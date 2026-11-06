Black Friday : le Redmi Note 17 passe sous les 200 € chez Amazon, ce smartphone Xiaomi n’a jamais été aussi abordable

À la recherche d’un smartphone Android pas cher ? Pour le Black Friday, Amazon a décidé de brader le Xiaomi Redmi Note 17. L’appareil est disponible pour 199 €, au lieu de 249 €.

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Le Black Friday est le meilleur moment pour se procurer un smartphone Android au meilleur prix. Plusieurs appareils Xiaomi sont actuellement en promotion, dont le Redmi Note 17. Il s’agit de la version de base qui est réputée pour offrir un très bon rapport qualité/prix en entrée de gamme. Quoi qu’il en soit, vous pouvez vous procurer ce modèle pour 199 €, au lieu de 249 €. Pour faire simple, il va être très difficile de trouver un meilleur mobile sous la barre des 200 €. La réduction est valable avec trois coloris de la version 128 Go. Notons qu’une offre identique est disponible sur la boutique officielle Xiaomi. En bref, vous avez l’embarras du choix.

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Le Xiaomi Redmi Note 17 au meilleur prix chez Amazon

Plus concrètement, le Xiaomi Redmi Note 17 se présente comme la référence des smartphones d’entrée de gamme sous Android. Si vous avez un budget limité et un usage basique de votre téléphone, c’est sans aucun doute la meilleure solution. Tout d’abord, il faut savoir qu’il est livré sous HyperOS. Il va recevoir un total de quatre années de mises à jour majeures. Un chiffre plus correct pour la tranche tarifaire.

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Malgré son petit prix, il offre tout de même une belle fiche technique. Par contre, précision importante, avant d’entrer dans le détail, ici, la connectivité se limite à la 4G. Sinon, il dispose d’un processeur Snapdragon 6s Gen 2 épaulé par 4 Go de mémoire vive. La puissance est suffisante pour assurer une navigation fluide en multitâche. Toutefois, il va être sérieusement en difficulté si vous souhaitez jouer à des jeux 3D.

Vous allez aussi profiter d’une très grande dalle de 6,99 pouces. Le format est parfait pour regarder des vidéos, mais il faut reconnaître que le téléphone est imposant en main. Ici, vous avez le droit à un écran Amoled avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Pour de l’entrée de gamme, la qualité d’affichage est excellente. Enfin, sa batterie de 7 700 mAh peut facilement assurer deux journées d’autonomie.

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