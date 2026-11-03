The Elder Scrolls 6 Sentinel : le premier trailer a été dévoilé, voici ce que la suite de Skyrim vous réserve

The Elder Scrolls VI a enfin un nom officiel. Il s’agit de Sentinel et pour l’occasion, Bethesda a publié un teaser. De quoi raviver la flamme chez les fans qui attendent depuis trop longtemps ce sixième épisode. Voici ce qu’il faut savoir.

© Bethesda / Montage BuzzArena

Bethesda officialise The Elder Scrolls VI: Sentinel avec un nouveau teaser, plus de huit ans après la première annonce du jeu.

Le jeu se déroulera à Lenclume, avec la cité de Sentinel et les Parchemins des Anciens au cœur de l’intrigue.

Le développement est désormais une priorité chez Bethesda et le jeu est déjà jouable en interne, mais aucune date de sortie n’est annoncée.

Il y a bien un jeu qui bat GTA 6 en termes d’attente : la suite de Skyrim. Il faut dire que le premier teaser a été publié en juin 2018 à l’E3 et depuis plus rien. Mais enfin Bethesda prend la parole et nous dévoile le teaser de The Elder Scrolls VI: Sentinel.

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Le nom officiel de The Elder Scrolls 6 est officiel avec un teaser

Mais ce n’est pas tout puisque l’on apprend que le décor principal est Lenclume. Dans le teaser, les images nous montrent du sable et un parchemin métallique qui en émerge. Ensuite, le logo du jeu apparaît puis la phrase “Le parchemin ne m’a offert qu’une lueur, un voile à peine levé sous mes yeux, un avenir perdu, une victoire défaite. Les sables du temps dispersés par le destin”.

Le tout est daté de 4E 206 et signé Yazar, un prêtre de la Phalène qui œuvre pour la haute reine Iradne de Lenclume.

Sentinel nous donne beaucoup d’informations. D’abord, il faut savoir que Sentinel de l’un des royaumes de Lenclume et aussi le nom de sa grande cité portuaire. Vous l’aurez compris, The Elder Scrolls VI: Sentinel se déroulera dans la province de Lenclume. Avec les Parchemins des Anciens au centre de l’histoire. Et pour cette information, il s’agit d’une rumeur.

Pour rappel, les Parchemins des Anciens sont des artefacts mystérieux qui donnent leur nom à The Elder Scrolls depuis le premier épisode. On parle de textes capables de montrer des événements passés ou futurs dans l’univers de Bethesda.

Bethesda n’a donné aucune nouvelle pendant des années

Comme expliqué précédemment, c’est en juin 2018 que The Elder Scrolls VI nous a présenté un premier teaser à l’E3. Mais sur les images, les joueurs n’ont eu qu’un vaste paysage depuis le ciel puis le logo du jeu sans aucun autre nom. Il faut dire que Bethesda était à ce moment-là en train de développer Fallout 76 et Starfield.

Ensuite en 2023, le projet a quitté sa phase de préparation pour entrer en production. C’est en juillet de cette année que Bethesda nous a donné une mise à jour de The Elder Scrolls VI: Sentinel. Désormais, c’est la priorité du studio et la majorité de ses développeurs sont sur le chantier. Le studio confirme même que le jeu est jouable en l’état au sein de l’équipe. Un chantier suffisamment avancé pour qu’une partie soit donc jouable parmi les employés de Bethesda.

Asha Sharma, nouvelle dirigeante de Xbox depuis quelques mois, a assisté à une démonstration en direct chez Bethesda. Selon elle, le jeu est “incroyable” en termes d’échelle avec une histoire impressionnante. Dans un message sur X, Asha Sharma cachait le nom officiel de The Elder Scrolls VI sous huit astérisques. Et comme nous en parlions dans nos colonnes, beaucoup ont vite compris qu’il s’agissait de Sentinel.

Mais encore plusieurs années avant la sortie de la suite de Skyrim

Bref, The Elder Scrolls VI: Sentinel est en pleine lancée et beaucoup attendent désormais une bande-annonce complète avec évidemment des images de gameplay. Selon les rumeurs, le jeu pourrait sortir d’ici deux à trois ans.

Mais n’oublions pas qu’en juillet dernier, plus de 50 salariés de Bethesda Game Studios ont été licenciés et depuis, d’autres membres du studio craignent des retards et une pression sur leurs épaules. Bethesda n’a communiqué aucune date de sortie pour The Elder Scrolls VI: Sentinel mais explique qu’il “faudra encore du temps pour que nous soyons prêts à en montrer plus”.