Les AirPods 5 sont en promo pour le Black Friday : Amazon casse le prix des derniers écouteurs Apple 

Pour le Black Friday, les nouveaux écouteurs Apple sont en promotion. Amazon propose les AirPods 5 pour 128 €, au lieu de 149 €. La version avec charge sans fil est également à un tarif préférentiel avec 20 € de remise.

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Le Black Friday est le moment parfait pour trouver des appareils Apple à petit prix. Après les iPhone, ce sont désormais les écouteurs de la firme de Cupertino qui sont en promotion. Les AirPods 5, accessoire de dernière génération, sont actuellement au prix le plus bas. Le modèle de base est proposé à 128 €, au lieu de 149 €. La version avec la charge sans fil est aussi en réduction. Cette dernière, normalement disponible pour 169 €, s’affiche à 149 €. C’est une baisse de prix intéressante si vous êtes à la recherche de bons écouteurs sans fil à réduction de bruit active pour accompagner votre iPhone, votre iPad, etc.

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Tout d’abord, commençons par présenter les différences entre les deux paires d’AirPods 5. La version la plus onéreuse vous propose un boîtier compatible avec la recharge sans fil. Mais surtout, elle donne accès à une fonctionnalité bien utile : la gestion du volume depuis la tige. Ne pas avoir à utiliser son smartphone pour gérer le son est un plus. Dernièrement, dans le même exercice, ils offrent une heure d’écoute supplémentaire.

AirPods 5 AirPods 5 AirPods 5 avec charge sans fil amazon.fr 128,00 € Darty 98,99 € Reconditionné joybuy.fr 128,00 € Fnac 128,99 € Occasion Cdiscount 129,00 € RDC 129,95 € Carrefour 134,00 € ElectroDepot 139,00 € Alternate 144,90 € E.Leclerc 149,00 € Son-Vidéo 149,00 € Boulanger 149,00 € Materiel.net 149,00 € Fnac 149,99 € Cdiscount 149,99 € Darty 149,99 €

Pour le reste, ils sont tous les deux équipés de la technologie de réduction de bruit active (ANC). Malgré le format ouvert, l’isolation se révèle très bonne. En effet, le résultat est impressionnant. Dans le catalogue Apple, seuls les AirPods Pro sont supérieurs dans ce domaine. La qualité audio n’est pas non plus en reste. Le son est équilibré et précis. Les AirPods 5 ne manquent pas de puissance, ce qui offre un beau rendu.

Profitons-en pour vous rappeler que pour profiter pleinement de vos écouteurs, il faut les coupler à un appareil Apple. Des fonctionnalités comme l’Audio Spatial sont uniquement accessibles avec les produits de la firme de Cupertino. D’ailleurs, cette dernière fonction est toujours aussi réussie. Ils sont certifiés IP57, ce qui les rend compatibles avec la pratique sportive. Enfin, ils offrent environ 20 heures d’utilisation en prenant en compte les cycles de recharge.

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