Linux 7.4 bat un record avec près de 20 000 changements, l’IA repère les bugs corrigés par les développeurs

C’est un record battu par Linux 7.4 avec près de 20 000 changements enregistrés en deux semaines. Pourquoi ? Parce que désormais l’IA est utilisée pour repérer les bugs que corrigent ensuite les développeurs.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

Linux 7.4 bat un record avec près de 19 700 changements validés, en partie grâce à l’IA utilisée pour repérer plus vite les bugs.

Linus Torvalds juge cette méthode plus saine, car les erreurs détectées par l’IA remontent désormais plus tôt dans le développement.

Linux 7.4 prépare notamment Ryzen Zen 6, améliore AMD, Snapdragon X2, Apple M4 et Pixel 10, avec une sortie prévue en décembre 2026.

Linus Torvalds, créateur de Linux, accepte donc l’IA comme méthode pour signaler des bugs. Et il y en a à corriger dans le système d’exploitation. Parfois de très dangereux, exploités par les pirates. Pour en revenir Linux 7.4, on parle d’un record avec près de 20 000 changements.

Linux 7.4 propose près de 20 000 changements

D’après Phoronix, Linux poursuit ses améliorations puisque depuis le 1er novembre 2026, Linux 7.4-rc1 est disponible, première version de test du noyau,soit la partie centrale qui gère le matériel, la mémoire et les tâches essentielles. On parle de près de 19 700 changements validés contre 16 267 et 14 395 respectivement chez Linux 7.3 et Linux 7.2.

L’IA explique donc une partie de cette hausse puisque les modèles passent le code au crible, repèrent les erreurs et proposent parfois un correctif. Linus Torvalds décrit Linux 7.4 comme une version « pleine de correctifs pour des problèmes trouvés par l’IA ». Bien évidemment, ce sont les humains qui gardent la main sur la correction et le code final puisque l’IA est surtout utilisée comme détecteur très rapide.

La situation plaît bien plus à Linus Torvalds qu’au moment de Linux 7.2 quand les outils IA trouvaient des bugs après la grosse phase d’intégration, au moment où il faut stabiliser Linux. Une pluie de corrections tardives qui compliquait la tâche de Linus Torvalds. Désormais, une grande partie arrive plus tôt et le créateur de l’OS parle d’un « modèle beaucoup plus sain ».

L’IA est utilisé pour traquer les bugs de l’OS

Le code de Linux 7.4 approche 41,6 millions de lignes, dont plus de 31,4 millions correspondent au code lui-même. Près d’un demi-million de lignes de code ont donc été ajoutées depuis Linux 7.3 avec un tiers des différences qui proviennent de fichiers pour les GPU AMD. Des fichiers qui décrivent énormément de paramètres matériels et gonflent donc la taille de la mise à jour.

Linux 7.4 apporte aussi des nouveautés, parmi lesquelles la préparation des futurs processeurs AMD Ryzen Zen 6 ou encore l’activation du HDMI 2.1 par défaut sur les cartes graphiques AMD compatibles. Linux améliore également la prise en charge des PC Qualcomm Snapdragon X2. La puce Apple M4 a droit à une première prise en charge limitée et le Pixel 10 avec sa puce Google Tensor G5 a droit à une meilleure compatibilité directe.

Linus Torvalds utilise lui-même l’IA puisqu’en octobre dernier, il a utilisé un modèle pour un correctif. Cela fait depuis des mois que le créateur du système d’exploitation défend l’IA comme outil de développement, en plus de trouver des erreurs.

Quand sortira la version finale de Linux 7.4 ?

Mais cela n’empêche pas les soucis puisque la liste de sécurité Linux fut presque impossible à gérer à cause des rapports IA dupliqués au printemps 2026. La faute à des développeurs qui envoyaient le même bug sans correctif ou vérification.

Linux 7.4 pourrait aussi être la prochaine version LTS, c’est-à-dire suivie sur une longue période. Pour la date de sortie, on parle de décembre 2026 si les tests se déroulent bien.