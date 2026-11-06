Stranger Things n’est pas terminé, Netflix dévoile le trailer d’une nouvelle série qui se déroule en 1955

Stranger Things n’est pas terminé, loin de là. Netflix dévoile le trailer de Other Worlds, une nouvelle série et cette fois-ci en prise de vue réelle. Changement d’époque et de décor puisque l’histoire se déroule en 1955 à Marion dans le Nevada, soit très loin d’Hawkins.

Stranger Things revient avec Other Worlds, une nouvelle série en prise de vue réelle située en 1955 à Marion, dans le Nevada.

La série suivra de nouveaux héros et ennemis et explorera notamment l’origine de l’étrange artefact lié aux pouvoirs d’Henry Creel.

Le tournage est prévu en 2027 au Nouveau-Mexique, pour une sortie attendue en 2028 sur Netflix.

Les fans de Stranger Things n’auront pas eu besoin d’attendre longtemps après la fin de la dernière saison. L’univers fait son retour en prise de vue réelle dans Other Worlds, une nouvelle série en prise de vue réelle prévue en 2028 sur la plateforme de streaming.

Netflix officialise Other Worlds, une toute nouvelle série Stranger Things

Exit Hawkins et place à Marion dans le Nevada en 1955. Les premières images nous montrent un vélo près d’une zone militaire et une vieille radio diffuse la chanson Sh-Boom. Le signal se brouille puis ensuite le ciel se retrouve couvert quand une lumière déchire les nuages.

Un carton apparaît ensuite pour afficher la date du 19 avril 1955 à Marion. On quitte donc les années 1980 pour remonter trois décennies auparavant. La chanson Sh-Boom n’a pas été choisie au hasard puisqu’on la trouve dans un souvenir d’Henry Creel lors de la saison 5 de Stranger Things.

Les créateurs de la série Matt Duffer et Ross Duffer promettent “un nouveau décor, de nouveaux héros et de nouveaux méchants”. Eleven, Mike et Will ne seront bien évidemment pas présents puisque même pas nés à cette époque. Il s’agit donc d’une toute nouvelle série qui garde les ingrédients de l’original, c’est-à-dire l’horreur, le mystère et la science-fiction. Mais aussi un casting d’enfants si l’on en croit le vélo.

Que peut-on attendre de cette nouvelle série ?

Rappelons que le Nevada où se trouve Marion ne sort pas de nulle part. Dans Stranger Things, Henry Creel s’approche d’une roche étrange découverte dans une grotte. À l’origine de ses pouvoirs. Matt Duffer a expliqué que la nouvelle série répondra à plusieurs questions autour de l’artefact et de ce personnage.

Kate Trefry dirigera cette nouvelle série. On lui doit l’écriture de Stranger Things depuis la saison 2. Joe Wright, réalisateur d’Orgueil et Préjugés, Reviens-moi et Les Heures sombres, dirigera les trois premiers épisodes. Netflix cherche une nouvelle identité visuelle et un réalisateur reconnu pour ne pas copier Hawkins et proposer une vraie série de qualité.

La production d’Other Worlds aura lieu au Nouveau-Mexique en 2027. Pour le moment, le casting est mystérieux et la distribution sera la prochaine grande étape du projet. Shawn Levy, réalisateur de Deadpool & Wolverine producteur de Stranger Things depuis la première saison, explique que certaines graines ont été plantées à Hawkins mais que l’histoire explorera d’autres mondes.

Quand pourrait sortir Other Worlds ?

Pour la date de sortie, on peut s’attendre à un lancement en 2028, soit environ un an de tournage et de post-production. Mais ce n’est qu’une supposition de notre part. Le délai pourrait être bien plus long puisqu’il faut désormais construire tous les décors.

Netflix développe aussi d’autres séries dans l’univers de Stranger Things. On pense à Stranger Things: Tales From ’85 qui suit les héros originaux sous forme de dessins animés avec une saison 2 confirmée. Il y a également la pièce de théâtre The First Shadow.