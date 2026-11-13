114 Rafale pour l’Inde : la France fabriquera le chasseur sur place, mais quels compromis peut-elle accepter ?

La France veut vendre 114 Rafale de plus à l’Inde. Sauf que New Delhi souhaite fabriquer une grande partie des chasseurs sur son sol et avoir des transferts de technologie. Dassault Aviation et Safran acceptent donc de produire sur place, mais pas de partager les technologies les plus sensibles de l’avion.

© Dassault Aviation

L’Inde veut acheter 114 Rafale, mais exige qu’une grande partie des chasseurs soit fabriquée sur son sol dans le cadre du programme Make in India.

Dassault Aviation et Safran vont produire en Inde des fuselages et assembler des moteurs M88, avec une montée en puissance industrielle inédite hors de France.

La France garde toutefois les technologies les plus sensibles, notamment les pièces critiques du M88 et le cœur logiciel du Rafale, que Dassault refuse de partager.

C’est en février 2026 que le conseil d’acquisition de la défense indien a validé l’achat de ces 114 Rafale, pour environ 33 milliards d’euros. Puis cet été, la France a remis son offre à New Delhi. Mais pour le moment, aucun contrat n’est signé. Début octobre, Rajesh Kumar Singh, secrétaire indien à la Défense, expliquait que l’offre était toujours en cours d’évaluation et espérait une conclusion d’ici mars 2027.

Pourquoi l’Inde veut fabriquer ses Rafale sur son sol ?

L’armée de l’air indienne possède déjà 36 Rafale, tous sortis des usines françaises, et la marine a commandé 26 Rafale Marine en avril 2025. Mais cette fois, New Delhi veut aller plus loin avec son programme Make in India. Il s’agit d’une politique lancée en 2014 par Narendra Modi, Premier ministre indien, pour pousser les industriels étrangers à produire dans le pays.

Résultat, sur les 114 Rafale, 94 à 96 appareils seraient fabriqués en Inde selon les sources et seule une vingtaine arriverait de France. Le but pour New Delhi est d’avoir une deuxième chaîne de production de chasseurs, en plus de celle du Tejas, son avion de combat national.

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C’est le 5 juin 2025 que Dassault Aviation et Tata Advanced Systems ont signé quatre accords pour fabriquer le fuselage du Rafale à Hyderabad, dans le sud de l’Inde. On parle de la partie avant, du fuselage central et de tout le tronçon arrière. L’usine sortira jusqu’à deux fuselages par mois. Une première, puisque ces pièces n’ont jamais été produites hors de France.

Mais attention, puisque Tata ne fabriquera que la structure de l’avion. Le radar, les moteurs et l’électronique viennent d’autres usines. Dassault Aviation étudie aussi un assemblage complet des Rafale en Inde, jusqu’à leur mise en vol. En clair, l’Inde obtient un transfert de technologie inédit sur le Rafale F4, mais c’est toujours l’avionneur qui garde les plans du chasseur.

Dassault Aviation et Safran vont produire une partie du Rafale en Inde

Quant à Safran, c’est le 13 février 2026 qu’Olivier Andriès, son directeur général, a annoncé une chaîne d’assemblage du moteur M88 en Inde. Jusqu’ici, le M88 n’a jamais été assemblé ailleurs que dans l’Hexagone, notamment à Villaroche en Seine-et-Marne. Safran prévoit aussi d’acheter des pièces à des fournisseurs indiens.

Mais ce n’est pas tout, puisque Safran construit à Hyderabad son premier atelier de maintenance du M88 à l’étranger. L’investissement dépasse les 40 millions d’euros, pour réviser plus de 600 modules de moteurs par an. L’atelier s’occupera d’abord des Rafale indiens, puis de ceux d’autres pays clients. Il faut dire que Safran compte tripler son chiffre d’affaires en Inde, pour dépasser les 3 milliards d’euros en 2030.

Car voilà, Olivier Andriès a précisé que les pièces les plus critiques du M88 ne seraient pas faites « ailleurs qu’en France ». Le patron de Safran a cité le site du Creusot, que l’entreprise agrandit justement pour produire des pièces complexes du moteur.

Il y a aussi la question des missiles. New Delhi veut équiper ses Rafale d’armes indiennes, comme le missile air-air Astra. Le contrat des 26 Rafale Marine prévoit un transfert de technologie pour intégrer ces armes, et Rajesh Kumar Singh en demande davantage pour les 114 avions. En revanche, les conditions exactes n’ont pas été dévoilées.

Mais la France ne partagera pas les secrets du Rafale

Pour intégrer un missile, l’Inde a besoin de documents d’interface qui expliquent comment l’arme communique avec l’avion. Les codes sources, eux, sont les programmes du radar et de SPECTRA, son système de protection.

Avec ces codes, New Delhi pourrait modifier le Rafale sans passer par Dassault Aviation. Mais l’avionneur refuse de les partager. Le 1er juillet 2026, Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation, a expliqué devant le Sénat que le cœur logiciel du Rafale F5 restera fermé, même pour les alliés.

© Dassault Aviation

Paris a d’ailleurs refusé la même chose aux Émirats arabes unis, qui demandaient ses technologies les plus sensibles pour financer ce standard. Finalement, les Émirats arabes unis financeront des équipements du Rafale F5 sans toucher aux secrets de l’avion.

Pour Dassault Aviation, l’Inde représenterait la plus grosse commande de son histoire. Son carnet de commandes affichait 208 Rafale à livrer au 30 juin 2026, alors que 26 avions sont sortis des usines en 2025. L’usine de Hyderabad fabriquera aussi des fuselages pour d’autres pays clients, et Dassault Aviation vise quatre Rafale par mois entre 2028 et 2029.