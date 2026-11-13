Amazon brade le Google Pixel 11 pour le Black Friday : son prix chute de 350 €

Le Google Pixel 11 s’affiche à un prix encore jamais vu pendant le Black Friday. Ce smartphone Android haut de gamme est disponible pour 649 €, au lieu de 999 €. Attention, c’est une offre à durée limitée.

Cliquez ici pour acheter le Pixel 11 à 649 € sur Amazon

Les smartphones Google sont à prix cassé à l’occasion du Black Friday 2026. De nombreux appareils sont en promotion sur Amazon. L’offre la plus avantageuse est à trouver du côté du Google Pixel 11. Cet excellent smartphone Android est proposé à son tarif le plus bas depuis son lancement. En effet, ce dernier a droit à plus de 300 € de promotion. Plus concrètement, vous pouvez désormais acheter ce mobile pour 649 €, au lieu de 999 €. L’offre est valable avec version 256 Go de stockage et plusieurs coloris sont proposés. La promo est uniquement valable durant le mois du Black Friday. Toutefois, les stocks risquent de rapidement s’épuiser et il est conseillé de vous montrer réactif si l’appareil vous intéresse.

À lire aussi : voici tout ce qu’il faut savoir du Black Friday 2026

Le Google Pixel 11 perd 350 € pour le Black Friday Amazon

Sur le marché des smartphones Android haut de gamme, le Google Pixel 11 se place comme la meilleure alternative aux Samsung Galaxy. Tout comme ces derniers, il excelle en photographie et propose une belle fiche technique. Mais surtout, il vous permet de profiter d’une interface Android épurée, sans surcouche comme c’est le cas de ses concurrents. De plus, il est bardé de fonctionnalités en lien avec l’IA.

De nombreuses options sont disponibles, et Gemini est parfaitement bien intégré au téléphone. D’ailleurs, il est équipé d’une puce Google Tensor G6 qui va garantir une navigation fluide en multitâche. Toutefois, ce processeur montre ses limites avec les tâches les plus exigeantes. Le mobile a tendance à vite monter en température, comme avec certains jeux mobiles vraiment gourmands en ressources.

Pour le reste, il possède un format compact. Vous allez profiter d’une dalle OLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. L’écran est bien calibré et offre un bon niveau de luminosité. Pour la partie photo, son triple capteur offre une très bonne polyvalence. À la vue de son tarif actuel, il va être difficile de trouver mieux dans ce domaine. En matière d’autonomie, vous avez le droit à une bonne journée d’utilisation sans recharge.

À lire aussi : les meilleures batteries externes du moment