit hybride. Il est possible de la brancher directement à son téléviseur ou bien de jouer en mode nomade avec celle-ci.

Nintendo Switch 2 amazon.fr 449,00 € joybuy.fr 429,00 € E.Leclerc 449,00 € Cdiscount 449,99 € Cultura 449,99 € Fnac 459,99 € Fnac 459,99 € Cdiscount 459,99 € Darty 459,99 € PC Componentes 499,99 € Alternate 504,00 € Darty 562,93 € Pixmania 563,89 €

Précisons aussi que ce modèle ne dispose pas d’écran OLED. En effet, il faut, hélas, se contenter d’une simple dalle LCD. Quoi qu’il en soit, elle affiche une grande diagonale de 7,9 pouces qui offre un bon confort d’utilisation. Le taux de rafraîchissement atteint 120 Hz et la définition se limite à du 1 080 p. Une fois placée dans son dock, la Switch 2 promet un flux vidéo 4K avec le standard HDR10. Sur ce point, il n’y a rien à redire.

Elle possède une capacité de stockage de 256 Go qu’il est possible d’étendre via une carte mémoire microSD. Toutefois, il faut faire attention au format de cette dernière. La console est uniquement compatible avec le standard microSD Express. Les Joy-Con 2 sont un peu plus imposants que leurs prédécesseurs, ce qui assure une meilleure ergonomie en main. D’un autre côté pour profiter pleinement d’un titre comme Zelda Ocarina of Time, il est vivement conseillé d’investir dans le contrôleur Pro.

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