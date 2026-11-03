Amazon fracasse le prix du Xiaomi Redmi Note 17 Pro pour le Black Friday : c’est le bon moment pour changer de smartphone

Les smartphones sont à l’honneur sur Amazon pendant le Black Friday. Plusieurs appareils sont à prix cassé, dont le Xiaomi Redmi Note 17 Pro. Ce dernier est disponible pour 399 €, au lieu de 553 €.

Profitez de l’offre sur le Redmi Note 17 Pro sur Amazon

Profitez de l’offre sur le Redmi Note 17 Pro sur Xiaomi

Les offres sur les smartphones s’enchaînent sur Amazon à l’occasion du Black Friday. Après les Google Pixel et les iPhone, c’est désormais les appareils Xiaomi qui sont en promotion. Dans ce domaine, l’offre la plus intéressante est à trouver du côté du Xiaomi Redmi Note 17 Pro. Ce modèle est disponible pour 399 €, alors que son tarif conseillé est de 553 €. L’offre concerne la version avec 512 Go de stockage et 8 Go de mémoire vive. Une offre très intéressante, sachant que le mobile avec 256 Go est disponible pour le même prix. Une réduction identique est proposée sur la boutique officielle Xiaomi. Toutefois, sur cette dernière, les nouveaux clients peuvent profiter d’une remise supplémentaire de 20 €. Si vous pouvez accéder à ce coupon de réduction, le téléphone vous revient à seulement 379 €. En bref, une aubaine si vous êtes à la recherche d’un smartphone Android au meilleur rapport qualité/prix.

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Le Xiaomi Redmi Note 17 Pro à prix cassé

Dans le détail, le Xiaomi Redmi Note 17 Pro se présente comme un très bon smartphone de milieu de gamme. Ce dernier fonctionne sous HyperOS, une interface directement dérivée d’Android. Ce modèle a le droit à six années de mises à jour de sécurité. Pour le reste, nous profitions d’une dalle Amoled de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. La qualité d’affichage est excellente.

De même, le format offre un grand confort d’utilisation, bien qu’il faille reconnaître que le téléphone est imposant en main. Il est propulsé par un processeur Snapdragon 6s Gen 4 accompagné par 8 Go de RAM. Sans être un monstre de puissance, les performances sont amplement suffisantes pour des tâches basiques. Il est fluide en multitâche et vous pouvez jouer aisément à différents jeux. Cependant, ce n’est pas le mieux adapté pour faire tourner les titres les plus exigeants.

On peut également accéder à quelques fonctionnalités IA avec ce mobile. Il embarque une imposante batterie de 8 340 mAh. Sans surprise, l’autonomie est impressionnante. On profite aisément d’une journée d’autonomie, si ce n’est plus. Il est compatible avec la charge rapide 67 W et la recharge sans fil 22,5 W. Pour la photo, il faut se contenter de deux capteurs. Le résultat est honorable, mais la photographie n’est pas non plus le point fort du Xiaomi Redmi Note 17 Pro.

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