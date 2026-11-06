One UI 9.5 cache plusieurs nouvelles fonctionnalités dans sa bêta, voici les meilleures qui attendent les Galaxy

One UI 9.5 commence déjà à dévoiler les fonctionnalités qui attendent les Galaxy. C’est en se penchant sur la première bêta interne apparue sur les serveurs de test de Samsung que des petits curieux ont fait la découverte des nouveautés.

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One UI 9.5 est déjà testé en interne par Samsung sur le Galaxy S26 Ultra, avec une bêta publique attendue fin novembre ou début décembre.

La mise à jour ajoute notamment le verrouillage natif des applications, App Mirroring avec les Galaxy Book et plusieurs nouveautés pour Calendar et Samsung Health.

L’interface gagne aussi des animations plus fluides, des menus plus arrondis et davantage de transparence. One UI 9.5 restera basé sur Android 17.

Alors que One UI 9 poursuit son déploiement non sans quelques bugs, c’est One UI 9.5 qui est testé en interne par Samsung. Et plusieurs nouveautés attendent les utilisateurs mais aussi des améliorations pour les applications Samsung Calendar, Samsung Health ou encore la sécurité des applications et la connexion avec les PC Galaxy Book.

Des nouveautés cachées pour One UI 9.5 repérées chez Samsung

À noter que la version de test repérée tourne sur le Galaxy S26 Ultra de Samsung, soit son dernier smartphone et le plus puissant. La phase de test interne a aussi lieu trois semaines plus tôt que pour One UI 8.5 l’an dernier. Quant à la bêta publique, on l’attend pour une sortie à la fin de ce mois de novembre ou au début de décembre.

Rappelons que One UI 9.5 ne se base pas sur Android 18 mais bien sur Android 17, tout comme One UI 9. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une version intermédiaire et elle accompagnera la gamme Galaxy S27 attendue pour le début de l’année 2027.

Pour les nouveautés, Samsung Calendar retire les cadres autour des dates dans la vue mensuelle pour alléger l’affichage. Le bouton de recherche passe du haut vers le bas près de celui pour créer un événement. Il y a aussi une nouvelle partie qui affiche les événements importants pour retrouver plus vite des rendez-vous majeurs. La synchronisation, la corbeille et les réglages remontent au-dessus des comptes dans le menu latéral.

Les applications Samsung ont le droit à des ajouts

Samsung Health a droit à Mindful note, un journal personnel intégré à la partie dédiée à la santé mentale. L’utilisateur peut écrire sur cette page vide ou choisir des suggestions autour des relations, du travail ou des objectifs personnels.

Ce qui a été écrit se transforme en habitude régulière via des rappels. L’application adopte aussi des cartes plus sobres, des couleurs moins vives et des illustrations plus petites pour le sommeil, la pression artérielle ou le score d’énergie.

One UI 9.5 ajoute un verrouillage natif des applications, une fonctionnalité que demandent les propriétaires de Galaxy depuis un moment. Jusqu’ici, Samsung proposait surtout Secure Folder pour placer les applications privées dans un espace séparé.

La nouvelle fonctionnalité de One UI 9.5 bloque directement une application depuis l’écran d’accueil ou le tiroir d’applications. Pour lancer une application protégée, il faut saisir le code, le mot de passe ou l’empreinte configurée sur le smartphone. En gros, il n’est plus nécessaire de créer un espace séparé pour protéger ses données sensibles.

Samsung planche aussi sur App Mirroring, une fonctionnalité qui recopie les applications du smartphone sur les Galaxy Book. Le fonctionnement ? L’application choisie du smartphone Galaxy s’affiche sur un PC Galaxy Book connecté au même compte. La connexion se fait via le Wi-Fi et le Bluetooth. Il s’agit d’une réponse directe à cette fonctionnalité disponible pour les propriétaires d’iPhone et de Mac.

Une mise à jour qui couvrira plusieurs types de smartphones

Une autre fonctionnalité a été repérée. Il s’agit de My Custom Widget qui regroupe les informations de plusieurs applications Samsung dans un widget créé selon les besoins de l’utilisateur. L’interface a aussi droit à ses retouches. Les animations de l’écran d’accueil sont plus fluides et l’enregistrement des empreintes a une nouvelle animation.

L’application Appareil photo utilise des menus plus arrondis et des commandes au-dessus de l’image. La recherche Finder et Google Search se placent en bas de l’écran d’accueil. La profondeur a été renforcée par le style général de la transparence et des éléments.

Rappelons que One UI 9.5 ne concernera pas que les smartphones haut de gamme. Samsung couvre un maximum de smartphones et pas seulement ceux qui coûtent cher. Des rumeurs évoquent notamment le Galaxy A17 5G parmi les smartphones compatibles avec cette mise à jour majeure.