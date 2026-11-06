Black Friday : une première promotion pour l’iPhone Duo avec 300 € de remise chez Amazon

Le premier smartphone pliable d’Apple est enfin en promotion. En effet, Amazon propose une remise sur l’iPhone Duo. La version 1 To de l’appareil est disponible pour 2 780 €, au lieu de 3 089.

Cliquez ici pour profiter du bon iPhone Duo sur Amazon

De nombreux appareils Apple sont en promotion à l’occasion du Black Friday, dont des produits de dernière génération. Bonne surprise, même le nouvel iPhone Duo a le droit à sa première réduction sur Amazon. Le smartphone pliable profite d’une remise de 300 € grâce à un coupon. Toutefois, il est important de noter que l’offre est uniquement valable avec le coloris blanc de la version à 1 To de capacité de stockage. Quoi qu’il en soit, cet iPhone duo est disponible pour 2 780 €, au lieu de 3 089 €. N’oubliez pas de cocher la case « Coupon » avant de passer au paiement. Pour le moment, il va être difficile de trouver une meilleure affaire. Le smartphone pliant est seulement en promotion sur Amazon. Pour le reste, rappelons que les iPhone 18 Pro sont toujours à prix cassé sur la plateforme.

À lire aussi : notre guide d’achat dédié aux meilleurs iPhone

L’iPhone Duo à prix réduit pour le Black Friday Amazon

Dans le détail, Apple n’a pas fait les choses à moitié avec son premier smartphone pliable. Nous sommes en présence d’un appareil haut de gamme à la très jolie fiche technique. De plus, précisons que l’interface iOS offre une belle expérience utilisateur avec ce format pliant. Les applications compatibles sont de plus en plus nombreuses. Bien évidemment, le téléphone est livré sous iOS 27 et va profiter d’un suivi de plusieurs années.

iPhone Duo amazon.fr 2 339,00 € E.Leclerc 2 339,00 € SFR 2 339,00 € RED by SFR 2 339,00 € Pixmania 2 899,00 €

Pour la partie technique, nous trouvons un petit écran externe de 5,4 pouces. Une fois déplié, il ressemble à une mini-tablette avec une diagonale de 7,6 pouces. Dans les deux cas, on profite de dalles Super Retina XDR (OLED) avec la technologie ProMotion (120 Hz). La pliure est quasiment invisible et il n’y a rien à redire sur la qualité d’affichage. Par contre, il fait l’impasse sur le Face ID. Il faut se contenter du Touch ID.

Sous le capot, nous retrouvons l’excellente puce A19 Pro (CPU 6 cœurs et GPU 7 cœurs). Les performances sont impressionnantes et le mobile est adapté à tous les types d’utilisation. De plus, grâce à sa grande chambre à vapeur, il offre une bonne gestion thermique. Il est compatible avec Apple Intelligence, ce qui permet de profiter de différentes fonctions IA. Seul bémol, il fonctionne uniquement en e-SIM.

Un point à prendre en compte avant de faire votre achat. Au niveau de l’autonomie, on peut compter sur une bonne journée d’utilisation. C’est un smartphone pliable endurant. L’iPhone Duo est aussi compatible avec la charge sans fil MagSafe. Pour la partie photo, nous trouvons un double capteur de 48 Mpx. Sans être un champion de la photographie, il n’en reste pas moins un smartphone photo polyvalent.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs accessoires MagSafe