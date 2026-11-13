Depuis que Jensen Huang a quitté Nvidia, les investisseurs se jettent sur la société de puce IA fondée par sa cousine

Jensen Huang a démissionné de Nvidia le 12 novembre 2026, quatre jours après avoir reconnu une infidélité sur fond de soupçons d’espionnage chinois. Les investisseurs se tournent vers AMD, le principal concurrent de Nvidia dans les puces pour l’IA, dont l’action a gagné plus de 30 % en quelques jours. Une entreprise dirigée par Lisa Su, la cousine de Jensen Huang.

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Jensen Huang a quitté Nvidia après 33 ans, en pleine affaire mêlant infidélités et soupçons d’espionnage chinois, qu’il conteste.

Nvidia a perdu 4,3 % en Bourse après son départ, pendant qu’AMD a bondi de plus de 30 % en quelques jours.

AMD, dirigé par Lisa Su, la cousine de Jensen Huang, pourrait profiter de la crise pour gagner des parts de marché dans les puces pour l’IA.

Un porte-parole de Nvidia a confirmé ce lien de parenté à CNN. La mère de Jensen Huang est la sœur du grand-père de Lisa Su, selon la généalogiste Jean Wu. Les deux dirigeants sont nés à Taïwan et sont arrivés enfants aux États-Unis. Jensen Huang a travaillé chez AMD avant de cofonder Nvidia en 1993.

Pourquoi Jensen Huang a quitté Nvidia après 33 ans

C’est le jeudi 12 novembre que le conseil d’administration de Nvidia a annoncé le départ immédiat de Jensen Huang, qui quitte aussi son siège d’administrateur. Le communiqué ne donne aucun motif. Le dirigeant a été infidèle à son épouse avec Alice Huang, dirigeante de Megaspeed, un client singapourien de Nvidia, que le gouvernement étasunien soupçonne d’espionnage pour la Chine.

Le gouvernement n’a présenté aucune preuve d’espionnage et Jensen Huang nie compromettre la sécurité nationale ou les secrets de Nvidia. Pékin dénonce des “spéculations sans fondement”. Le FBI et le Congrès enquêtent, tout comme un cabinet d’avocats mandaté par le conseil. Le New York Times a rapporté une seconde liaison avec une vice-présidente de Nvidia placée sous son autorité directe, et le conseil s’est réuni le soir même.

Colette Kress, directrice financière depuis 2013, assure l’intérim tout en gardant son poste. Le conseil cherche un successeur définitif en interne comme à l’extérieur. Harvey Jones est désormais le premier président du conseil de l’histoire de Nvidia.

AMD profite en Bourse de la crise chez son rival

En Bourse, l’action Nvidia a perdu 4,3 % jeudi et la capitalisation du groupe est repassée sous les 4 000 milliards de dollars. Le titre AMD a lui bondi de 13,3 % lundi, puis de plus de 5 % jeudi. Mais la hausse de lundi tenait aussi à une recommandation d’analyste et à un contrat avec Google dans les puces IA.

Pour rappel, Nvidia et AMD s’affrontent depuis des années sur le marché cartes graphiques pour le jeu vidéo. Et désormais, sur les puces qui entraînent les modèles d’IA. Nvidia a compris plus vite l’intérêt des GPU pour l’IA et fournissait plus de 60 % de la puissance de calcul dédiée à l’IA au deuxième trimestre.

Lisa Su est arrivée chez AMD en 2012 après un passage chez IBM, puis en a pris la direction en 2014. L’entreprise ne valait alors qu’environ 3 milliards de dollars en Bourse. Depuis, AMD a repris des parts de marché à Intel dans les serveurs et son action a été multipliée par près de 170. Le 3 novembre, le groupe a publié un chiffre d’affaires trimestriel record de 13,4 milliards de dollars, en hausse de 45 % sur un an.

Des concurrents qui pourraient profiter de cette affaire

Les investisseurs parient sur un transfert de commandes vers AMD. Pour Dan Ives, analyste chez Wedbush, Jensen Huang était le dirigeant que les concurrents redoutaient le plus. Mandeep Singh de Bloomberg Intelligence estime qu’AMD, Google et Amazon auront probablement l’occasion de remporter des parts de marché dans les puces IA.

Sauf que rien ne montre pour l’instant que des clients de Nvidia annulent leurs commandes. Car changer de fournisseur demande de valider de nouvelles puces et d’adapter toute la partie logicielle.