Meilleures cartes microSD : notre comparatif pour faire le bon choix en octobre 2026

Besoin d’une carte microSD rapide et fiable pour votre smartphone, Switch ou appareil photo ? Avec des normes de vitesse toujours élevées et des capacités de stockage toujours plus importantes, choisir la carte mémoire adaptée à ses besoins peut être un véritable casse-tête. C’est pourquoi nous vous proposons ce comparatif des meilleurs modèles du moment.

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Top 3 des meilleures cartes microSD

Les cartes microSD offrent de nombreux avantages par rapport aux traditionnelles cartes SD. Elles sont beaucoup plus compactes, mais disposent tout de même d’une bonne vitesse d’écriture et de lecture. De même, nous trouvons un grand choix en matière de capacité de stockage. Dans tous les cas, c’est un marché en constante évolution avec des modèles toujours plus performants. Quoiqu’il en soit, il existe forcément une solution adaptée à vos besoins.

Smartphones, appareils photo numériques, consoles, GoPro, sont autant d’appareils pouvant nécessiter l’achat d’une carte mémoire. Que ce soit, pour enregistrer des vidéos 4K, stocker des fichiers ou des images, il est crucial de choisir un produit qui va répondre à vos exigences. De même, nous vous conseillons de vous tourner vers des marques fiables comme Samsung, SanDisk ou Lexar. Dans ce guide, nous vous dévoilons notre sélection des meilleures cartes microSD.

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Samsung Evo Plus (2024), la meilleure carte microSD

Historiquement, Samsung est un des leaders du marché de la mémoire. Ce n’est donc pas surprenant, si la marque commercialise les meilleures cartes microSD du moment. D’ailleurs, sachez tout de suite, que peu importe la version, vous allez recevoir un support pour carte SD. Un élément essentiel pour garantir une bonne polyvalence. Dans le détail, elle est certifiée V30 et elle est garanti U3 (sauf pour le modèle 64 Go).

Ensuite, la vitesse d’écriture atteint 160 Mo/s, et la vitesse de lecture monte au même chiffre. Sur ce point, nous notons une nette amélioration par rapport à la génération précédente. Cela la rend compatible avec la majorité des utilisations dont la prise de vidéo en 4K UHD. De même, il est possible de l’utiliser dans un smartphone, une tablette, ou via un ordinateur portable. Enfin, le fabricant promet une résistance à 6 épreuves (eau, variations de température, rayons X, aimants, chutes et usure). Preuve de la confiance de Samsung en son produit, vous pouvez compter sur une garantie de 10 ans.

Capacités : 64, 128, 256, 512 Go et 1 To

SanDisk Extreme Pro, une solution performante pour les professionnels

Sur le marché des cartes mémoires microSD, SanDisk se place comme le principal concurrent de Samsung. Parmi les meilleures solutions présentes dans le catalogue de l’entreprise, nous retrouvons le modèle Extreme Pro (SDXC). Plus précisément, elle se positionne comme l’un des produits les plus performants du marché. Les transferts de fichiers sont très rapides. En effet, sa vitesse d’écriture peut atteindre 140 Mo/s, et en matière de lecture nous touchons les 200 Mo/s.

Cependant, pour profiter pleinement de ses capacités, il faut posséder un matériel adapté (compatible UHS-II). Dans tous les cas, c’est une solution de choix pour les adeptes de photos et de vidéos. Sinon, elle répond aux standards, A2, V30 et U3. En bref, c’est un produit performant. Enfin, si ces cartes mémoires avaient tendance à posséder un tarif élevé, ce dernier a fortement diminué depuis la commercialisation.

Capacités : 64, 128, 256, 512 Go, 1 et 2 To.

PNY Elite, un grand choix de capacités pour un petit prix

PNY est une marque réputée dans le secteur de l’informatique. L’entreprise commercialise également des cartes mémoires offrant un très bon rapport qualité/prix. Cependant, il faut reconnaître que la marque a fait quelques sacrifices au niveau des performances. En effet, cette carte mémoire microSDXC doit se contenter d’une certification V10 et U1. Plus concrètement, la vitesse de lecteur est de 100 Mo/s, et la vitesse de lecture se limite à 90 Mo/s.

Pour faire simple, c’est un choix intéressant pour stocker des fichiers (smartphones ou tablettes). Cependant, ce produit n’est clairement pas destiné à la prise d’images en 4K. Il est conseillé de se limiter à la Full HD avec cette référence. Par exemple, c’est une solution intéressante pour accompagner une dashcam. Enfin, comme bien souvent, cet objet est livré avec son adapteur SD. Pour un stockage plus important, il faut se tourner vers les PNY Pro Elite, plus performantes, mais plus onéreuses.

Capacités : 16, 32, 64, 128, 256 et 512 Go.

Lexar Silver Plus, la carte microSD idéale pour la photo et la vidéo 4K

Pour conclure ce comparatif, nous vous proposons la carte microSD Lexar Silver Plus. Il s’agit d’un produit haut de gamme, parfait pour les prises de vues en 4K en 60 ips (comme, par exemple, avec une Action Cam) ou pour enregistrer les photos de votre APN. Mais elle a tout de même l’avantage d’être à un prix raisonnable. Dans tous les cas, la vitesse de lecture maximale est de 205 Mo/s, et en écriture elle peut atteindre 150 Mo/s. Des chiffres impressionnants pour un produit de cette catégorie.

Sans surprise, c’est donc un choix tout indiqué pour la vidéo. De plus, elle est de la classe V30 avec un standard U3. Ensuite, sa norme de performances A2, en fait également un produit intéressant pour les autres appareils comme les smartphones. En bref, c’est un produit à la fois rapide et polyvalent. Sinon, le tout est accompagné d’un logiciel permettant de récupérer les données supprimées par accident. Enfin, elle est conçue pour durer avec ses résistances aux variations de température, aux vibrations, etc.

Capacités : 64, 128, 256, 512 Go et 1 To.

SanDisk Ultra, le meilleur rapport qualité/prix

Si la vitesse proposée par la SanDisk Extreme Pro n’est pas un critère essentiel pour vous, nous vous conseillons de vous tourner vers la SanDisk Ultra. Cette dernière n’est pas aussi performante, mais elle a l’avantage d’être plus abordable. Quoiqu’il en soit, elle reste une carte mémoire microSD fiable et compatible avec de nombreux usages. Tout d’abord, les vitesses atteignent 100 Mo/s en lecture et écriture. Il est possible d’atteindre 140 Mo/s avec un matériel compatible. Cependant, petit prix oblige, elle se limite à la norme U1.

D’un autre côté, sa certification A1 en fait une solution intéressante pour stocker des documents et applications sur un mobile. Bien évidemment, pour des usages plus exigeants comme la photographie, il vaut mieux se procurer un produit au standard U3. Notons qu’il est possible d’installer une application (SanDisk Memory Zone) permettant de directement gérer tous les fichiers présents sur la carte mémoire. Cela offre une meilleure ergonomie. Le logiciel est disponible sur Android et iOS.

Capacités : 32, 64, 128, 256, 512 Go, 1 et 1,5 To.

Samsung Pro Endurance, la carte microSD la plus fiable

Comme son nom l’indique, la carte micro SDXC (UHS-1) Samsung Pro Endurance met l’accent sur la robustesse et la fiabilité. Elle offre une grande durée de vie et promet des années d’enregistrements vidéo (jusqu’à 140.000 heures). D’ailleurs, la garantie est de 5 ans, mais celle-ci peut varier selon la capitée de stockage. Cependant, elle se destine essentiellement à un seul l’usage : la prise de vidéo. En effet, c’est un modèle conseillé pour accompagner votre caméra de surveillance ou bien même votre dashcam.

À l’inverse, ce n’est pas le produit le plus intéressant pour un appareil photo numérique ou un smartphone. Si sa vitesse de lecture atteint 100 Mo/s, sa vitesse d’écriture se limite à 40 Mo/s (certification U3). Bien entendu, c’est un produit solide. La marque coréenne annonce qu’elle est résistante aux aimants, aux rayons X, à l’eau, aux chutes, à l’usure, et aux variations de température (entre -25 et 85 °C). Enfin, cet objet est livré avec un adaptateur carteSD. Dernier point, le choix du stockage est assez limité, et le tarif élevé.

Capacités : 32, 64, 128 et 256 Go.

👾 Quelle est la meilleure carte mémoire pour Nintendo Switch ?

Pour la Nintendo Switch, il est important de choisir une carte microSD parfaitement adaptée pour optimiser le chargement des jeux et éviter les ralentissements. Si vous ne savez pas quel produit choisir, vous pouvez retrouver plusieurs modèles intéressants dans notre sélection. Nous vous conseillons les cartes microSD Samsung Evo Plus et SanDisk Extreme Pro pour accompagner votre console. Dans tous les cas, il faut une vitesse d’écriture d’au minimum 90 Mo/s. En termes de capacités, nous vous recommandons un stockage de 256 Go pour avoir l’esprit tranquille.

D’un autre côté, si vous achetez uniquement des jeux dématérialisés, se tourner vers un produit de 512 Go est une sécurité. Sinon, sachez que Nintendo a également développé une série de cartes microSD pour la Switch. Ces références ont un design unique, mais ne sont pas pour autant les cartes mémoires les plus performantes du marché. Pour les plus curieux, vous pouvez les retrouver ci-dessous.

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📱 Quelle carte microSD choisir pour un smartphone ?

Le port pour carte mémoire microSD a complètement disparu des smartphones premium. Cependant, ce dernier est encore présent sur certains mobiles d’entrée de gamme aux stockages limités. Si vous installez beaucoup d’applications ou prenez beaucoup de photos ou vidéos, investir dans ce type de produit devient intéressant. Dans les deux cas, pour une utilisation optimale, il est conseillé d’opter pour un modèle avec au minimum 128 ou 256 Go.

Quoiqu’il en soit, il est important d’opter pour une carte certifiée A1 ou A2. Sans entrer dans les détails techniques, cela va éviter les ralentissements quand vous utilisez des applications. D’un autre côté, si seulement le stockage de fichiers vous intéresse, ce point n’a pas d’importance. Dans le premier cas, nous vous conseillons de vous tourner vers la Samsung Evo Plus. Dans le second, une carte microSD abordable comme la PNY Elite est suffisante. Notons également que la majorité des smartphones sont compatibles avec le format SDXC

🧐 Quelle classe de carte microSD choisir ?

U1, V40, A1, UHS, … Il y a de quoi s’y perdre devant toutes les caractéristiques présentent sur la fiche technique d’une carte microSD. Pour faciliter vos recherches, nous avons décrypté pour vous la signification de ces différentes normes.

Classe U : il faut savoir qu’il existe uniquement deux normes U1 et U3. Ces chiffres indiquent la vitesse d’écriture minimale d’une carte microSD. La première signifie que la vitesse minimale est de 10 Mo/s, tandis que la seconde indique que le transfert est au minimum de 30 Mo/s.

il faut savoir qu’il existe uniquement deux normes U1 et U3. Ces chiffres indiquent la vitesse d’écriture minimale d’une carte microSD. La première signifie que la vitesse minimale est de 10 Mo/s, tandis que la seconde indique que le transfert est au minimum de 30 Mo/s. Classe V : ici, nous retrouvons 6 standards : V6, V10, V30, V60 et V90. Ces valeurs indiquent la vitesse d’écriture pour une vidéo. La norme V6 signifie que cette dernière est au minimum de 6 Mo/s. À l’opposé, ce chiffre monte à 90 Mo/s en V90. Pour faire simple, si vous captez des vidéos en 4K, il est conseillé d’utiliser un produit avec la norme V30 au minimum. Dans le cas de la 8K, il faut se tourner vers du V60, ou plus, de préférence.

ici, nous retrouvons 6 standards : V6, V10, V30, V60 et V90. Ces valeurs indiquent la vitesse d’écriture pour une vidéo. La norme V6 signifie que cette dernière est au minimum de 6 Mo/s. À l’opposé, ce chiffre monte à 90 Mo/s en V90. Pour faire simple, si vous captez des vidéos en 4K, il est conseillé d’utiliser un produit avec la norme V30 au minimum. Dans le cas de la 8K, il faut se tourner vers du V60, ou plus, de préférence. Classe A : il existe seulement les standards A1 et A2. C’est la partie un peu plus technique. Ces valeurs font référence au nombre d’IOPS (Input/Out Opération per Second). Ces normes impactent la latence dans l’exécution d’une tâche. En résumé, pour le stockage de fichers, cela a peu d’importance. Cependant, si vous stockez des applications sur votre smartphone ou votre tablette, il est conseillé de se procurer une carte mémoire avec la norme A2.

Dernier point et pas des moindres, il est crucial de vérifier la compatibilité de votre appareil avec votre carte mémoire. En effet, toutes les cartes microSD peuvent ne pas fonctionner avec votre APN, smartphone, etc. Dans le doute, il est conseillé de vous rendre sur le site du fabricant et de consulter les avis des utilisateurs.

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👉 Quelle est la différence entre microSD, SDXC et SDHC ?

Comme vous pouvez le constater quand vous vous rendez sur le site d’un revendeur, il existe plusieurs dénominations pour les cartes SD. En réalité, il s’agit simplement d’un indicateur sur la capacité de stockage de la carte mémoire. Actuellement, nous en trouvons trois types.

MicroSD (ou MicroSDSC pour Standard Capacity) : cela comprend les cartes avec 2 Go de stockage ou moins.

(ou MicroSDSC pour Standard Capacity) : cela comprend les cartes avec Micro SDHC (pour MicroSD High Capacity) : on retrouve ici les produits avec une capacité de stockage entre 2 et 32 Go.

(pour MicroSD High Capacity) : on retrouve ici les produits avec une capacité de stockage entre Micro SDXC (pour MicroSD eXtended Capacity) : englobe toutes les cartes mémoires avec une capacité entre 32 Go et 2 To.

🤔 Quelle est la durée de vie d’une carte SD ?

Actuellement, on considère que pour une utilisation standard, il est possible de garder sa carte mémoire microSD pendant 5 ou 10 ans. D’ailleurs, de nombreux fabricants proposent des garanties de même durée. Si votre usage est intensif, ce chiffre risque de tourner autour de 3 ou 5 ans. Dans tous les cas, les produits de notre comparatif offrent une bonne durabilité. Les grandes marques assurent des résistances à l’eau, aux chutes, aux rayons X, et même aux variations de température.

😢 Peux-t-on récupérer les données d’une carte microSD endommagée ?

Si jamais, votre carte mémoire n’est plus reconnue par votre appareil, ou que des erreurs de lecture/écriture surviennent, il est probable que votre microSD soit endommagée. Si vous rencontrez un problème avec cette dernière, voici quelques solutions pour récupérer vos données.

Tout d’abord, essayez de connecter votre carte microSD sur un autre appareil si ce n’est pas déjà fait. Il n’est pas impossible que votre ordinateur ou smartphone soient à l’origine du problème Utilisez un autre lecteur de carte ou adaptateur. De même, vérifiez que le loquet de protection du lecteur est activé pour l’écriture. C’est un peu bête, mais cela peut arriver. Il est possible de corriger les erreurs avec l’utilitaire CHKDSK pour les utilisateurs Windows. La démarche est assez simple. Ouvrez l’invite de commande et dans la barre de recherche tapez « cmd ».

Dans l’écran qui apparaît, tapez « chkdsk X: /f » et remplacez le « X » par la lettre de votre lecteur.

Si à la fin il est indiqué « Windows a apporté des corrections au système de fichiers », alors votre carte microSD est réparée. Si votre ordinateur détecte la carte mais qu’il ne la lit pas, il est possible qu’une lettre ne lui soit pas attribuée. Dans cette situation : Rendez-vous dans « Gestion des disques ».

Localiser votre carte mémoire, puis faites un clique droit et choisissez « Modifier la lettre de lecteur et les chemins d’accès ».

Puis attribuez une lettre.

Normalement vous devriez pouvoir accéder à votre carte microSD si celle-ci était juste cachée. Une mise à jour Windows ou un autre facteur peut entrer en compte. Dans ce cas, il faut désinstaller le périphérique puis relancer son PC. Si rien ne fonctionne et que vous n’avez pas peur de perdre vos fichiers, vous pouvez toujours réaliser un formatage. Dans cette situation, il faut sélectionner exFAT ou FAT32.

Dans la situation où la carte est corrompue, mais toujours lisible, vous pouvez tenter de récupérer les fichiers avec un logiciel dédié avant de vous lancer dans les réparations. Cela va éviter la potentielle perte de vos précieuses données. Ici, le logiciel Recuva est un choix intéressant. Il est très apprécié par les utilisateurs et la version gratuite est souvent suffisante.

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