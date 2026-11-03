X-Men : un nouveau nom s’ajoute au casting pour le reboot du MCU, on sait quel acteur incarnera Iceman

Le reboot de X-Men se prépare au sein du MCU. Et aujourd’hui, on sait quel acteur pourrait incarner Iceman, l’un des mutants emblématiques de l’univers. De quoi étoffer un peu plus le roster du futur long-métrage.

Après avoir dévoilé une partie de son casting officiel, les rumeurs autour du reboot du MCU se poursuivent. Et aujourd’hui, on s’intéresse à Iceman puisqu’un acteur aurait été sélectionné. Pour rappel, le personnage était déjà présent dans les films de la Fox.

Ben Wang pourrait incarner Iceman dans le reboot des X-Men du MCU

Pour incarner Iceman, il s’agirait de Ben Wang que l’on a notamment pu voir dans Marche ou crève l’an dernier, une adaptation d’un roman de Stephen King où il occupait une place centrale. On l’attend également dans un autre blockbuster en plus de X-Men avec Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson qui sortira le 18 novembre 2026 en France.

Bref, le casting des X-Men du MCU se poursuit alors que l’on parle d’Asa Germann, l’interprète de Sam dans Gen V et The Boys, pour camper Angel. On parle également de Peter Claffey pour prêter ses traits au Fauve.

D’autres acteurs étaient envisagés

Mais on vous rassure tout de suite, ce n’est pas parce que les X-Men ont droit à un reboot dans le MCU que l’univers de la Fox n’existe plus. Bien au contraire, les autres personnages appartiennent à un multivers comme Hugh Jackman en Wolverine, Ian McKellen en Magneto ou encore le regretté Patrick Stewart en professeur Xavier qui nous a quittés le 28 octobre dernier.

À noter que Ben Wang n’était pas le seul acteur en lice avant de décrocher le rôle d’Iceman. Gabriel LaBelle, révélé par The Fabelmans de Steven Spielberg, était aussi dans la course. Idem pour Jackson Kelly, vu dans plusieurs séries parmi lesquelles Imperfect Women, The Pitt ou encore Teacup et Chucky.

Le troisième candidat était Rhenzy Feliz qui s’est fait remarquer pour avoir doublé Camilo Madrigal dans Encanto de Disney ou encore incarné Victor Aguilar dans la série Le Pingouin sur HBO Max. Bref, Ben Wang était bien entouré mais aurait remporté la mise.

Iceman est l’un des premiers X-Men

Pour la petite histoire, Iceman s’appelle en réalité Bobby Drake. Il s’agit de l’un des premiers X-Men puisqu’il apparaît dans le premier numéro du comics en 1963. Son pouvoir est évidemment celui de contrôler la glace pour attaquer ses ennemis ou encore se déplacer. Le personnage est déjà apparu dans les films X-Men de la Fox, incarné par Shawn Ashmore.

Le reboot des X-Men continue donc alors que le tournage débutera au Royaume-Uni en début d’année 2027. C’est Jake Schreier, réalisateur de Thunderbolts*, qui dirigera ce projet. Le film est attendu pour sortir en mai 2028, juste après Avengers: Doomsday, dans lequel seront justement les X-Men de la Fox, et Avengers: Secret Wars.