À peine 349 € pour le Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G : Amazon frappe fort pour le Black Friday

Le Black Friday commence fort sur Amazon. De nombreux smartphones sont bradés, dont le très bon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G. Actuellement, vous pouvez acheter ce dernier pour 349 €, au lieu de 553 €.

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Pour le début de son Black Friday, Amazon ne fait pas les choses à moitié. En effet, les mobiles sont à l’honneur avec de très belles promotions. Si vous êtes à la recherche d’un smartphone Android de milieu de gamme à prix cassé, alors la meilleure offre du moment est à trouver du côté du Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G. Ce téléphone, déjà réputé pour offrir un très bon rapport qualité/prix, s’affiche à un tarif imbattable. Vous pouvez vous procurer celui-ci pour 349 €, au lieu de 553 €. Jamais depuis son lancement, il n’avait eu le droit à une promotion aussi importante. Notez tout de même que l’offre est uniquement valable avec le coloris noir de la version avec 512 Go de stockage.

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Le Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G bradé pour le Black Friday Amazon

Sur le marché actuel, le Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G se place comme une référence parmi les smartphones de milieu de gamme. Une affirmation qui n’a jamais été aussi vraie maintenant qu’il profite de 200 € de réduction. Dans le détail, il offre un très grand format avec sa dalle Amoled de 6,3 pouces. Le taux de rafraîchissement monte à 120 Hz. La qualité d’affichage est excellente et son gabarit parfait pour regarder des vidéos.

Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G amazon.fr 349,00 € Darty 349,00 € Fnac 349,95 € Cdiscount 355,98 € PC Componentes 369,56 € amazon.fr 379,00 € Xiaomi 399,00 € joybuy.fr 399,00 € AliExpress 399,00 € Alternate 403,00 € Carrefour 415,18 € Pixmania 415,18 € E.Leclerc 549,00 €

Sous le capot, vous pouvez retrouver un processeur Snapdragon 6s Gen 4 accompagné par 8 Go de RAM. Pour la gamme, les performances sont bonnes. Vous allez profiter d’une navigation fluide en multitâche et vous pouvez également jouer à plusieurs jeux dans de bonnes conditions. Il fonctionne avec Hyper OS, un écosystème basé sur Android. De plus, ce dernier donne accès aux fonctionnalités IA en lien avec Gemini.

Il est équipé d’une imposante batterie de 8 340 mAh. Cette dernière offre une solide autonomie et peut assurer deux jours d’utilisation avec un usage basique. Il est compatible avec la charge rapide de 67 W. Pour la partie photo, vous avez le droit à deux capteurs avec un grand-angle de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 8 Mpx. Si pour l’équipement, le résultat est franchement bon, il faut bien reconnaître que la photographie n’est pas sa principale force.

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