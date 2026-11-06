La tablette Xiaomi Redmi Pad 2 tombe à 169 € : le Black Friday commence fort chez Fnac

Pour le Black Friday, Fnac propose plusieurs packs à prix cassé. Celui comprenant la tablette Xiaomi Redmi Pad 2 et son étui de protection est disponible pour 169 €, au lieu de 249 €.

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Si vous êtes à la recherche d’une tablette tactile sous Android à petit prix, le Black Friday est une période privilégiée pour faire votre achat. En effet, plusieurs promotions sont disponibles et l’offre la plus intéressante est à trouver du côté de la Fnac. Chez le revendeur, le coffret qui inclut la Xiaomi Redmi Pad 2 et une coque de protection est affiché à 199 €, au lieu de 249 €. Toutefois, Xiaomi propose de vous rembourser 30 € après votre achat, ce qui fait tomber le tarif à 169 €. Pour en profiter, il vous suffit de vous rendre sur cette page et de partager les informations demandées dans un délai de 15 jours suivant la date de l’achat. Notons qu’une réduction strictement identique est proposée chez Darty (voir tableau ci-dessous).

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La Xiaomi Redmi Pad 2 à tout petit prix

Dans le détail, la Xiaomi Redmi Pad 2 se présente comme une tablette d’entrée de gamme. Elle fonctionne avec l’interface HyperOS du fabricant. Cette dernière est directement basée sur Android, ce qui va faciliter la prise en main. Elle possède un format compact avec une diagonale de 9,7 pouces. Ce n’est pas nécessairement le meilleur format pour regarder une série, mais c’est amplement suffisant pour consulter des mails, aller sur les réseaux sociaux, etc.

Pack Redmi Pad 2 + Etui de protection Gris Fnac 199,99 € Cdiscount 199,99 € Carrefour 199,99 € Darty 199,99 € Fnac 259,99 € Darty 269,82 €

Au niveau de la technologie, on trouve une dalle LCD (2K) avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Pour le prix, la qualité d’affichage est plus que correcte. La tablette est propulsée par un processeur Snapdragon 6s Gen 2 accompagné par 4 Go de RAM. Ce n’est clairement pas un monstre de puissance. Toutefois, les performances sont amplement suffisantes pour des tâches basiques. Ici, la navigation est fluide.

La capacité de stockage se limite à 64 Go. Cependant, il est possible d’améliorer cette dernière grâce à son port pour carte mémoire microSD (jusqu’à 2 To). La Xiaomi Redmi Pad 2 embarque une batterie de 7 500 mAh qui offre une confortable autonomie. D’un autre côté, il faut se montrer patient avec la charge de 18 W. Dernièrement, la caméra avant a seulement une définition de 5 Mpx. Il faut reconnaître que la qualité d’image des visioconférences laisse clairement à désirer.