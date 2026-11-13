Rockstar dévoile en vidéo que GTA 6 proposera la mécanique dont beaucoup de joueurs attendaient la confirmation

À quelques jours de sa sortie, GTA 6 montre enfin Vice City à la première personne. C’est en tout cas ce que dévoile une courte vidéo au réalisme saisissant repartagée par Rockstar sur Instagram. De quoi réjouir les fans qui attendaient la confirmation.

Rockstar repartage une courte vidéo qui montre Vice City à la première personne, avec un réalisme impressionnant à quelques jours de la sortie de GTA 6.

La séquence de 20 secondes montre une voiture puis une balade à pied dans les rues, avec de nombreux PNJ et des animations très réalistes.

GTA 5 et Red Dead Redemption 2 proposaient déjà une vue FPS, et une fuite de Cyberleek avait aussi montré GTA 6 à la première personne.

Le réalisme sera de mise dans GTA 6 et Rockstar a énormément travaillé ses personnages non-joueurs avec une équipe entièrement dédiée. Et le réalisme risque de se faire ressentir lors des séquences à la première personne si l’on en croit la courte vidéo qui montre Vice City à travers les yeux d’un personnage.

Des images de GTA 6 qui confirment la vue à la première personne

La légende indique même : « Miami est officiellement une simulation ». Rockstar a ensuite partagé la publication dans sa propre story Instagram. Bref, une jolie publicité pour GTA 6 qui sort le 19 novembre sur PS5, Xbox Series mais aussi Xbox One via le cloud gaming.

The video is real!



This is GTAVI, just confirmed by Rockstar on Instagram. pic.twitter.com/S13tCKScNc — ben (@videotech) November 11, 2026

La vidéo ne dure que vingt secondes mais a suffi à emballer les joueurs. La séquence débute dans une voiture puis se poursuit à pied sur le trottoir, où de nombreux personnages non-joueurs regardent les voitures personnalisées sur la chaussée et marchent dans la rue.

Le tout ressemble à une vidéo prise avec un smartphone entre les reflets, la lumière et les animations réalistes. Bref, il s’agit encore d’un teasing bien rodé de la part de Rockstar après la diffusion d’un extrait de GTA 6 dans South Park.

Rockstar propose la vue FPS dans ses jeux depuis 2014

Le jeu sort dans six jours à peine et Rockstar a lancé une communication à grande échelle que ce soit à Miami ou dans un pop-up store londonien. Des images ont même été tournées en prise de vue réelle pour ce qui pourrait être un court-métrage d’accompagnement.

Rappelons qu’il y a eu de nombreuses fuites de la part de Cyberleek et l’un des extraits fuités montrait justement la vue à la première personne. Mais ici, il s’agit d’images repartagées par Rockstar à quelques jours de la sortie de GTA 6 alors que la boîte physique du jeu s’accompagnera d’un QR code pour télécharger du contenu additionnel payant.

C’est en novembre 2014 que GTA 5 a ajouté la vue à la première personne lors de sa sortie sur PS4 et Xbox One. Rockstar a adapté son jeu avec de nouvelles animations, un mode de visée adapté et une caméra pour l’adapter à la conduite.

La fin d’une longue attente pour les joueurs

Red Dead Redemption 2 a repris la mécanique avec la vue à la première personne dès sa sortie. Il est possible de parcourir le western uniquement à travers les yeux d’Arthur Morgan sans jamais utiliser la troisième personne.

La sortie événement de GTA 6 approche à grands pas. Et le 19 novembre prochain, des millions de joueurs à travers le monde seront devant leur console. Take-Two, la maison mère de Rockstar, prévoit déjà de grandes rentrées d’argent de l’ordre du milliard de dollars dès la sortie du jeu. Il s’agit d’une longue attente qui touche à sa fin pour les fans.