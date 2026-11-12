Rockstar a mis un QR code dans la boîte de GTA 6 pour télécharger du contenu additionnel à 20 €, voici ce qu’il contient

C’est depuis aujourd’hui que les joueurs ont la possibilité de récupérer GTA 6 en boutique. Bien évidemment, si la boîte est physique, on ne trouve qu’un code de téléchargement pour le jeu dedans. Mais il y a également un QR code pour du contenu additionnel à 20 € en plus. Voici ce qui est proposé.

La boîte de GTA 6 contient un QR code permettant de passer de l’édition standard à l’édition Ultime pour 20 € supplémentaires.

L’édition Ultime ajoute des véhicules, armes, commerces, tatouages et deux activités supplémentaires qui apparaîtront durant la campagne.

GTA 6 sort le 19 novembre sur consoles, avec un préchargement déjà disponible et toujours aucune date officielle pour la version PC.

Le préchargement de GTA 6 a débuté le 10 novembre sur PS5 et Xbox Series et désormais, c’est la boîte qui peut être récupérée chez les revendeurs. Dedans, on trouve donc un code pour télécharger le jeu mais aussi un feuillet avec un QR code dessus.

GTA 6 proposera un QR code pour passer à la version Ultime pour 20 €

Si vous payez ces 20 € en plus en passant par le QR code dans la boîte, votre édition standard passera à la version Ultime qui regroupe du contenu additionnel. Pour rappel, GTA 6 est disponible à 79,99 € dans le commerce dans sa version standard et 99,99 € pour l’Ultime. Ce qui veut donc dire que ces 20 € ne font pas gonfler la facture mais ramènent juste au tarif dans le commerce de l’édition ultime de GTA 6.

On se doute forcément que Rockstar a placé ce QR code innocemment dans la boîte pour ceux qui, une fois en jeu, auraient envie d’enrichir leur expérience avec des cosmétiques.

Rappelons donc que la boîte est dépourvue de disque physique mais aussi, et c’est une première pour la franchise GTA, de quelconque poster de la carte de Leonida. Il faudra donc l’acheter soi-même pour environ 1 € sur la boutique de Rockstar après la sortie du jeu ou la télécharger gratuitement dès le 19 novembre.

Mais alors que propose l’édition Ultime de GTA 6 si vous décidez d’ajouter ces 20 € en plus ? Voici la liste complète :

Grotti Cheetah (1995) : une voiture de sport exclusive avec une livrée rétrofuturiste.

une voiture de sport exclusive avec une livrée rétrofuturiste. Revolvers Hawk & Little Morgan : deux revolvers personnalisés avec des gravures et une lunette de visée.

Armes personnalisées : des versions gravées du pistolet Girardi ES9 de Jason et du Klose K17 de Lucia.

des versions gravées du pistolet Girardi ES9 de Jason et du Klose K17 de Lucia. Style de Vice City : des tenues, des coiffures et des tatouages exclusifs pour Jason et Lucia.

des tenues, des coiffures et des tatouages exclusifs pour Jason et Lucia. Véhicules de la planque de Jason : une moto Dinka Enduro aux couleurs militaires et un kayak Crest.

Ganado rétro : des modifications exclusives pour transformer le pick-up Vapid Ganado de Jason.

des modifications exclusives pour transformer le pick-up Vapid Ganado de Jason. Rideout Customs : un atelier exclusif permettant de personnaliser les véhicules avec des jantes, des intérieurs et des modifications spécifiques.

un atelier exclusif permettant de personnaliser les véhicules avec des jantes, des intérieurs et des modifications spécifiques. Sara’s Unisex Salon : un salon exclusif proposant des coiffures, des barbes, du maquillage et des manucures.

un salon exclusif proposant des coiffures, des barbes, du maquillage et des manucures. Shitzu Squalo : un bateau rose et bleu équipé d’une caisse d’armes remplie d’explosifs.

un bateau rose et bleu équipé d’une caisse d’armes remplie d’explosifs. Stock 305 : une boutique exclusive proposant des vêtements haut de gamme pour Jason et Lucia.

une boutique exclusive proposant des vêtements haut de gamme pour Jason et Lucia. Vapid Dominator Buggy (1967) : un véhicule tout-terrain accompagné du garage Paradise à Watson Bay.

Electric Fang Tattoo : un salon exclusif proposant plus de 50 tatouages créés par le collectif FAILE.

un salon exclusif proposant plus de 50 tatouages créés par le collectif FAILE. One-Eyed Willie : un atelier spécialisé dans les modifications tout-terrain et les peintures personnalisées.

un atelier spécialisé dans les modifications tout-terrain et les peintures personnalisées. Goodtime Gear : une collection exclusive de vêtements et d’accessoires inspirés de Macca the Gator.

une collection exclusive de vêtements et d’accessoires inspirés de Macca the Gator. Repaire des PTT Youngin$ : une activité exclusive permettant d’attaquer le repaire d’un gang pour récupérer des objets spéciaux et des marchandises de contrebande.

une activité exclusive permettant d’attaquer le repaire d’un gang pour récupérer des objets spéciaux et des marchandises de contrebande. Collection de voitures classiques : une mission spéciale confiée par Wyman pour retrouver et restaurer plusieurs voitures anciennes.

Une multitude de cosmétiques en bonus

On trouve les véhicules Grotti Cheetah de 1995 et Vapid Dominator Buggy de 1967. Rockstar propose aussi les revolvers Hawk et Little Morgan en plus d’autres personnalisations d’armes. Et d’autres véhicules pour la planque de Jason.

Parmi les autres bonus, le bateau Shitzu Squalo. L’édition Ultime propose aussi des commerces en plus dans Vice City avec Rideout Customs pour modifier ses véhicules et Sara’s Unisex Salon pour les coupes de cheveux.

Il y a aussi la boutique de vêtements Stock 305 ou encore Electric Fang Tattoo avec plus de 50 tatouages imaginés par le collectif d’artistes FAILE. La version Ultime de GTA 6 propose également deux activités avec la collection de voitures classiques qui demande de retrouver puis de restaurer des véhicules abandonnés pour Wyman, collectionneur de Leonida.

GTA 6 sort enfin dans une semaine

L’autre activité, c’est l’attaque du repaire du gang PTT Youngin$ pour récupérer des marchandises. Rockstar précise toutefois que ces missions en plus apparaîtront au fil de la campagne de Jason et Lucia. Pour l’édition standard, on trouve l’histoire principale de GTA 6 mais aussi le pack Vintage Vice City qui offre notamment une Vapid Stanier de 1955 avec son garage, des vêtements et un motif pour une arme.

Bref, autant de contenu pour GTA 6 alors que le jeu sort dans à peine sept jours sur PS5, Xbox Series mais aussi Xbox One via un partenariat avec le Xbox Game Pass. Pour la version PC, toujours rien même si les rumeurs nous parlent d’un début d’année 2027. Quant au multijoueur, on trouve déjà des premières traces de son existence dans le PlayStation Store.