XPeng lance une voiture volante électrique que l’on apprend à piloter en 5 minutes dont l’intérieur rappelle une Fiat 500

XPeng lance une voiture volante que l’on apprend à piloter en cinq minutes. Le Land Aircraft Carrier est un véhicule à six roues qui transporte un appareil volant électrique à deux places. Le constructeur chinois et sa filiale ARIDGE visent les premiers vols de clients en Chine à l’été 2027, pour un prix d’environ 267 000 euros.

Sommaire Un prix très élevé de 300 000 dollars pour le tout

XPeng présente le Land Aircraft Carrier, une voiture à six roues qui transporte un appareil volant électrique à deux places, pilotable en cinq minutes avec un simple manche.

L’intérieur de l’appareil volant offre un espace comparable à celui d’une Fiat 500, avec 30 kilomètres d’autonomie et une altitude maximale de 1 000 mètres.

Les premières livraisons sont prévues en Chine à l’été 2027 pour environ 267 000 €, avec une licence de pilote sportif obligatoire malgré la simplicité des commandes.

C’est sur la scène du Web Summit de Lisbonne, le 10 novembre 2026, que Deli Zhao a présenté le Land Aircraft Carrier. Le fondateur d’ARIDGE est lui-même pilote et il lui faut cinq minutes pour apprendre à n’importe qui à prendre les commandes de l’appareil. On parle donc d’un engin pensé pour le grand public et pas pour des professionnels de l’aviation.

Le Land Aircraft Carrier se pilote avec un simple manche

Mais alors, comment est-il possible d’apprendre à piloter en cinq minutes ? Tout passe par un simple manche qui dirige l’appareil pendant que ses six hélices électriques le soulèvent à la verticale. Mais ce n’est pas tout puisque la voiture volante dispose aussi d’un mode de vol autonome. Il suffit alors d’indiquer une destination et l’engin s’occupe du trajet tout seul.

Pour le reste, le Land Aircraft Carrier regroupe deux véhicules. On trouve d’abord une camionnette à six roues de 5,5 mètres de long, qui se conduit avec un permis classique et se gare sur la plupart des places de parking. L’appareil volant est rangé à l’arrière de la camionnette avec ses hélices repliées et se recharge pendant le trajet. Une fois à destination, il sort du coffre et se déploie automatiquement.

À bord, l’habitacle accueille deux personnes dans un espace comparable à celui d’une Fiat 500. Pour l’autonomie, c’est 30 kilomètres de vol avec une altitude maximale de 1 000 mètres. Deli Zhao compte doubler cette distance prochainement grâce à une batterie plus dense.

Une licence de pilote est quand même obligatoire pour décoller

Sauf que maîtriser les commandes en cinq minutes ne donne pas le droit de décoller. Il faut une licence de pilote sportif pour voler, ce qui demande normalement entre 20 et 30 heures de formation. Deli Zhao discute justement avec le régulateur chinois pour réduire cette durée, en mettant en avant la simplicité de son appareil.

Et les vols seront très encadrés au départ. L’aviation civile chinoise a approuvé l’appareil pour une utilisation limitée, après dix ans de développement. Les propriétaires voleront donc uniquement dans des zones de loisirs autorisées à la campagne et pas au-dessus des villes. La filiale de XPeng attend encore une certification complète avant de livrer le grand public.

Les premiers clients sont attendus en Chine à l’été 2027 et ARIDGE parle plus largement du second semestre de l’année. Rappelons que les premières livraisons étaient pourtant prévues avant la fin de l’année 2026.

Un prix très élevé de 300 000 dollars pour le tout

ARIDGE pense d’abord aux loisirs et au tourisme pour sa voiture volante. Deli Zhao décrit ses premiers acheteurs comme des amateurs de plongée, de surf, de tout-terrain et de vol. L’appareil servira aussi aux secours pour atteindre des endroits inaccessibles par la route.

Pour le prix, il faut compter 300 000 dollars pour la camionnette et son appareil volant, soit environ 267 000 euros. On parle quand même d’un engin réservé à une clientèle très aisée, même si cinq minutes suffisent pour en prendre les commandes. ARIDGE a déjà signé des accords avec les Émirats arabes unis et des pays d’Asie du Sud-Est. Quant à l’Europe, Deli Zhao veut entrer sur le marché le plus vite possible.