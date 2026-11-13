One UI 9.5 va totalement refaire l’interface d’une application native Samsung utilisée au quotidien

Samsung prépare une nouvelle interface pour l’application Téléphone avec One UI 9.5. Des captures d’écran de SamMobile montrent que le bouton de recherche quitte le haut de l’écran pour s’installer en bas, prèsdes onglets. Un changement pensé pour les grands Galaxy où la loupe est difficile à atteindre d’une seule main.

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Samsung déplace la recherche de l’application Téléphone vers le bas de l’écran avec One UI 9.5 pour faciliter l’utilisation à une main.

L’application ajoute aussi un bouton pour envoyer directement un message après avoir saisi un numéro, sans passer par une autre application.

One UI 9.5 prépare d’autres changements pour Calendar, Samsung Health et l’enregistrement des appels WhatsApp, Google Meet ou Telegram.

Samsung n’a encore rien annoncé mais des images circulent de la refonte du Téléphone avec One UI 9.5 qui prépare beaucoup de nouveautés. La rumeur n’a rien de nouveau car dès le mois d’août, la loupe était dans la barre d’onglets flottante avec un effet de verre sur des captures d’écran du divulgâcheur Fahad Ali Javed. Les images venaient d’un firmware interne du Galaxy S26.

La loupe rejoint les onglets en bas de l’application Téléphone

Les utilisateurs de One UI 9 trouvent l’icône de recherche dans le coin supérieur droit de l’application Téléphone. Samsung la place désormais dans la barre du bas, à côté des onglets Clavier, Récents et Contacts. Il faut dire que le Galaxy S26 Ultra affiche un écran de 6,9 pouces.

Sur un format pareil, le pouce n’arrive pas en haut de la dalle sans faire glisser le smartphone dans la paume ou utiliser la seconde main. Avec la loupe en bas, la recherche d’un contact ou d’un numéro se lance sans changer de prise.

L’écran de recherche évolue aussi d’après les captures d’écran. Samsung affiche un titre « Search » à côté de la flèche de retour et remplace le simple « Search » du champ de saisie par la question « What are you looking for? ».

Le clavier de numérotation ajoute également un raccourci. Dès qu’un numéro est saisi, Samsung affiche un bouton de message à côté du bouton d’appel pour écrire à ce numéro sans quitter l’application Téléphone. Aujourd’hui, l’utilisateur doit copier le numéro puis le coller dans une application de messagerie.

Les préversions de One UI 9.5 révèlent d’autres changements chez Samsung

L’application Téléphone n’est pas la seule à descendre sa recherche. Samsung Calendar suit la même logique dans une préversion de One UI 9.5. Un bouton rond accueille la loupe en bas à droite de l’écran, à côté de la barre qui sert à créer un événement.

On trouve aussi une section « Key events » qui regroupe des événements sous forme de boutons au-dessus des filtres de l’écran de recherche. Dans Samsung Health, un journal appelé « Mindful note » s’installe dans la rubrique de pleine conscience. L’utilisateur écrit librement ou suit des questions guidées, avec un rappel quotidien.

Les réglages de l’application Téléphone cachent une autre nouveauté. Le menu des enregistrements et transcriptions d’appels avec une option « Record calls in other apps » et un interrupteur distinct pour WhatsApp, Google Meet et Telegram.

Une surcouche qui sortira avec le Galaxy S27

Les fonctionnalités n’ont pas encore été officialisé par Samsung qui n’a pas partagé la liste des nouveautés de One UI 9.5, la date de sortie ou les modèles compatibles. Toutefois, on trouve des versions bêta depuis le début du mois dans les serveurs.

Les Galaxy S26 auraient le droit à la bêta avant la fin du mois et les autres modèles patienteraient quelques mois de plus. Rappelons que Samsung a lancé la bêta de One UI 8.5 au début du mois de décembre 2025. La version stable est attendue début 2027 avec les Galaxy S27.

Source : SamMobile