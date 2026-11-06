Elon Musk pose un premier clou sur le cercueil du Cybertruck, le pick-up du futur va réduire drastiquement sa production

C’est encore un revers pour le Cybertruck, pick-up que Tesla nous présentait comme futuriste. Elon Musk enfonce le premier clou dans son cercueil puisque la production va drastiquement baisser au Texas avec un coup d’accélérateur en 2027.

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Tesla va réduire fortement la production du Cybertruck au Texas dès 2027 pour donner la priorité au robotaxi Cybercab.

Les ventes du pick-up se sont effondrées, passant de 38 965 unités en 2024 à 20 237 en 2025, loin des ambitions d’Elon Musk.

Les nombreux rappels et l’impossibilité d’homologuer le Cybertruck en Europe compliquent encore davantage son avenir.

La débandade continue pour le Cybertruck dont la production ne cesse d’être réduite. Vers le milieu de l’année 2027, Tesla réduira la cadence à la Gigafactory Texas pour faire place à son Cybercab. Le pick-up futuriste perd donc sa priorité dans l’unique usine qui produit ses pièces.

Elon Musk décide de ralentir fortement la production du Cybertruck

Pour Elon Musk, le choix est clair : le robotaxi passe désormais avant le Cybertruck en termes de priorité. Le milliardaire parle d’une “fin d’une époque”, mais ne lâche pas l’affaire. Pour lui, le Cybertruck est “la meilleure voiture que Tesla ait jamais fabriquée”. Pourtant, les ventes sont loin des objectifs fixés autrefois par Tesla. Le pire étant que l’usine perd donc une partie de sa capacité sans la déplacer ailleurs.

Car oui, les ventes expliquent ce virage tout comme les nombreux rappels. En 2024, Tesla a écoulé 38 965 Cybertruck aux États-Unis. Puis en 2025, ce fut à peine 20 237, soit une chute de 48 %. Et en cette année 2026, le compteur en est à 11 586 ventes.

Pour rappel, Elon Musk visait jusqu’à 250 000 Cybertruck produits par an à plein régime. Et en octobre 2023, le milliardaire nous expliquait qu’il y avait encore un million de réservations. Bref, Tesla comptait beaucoup sur son modèle qui apparaît comme une rupture totale face aux pick-up classiques avec sa carrosserie en acier inoxydable et son design très anguleux.

Des rappels en cascade pour le Cybertruck

Et comme expliqué précédemment, les rappels se sont accumulés pour le Cybertruck. En 2024, ce sont 3 878 exemplaires qui ont été rappelés à cause d’une partie de la pédale d’accélérateur qui se détachait parfois puis bloquait la commande. Puis en 2025, 46 096 véhicules ont été rappelés car une pièce risquait aussi de se décrocher. Puis en avril de cette année, un autre rappel pour 173 exemplaires à cause d’un risque au niveau des roues.

Rappelons que le Cybertruck n’a jamais été vendu officiellement en France. Et pour cause, sa carrosserie très rigide et ses arêtes posent un problème avec les règles européennes de protection des piétons. Alors sous sa forme actuelle, son homologation en Europe est impossible et pas sûr face à ce ralentissement de la production qu’il arrive un jour chez nous. Pour tenter de répondre aux normes, certains pays travaillent sur des versions modifiées comme en Suisse.

Une fin de carrière pour le pick-up qui a fait un bide

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Bref, la carrière mondiale du Cybertruck touche à sa fin. Les États-Unis sont son marché principal mais désormais les ventes s’écroulent pour Elon Musk. Il faut donc faire plus de place au Cybercab, son robotaxi à deux places sans pédales ou commande de direction.

Le Cybercab est donc la nouvelle priorité d’Elon Musk (tout comme le robot Optimus). En avril 2026, Tesla lançait la production de son robotaxi au Texas. Puis en septembre, les premiers trajets payants ont commencé à Austin.

Mais quid des propriétaires de Cybertruck actuels ? Wes Morrill, ingénieur en chef du pick-up, explique que l’entreprise continuera à proposer des pièces détachées et une assistance à ceux qui ont un Cybertruck.

Source : Reuters