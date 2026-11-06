Le Rassemblement National confirme un piratage, les adhérents menacés de chantage politique et d’arnaques

Le Rassemblement national confirme qu’une cyberattaque a exposé les données personnelles d’une partie de ses adhérents. C’est il y a quelques jours que le parti d’extrême droite a pris la parole après la diffusion d’une archive qui contient son fichier d’adhésion.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

Le Rassemblement national confirme donc ce piratage mené par un pirate qui se fait appeler shin0bi. Parmi les informations dérobées, il y a les noms, les coordonnées, les professions et les détails des cotisations. En tout, on trouve 150 000 fiches et 432 597 enregistrements.

Quelles données ont été piraté au Rassemblement national ?

FrenchBreaches a repéré la fuite puis analysé l’archive pour prévenir le RN. À noter que l’on compte 28 420 doublons et après leur suppression, le fichier compte 121 580 lignes.

C’est un outil informatique utilisé pour la gestion des adhésions qui a été piraté, comme le rapporte le parti d’extrême droite. Depuis, l’accès non autorisé a été coupé et la sécurité renforcée. Le RN précise également que le fichier dans sa totalité n’a pas été exposé. Sinon, on ne sait pas combien de personnes sont touchées.

Voici ce qui a été dérobé au Rassemblement national :

Noms

Prénoms

Adresses électroniques

Numéros de téléphone

Adresses postales

Professions

Dates de naissance

Numéros d’adhérent

Années d’adhésion

Fédérations de rattachement

Sommes versées pour les cotisations

Il s’agit d’informations qui permettent d’identifier les personnes et leur appartenance politique. Rappelons que selon le droit européen, les opinions politiques comptent parmi les catégories de données personnelles les plus sensibles.

Des risques d’intimidation et d’arnaques

Désormais, un escroc qui connaît le nom d’un adhérent au parti d’extrême droite, sa fédération et la somme versée est capable de créer un message très crédible au nom du RN. Les dirigeants préviennent qu’il y aura des tentatives d’hameçonnage, des appels suspects et des sollicitations frauduleuses. Et n’oublions pas que ce piratage ouvre la porte à l’intimidation et au ciblage personnel.

Nous en parlions déjà dans nos colonnes en juillet 2026, le RN a déjà subi une attaque informatique. C’est son site qui fut piraté et le compte X de Marine Le Pen a aussi été compromis pour faire la promotion d’une cryptomonnaie appelée $LEPEN.

À l’époque, le parti d’extrême droite a bien précisé que les données de ses adhérents ne furent pas exposées. On parle donc bien là d’une nouvelle affaire qui touche directement l’outil utilisé pour gérer les adhésions. Plusieurs autres formations politiques ont aussi subi des fuites de données et des intrusions.

D’autres partis politiques touchés par des fuites de données

On pense aux partis de gauche puisque le Parti communiste confirme la fuite de son fichier d’adhérents et de sympathisants. Idem pour la France insoumise et les Écologistes. Quant au centre de l’échiquier politique, des archives de Renaissance seraient aussi dans la nature.

Bref, une série noire à quelques mois à peine de l’élection présidentielle de 2027. Les fichiers politiques sont très précieux pour les pirates puisqu’ils regroupent l’identité, les coordonnées et l’appartenance politique. Lorsque l’on croise ces informations avec de précédentes fuites, cela permet de créer des arnaques toujours plus sophistiquées.

Source : FrenchBreaches