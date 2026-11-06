Le Samsung Galaxy Z Fold 8 perd 500 € pour le Black Friday Amazon : à ce prix-là, pourquoi acheter un iPhone Duo ?

Le meilleur smartphone pliable de Samsung est bradé par Amazon à l’occasion du Black Friday. Le Galaxy Z Fold 8 est disponible pour 1459 €, au lieu de 1999 €. En bref, il est presque 1 000 € moins cher que l’iPhone Duo.

Cliquez ici pour découvrir l’offre Amazon

Amazon ne fait clairement pas les choses à moitié pour le Black Friday 2026. De nombreux smartphones sont d’ores et déjà à prix cassé, dont plusieurs appareils haut de gamme. Parmi les offres les plus intéressantes, nous trouvons une promotion importante sur le Samsung Galaxy Z Fold 8. Cette référence des smartphones pliables s’affiche à 1 459 €, alors que son tarif conseillé est de 1 999 €. Comme si cela ne suffisait pas, le chargeur secteur est offert et l’offre est valable avec plusieurs coloris. Toutefois, face à une telle affaire, les stocks risquent de rapidement disparaître. Profitons-en aussi pour rappeler que l’iPhone Duo est toujours proposé à 2 339 €. En bref, le Samsung Galaxy Z Fold 8 est une très belle alternative.

À lire aussi : tout ce qu’il faut savoir du Black Friday 2026

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 bradé par Amazon

Il faut savoir que le fabricant coréen possède un grand savoir-faire dans le secteur des smartphones pliables. La marque n’en est clairement pas à son coup d’essai et le Galaxy Z Fold 8 se présente comme l’un de ses produits les plus aboutis. Il propose une solide fiche technique ainsi que de nombreuses fonctionnalités IA en lien avec Gemini. D’ailleurs son interface OneUI est directement basée sur Android.

Pour la partie technique, nous trouvons une puissante puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 épaulée par 12 Go de mémoire vive. Le niveau de performances est impressionnant. Il est adapté à tous les types d’utilisation et la gestion thermique est bonne pour la catégorie. Ensuite, on profite d’une dalle externe de 5,5 pouces et d’un grand écran interne de 7,6 pouces. Dans les deux cas, vous avez le droit à de l’Amoled à 120 Hz.

Pour faire simple, la qualité d’affichage est excellente et la pliure est devenue presque invisible. Il possède une batterie de 4 800 mAh qui confère une bonne autonomie. Avec un usage classique, vous pouvez compter sur une journée d’utilisation sans le recharger. Ce modèle est compatible avec la charge rapide de 45 W. Son module photo intègre deux capteurs. Le Samsung Galaxy Z Fold 8 offre une bonne polyvalence, bien qu’il ne soit pas au niveau des autres photophones de la marque.