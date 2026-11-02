Windows 11 peut tourner en toute fluidité sur un PC avec 128 Mo de RAM grâce à un outil rapide à installer

Oubliez la limite imposée de 4 Go pour lancer Windows 11 26H2. Désormais, le système d’exploitation démarre même avec 128 Mo de RAM grâce à un outil très pratique. Une belle démonstration en termes de réduction de poids.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

pico11 permet de lancer Windows 11 26H2 avec seulement 128 Mo de RAM, contre 4 Go officiellement requis par Microsoft.

L’outil supprime de nombreux services et fonctions pour alléger Windows 11, au point de réduire son image d’installation à environ 700 Mo.

pico11 reste une démonstration expérimentale, tandis que Tiny11 Builder propose une version allégée plus adaptée à un usage réel.

L’outil très pratique dont on parle, c’est pico11 créé par NTDEV à qui l’on doit également Tiny11 Builder. Il s’agit d’un outil expérimental qui permet donc d’installer Windows 11 26H2 avec seulement 128 Mo de RAM. À noter qu’il s’agit d’un nouvel outil expérimental, mais les résultats sont là.

pico11 permet d’installer Windows 11 avec 128 Mo de RAM à peine

Avec pic11, le bureau s’affiche avec 128 Mo de RAM et les quelques outils essentiels, comme la Calculatrice, le Bloc-notes, Paint, l’Explorateur de fichiers ou encore les Paramètres. Bref, de quoi faire tourner Windows 11 26H2, disponible depuis peu, sur un PC peu puissant. Car on le rappelle, les exigences officielles de Microsoft exigent 4 Go de RAM.

Windows 11 en a besoin pour charger de nombreux services, applications et fonctionnalités en arrière-plan. pico11 s’occupe donc d’en retirer une grande partie, comme Windows Update ou encore plusieurs fonctionnalités de maintenance et de récupération.

Il y a également des modifications comme le Gestionnaire des tâches toujours présent, mais avec une ancienne version plus légère. Mais attention puisque NTDEV précise que pico11 est là pour la démonstration de force et pas pour le grand public. Il s’agit juste de montrer jusqu’où Windows 11 peut être compressé.

Une miniaturisation à l’extrême de l’OS de Microsoft

Mais ce n’est pas tout puisqu’en plus de pico11, NTDEV a montré la possibilité de réduire la taille de l’image d’installation de Windows 11 26H2 pour passer à environ 700 Mo, soit une taille permettant de tenir sur un CD de 700 Mo.

L’OS de Microsoft a donc été poussé dans ses retranchements en termes de réduction de poids jusqu’à tenir sur un support d’antan, alors qu’aujourd’hui les images d’installation de Windows 11 pèsent plusieurs Go.

Comme expliqué précédemment, NTDEV développe également Tiny11 Builder qui permet depuis peu d’installer une version allégée de Windows 11 26H2. Contrairement à pico11, les fonctionnalités essentielles sont gardées et il est possible de choisir soi-même lesquelles installer. Bref, une personnalisation totale de l’installation qui permet de réduire le poids au maximum.

En parallèle, Microsoft travaille aussi sur des optimisations pour que Windows 11 soit moins gourmand, une critique récurrente par rapport à son prédécesseur Windows 10, bien plus apprécié. On trouve notamment le profil Low Latency qui n’augmente la fréquence du processeur que lorsqu’une application ou le menu Démarrer s’ouvre.

Microsoft bosse aussi sur des optimisations

Des tests ont montré des lancements d’applications jusqu’à 40 % plus rapides et jusqu’à 70 % pour des éléments de l’interface. Microsoft Edge a aussi droit à Accelerated App Launch, qui réduit le délai d’ouverture du navigateur d’environ 15 %.

C’est depuis le mois d’octobre 2026 que cette nouveauté est disponible via une mise à jour optionnelle de Windows 11 avant un déploiement plus large d’ici quelque temps.