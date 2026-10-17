Meilleure tablette Samsung : quel modèle choisir en octobre 2026 ? 

Quelle est la meilleure Galaxy Tab ? Que vous soyez un étudiant, un professionnel, un amateur de streaming ou de gaming, il existe forcément une tablette Samsung adaptée à vos besoins. Le catalogue du fabricant comprend à la fois des produits premium et onéreux, mais aussi des solutions d’entrée de gamme au très bon rapport qualité/prix. Voici les meilleurs modèles du moment.

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Top 3 des tablettes Samsung

Sur le marché des tablettes Android, les Galaxy Tab de Samsung se positionnent comme les solutions les plus intéressantes du marché. La marque propose une gamme complète adaptée à tous les usages et à tous les budgets. En résumé, le choix n’a jamais été aussi important et il peut parfois être difficile de choisir la bonne solution. Dans tous les cas, les modèles actuels profitent des dernières innovations de l’entreprise, mais également de la récente mise à jour One UI 7 basée sur Android 15.

Nous sommes ici sur des produits aussi performants que polyvalents. De même, certaine références sont parfaitement adaptées au graphisme et l’on retrouve également le fameux stylet du fabricant, le S-Pen. Quoiqu’il en soit, les tablettes tactiles restent une alternative compacte aux traditionnels PC portables pour une utilisation nomade. Puissance, autonomie, qualité d’affiche (Amoled ou LCD), connectivité sont autant de critères que nous avons pris en compte pour réaliser ce comparatif des meilleures tablettes Samsung.

Galaxy Tab S10 Ultra, la meilleure tablette Samsung

La Samsung Galaxy Tab S10 Ultra est à la fois la meilleure tablette de la marque, mais également la meilleure tablette sous Android. D’ailleurs, sur le segment haut de gamme, c’est la bonne alternative aux iPad d’Apple. Plus concrètement, ce modèle dispose d’une superbe dalle Amoled de 14,6 pouces avec un rafraîchissement à 120 Hz. Pour faire simple, la qualité d’affichage est sublime.

De même, le format offre un grand confort d’utilisation. Streaming, dessin, productivité, elle est adaptée à tous les usages. Ensuite, vous retrouvez un stylet S-Pen dans la boîte. Pour le reste, elle est équipée d’un puissant processeur Dimensity 9300+ épaulé par 12 Go de mémoire vive. En bref, les performances sont au rendez-vous, mais l’on regrette un peu le manque d’évolutions sur ce point par rapport à la génération précédente. Petite originalité, nous retrouvons un emplacement pour carte mémoire microSD. Une option devenue rare sur ce type d’appareil. Sinon, le capteur avant de 12 Mpx offre une bonne qualité d’affichage pour les visioconférences.

Enfin, ce produit embarque une imposante batterie de 11.200 mAh. Ici, nous notons une nette amélioration de l’autonomie par rapport à la dernière version. Même avec une utilisation intensive, vous pourrez boucler votre journée. Seul bémol, il faut plus de 2 heures pour la passer de 0 à 100 % avec son chargeur 45 W.

Galaxy Tab S10+, l’alternative premium

Si vous appréciez les tablettes sous Android avec un grand écran, la Galaxy Tab S10+ se place comme une excellente alternative à la Galaxy Tab S10 Ultra. Elle est plus abordable que son aîné, mais elle reste un investissement certain avec un tarif de départ supérieur à 1000 euros. Dans tous les cas, nous trouvons une dalle Dynamic Amoled de 12,4 pouces avec un taux de rafraîchissement variable (entre 60 et 120 Hz).

Dans ce domaine, les deux appareils offrent un résultat sensiblement similaire. Ensuite, elle est équipée de la même puce Dimensity. Comme l’on pouvait s’y attendre, cette dernière assure de superbes performances. Sur cette partie, ce modèle n’a rien à envier à la version premium. Plus précisément, elle est adaptée à tous les types d’utilisation comme le gaming, le montage vidéo, etc. D’un autre côté, son module photo arrière avec deux objectifs, peine à convaincre. Ce n’est clairement pas le point fort de ce produit. Sinon, la qualité du capteur avant est suffisante pour réaliser des appels vidéo dans de bonnes conditions.

Pour finir, elle possède une batterie de 10.090 mAh. Si elle se révèle endurante, elle n’est pas non plus niveau de l’Ultra. Enfin, le temps de recharge est très proche.

Galaxy Tab S9 FE, le meilleur rapport qualité/prix

La Galaxy Tab S9 FE se place comme le bon compromis entre les tablettes haut de gamme de la marque et les solutions abordables de son catalogue (Galaxy Tab A). En effet, elle possède une excellente qualité d’affichage et de bonnes performances pour un tarif raisonnable. En résumé, c’est le modèle signé Samsung avec le meilleur rapport qualité/prix. Dans le détail, elle utilise une dalle LCD de 10,9 pouces.

Si nous aurions apprécié découvrir un écran OLED, le résultat n’en reste pas moins très bon. D’autre part, il est franchement dommage de devoir se contenter d’un rafraîchissement à 90 Hz. Sous le capot, on trouve un SoC Exynos 1380. Ce dernier assure une navigation fluide, notamment en multitâche. Cependant, il faut reconnaître que si on la pousse dans ses retranchements avec, par exemple, certains jeux 3D, elle a tendance à chauffer. Ensuite, l’unique capteur arrière de 8 Mpx offre un résultat mitigé. À l’inverse, il est assez rare de trouver un meilleur objectif à l’avant. Ce dernier, d’une définition de 12 Mpx, se révèle efficace.

En effet, les visioconférences sont de bonne qualité. Enfin, elle surprend par son autonomie, en se plaçant parmi les tablettes Android les plus endurantes du marché. Dernièrement, il est très appréciable de voir le S-Pen inclus dans le prix.

Galaxy Tab A9+, la tablette grand format au meilleur prix

Avec la Galaxy Tab A9+, nous arrivons sur les tablettes Samsung d’entrée de gamme. Ce modèle a la particularité d’offrir un grand écran de 11 pouces tout en conservant un tarif maîtrisé. Bien évidemment, elle n’est pas non plus au niveau des produits estampillés « S ». Quoiqu’il en soit, comme l’on peut s’y attendre à la vue tarif, elle utilise la technologie LCD (90 Hz). La qualité d’affichage est assez bonne, et le format offre une très bonne ergonomie.

Cependant, il faut reconnaître qu’elle peine un peu à convaincre en streaming vidéo. Sinon, en termes de productivité, elle se révèle agréable pour consulter ses mails ou ses réseaux sociaux. En effet, ce n’est pas un monstre de puissance. Avec sa puce Snapdragon 695 épaulé par 4 Go de ram, les performances sont suffisantes pour assurer une navigation fluide. Elle n’est pas l’appareil le plus conseillé pour le gaming. Sans surprise, elle n’excelle pas non plus en photo.

Même son capteur avant de 5 Mpx et tout juste suffisant pour les visioconférences. Enfin, sa batterie de 7040 mAh lui confère une bonne endurance. En résumé, c’est une tablette polyvalente disposant d’une bonne autonomie. C’est un excellent choix pour un usage occasionnel sur le canapé. Mais nous ne conseillons pas cette version pour un usage créatif.

Galaxy Tab A9, la tablette idéale pour la famille et les enfants

La Samsung Galaxy Tab A9 est une tablette Android compacte et particulièrement abordable. En effet, elle est affichée à 189 euros sur le site du fabricant et il est possible de se la procurer encore moins cher chez les revendeurs spécialisés. Dans tous les cas, elle est équipée d’une dalle LCD de 8,7 pouces avec une fréquence de 60 Hz. La qualité d’image est correcte, mais ce n’est clairement pas la meilleure référence dans ce domaine. Ensuite, son processeur Helio G99 épaulé par 4 Go de mémoire vive est suffisant pour un usage basique.

En résumé, elle est destinée pour de simples tâches de bureautique ou pour faire tourner des jeux mobiles peu gourmands en ressources. Cependant, les performances restent correctes pour la tranche tarifaire. D’ailleurs, on note la bonne qualité des finitions pour un produit d’entrée de gamme. Enfin, elle est proposée à partir 64 Go de stockage, mais il est possible d’étendre celui-ci via le port microSD. D’un autre côté, la qualité des capteurs photo laisse à désirer, mais ce n’est pas non plus une surprise.

En matière d’endurance, sa petite batterie de 5100 mAh assure tout de même une bonne journée d’autonomie. En conclusion, c’est une solution intéressante pour un usage familial. D’ailleurs, c’est un bon choix si vous souhaitez acheter une première tablette à un enfant ou à un adolescent.

✍️ Quelle tablette Samsung choisir pour dessiner ?

La Galaxy Tab S10 Ultra est sans conteste la meilleure tablette Samsung pour dessiner. Elle offre une superbe qualité d’affichage grâce à son grand Amoled de 14,6 pouces. De même, ce modèle est accompagné avec son stylet S-Pen. Ce dernier dispose d’une bonne ergonomie et glisse parfaitement bien sur l’appareil. Ensuite, son puissant processeur permet de faire fonctionner les différents logiciels dans des conditions optimales. Enfin, il est agréable de disposer d’une autonomie importante.

Sachez également que la Galaxy Tab S10+ est une solution très intéressante pour le graphisme. Si votre budget est limité, la version « S9 FE » est une bonne alternative. Celle-ci est livrée avec un S-Pen.

🍿 Quelle est la meilleure Samsung Galaxy Tab pour regarder des films et des séries ?

Sans surprise, toutes les versions de la Galaxy Tab S10 sont parfaites pour profiter de ses films et séries Netflix. Cependant, vous pouvez également vous tourner vers les générations précédentes. Ces dernières sont désormais plus abordables et offrent tout de même une très bonne qualité d’affichage (Amoled à 120 Hz). En entrée de gamme, il est toujours possible de se tourner vers la Galaxy Tab A9+. Son grand format en fait un produit ergonomique pour cette pratique. Hélas, la colorimétrie se montre parfois imprécise avec ce modèle.

💰 Quel budget pour une bonne tablette Samsung ?

Actuellement, le catalogue de tablettes Samsung comprend des solutions à moins de 200 euros et d’autres qui frôlent les 2000 euros. Pour faire simple, en entrée de gamme, nous retrouvons les Galaxy Tab A. Ces dernières sont polyvalentes et suffisantes pour des tâches basiques. Ensuite, si vous cherchez un produit optimisé pour la productivité ou le gaming, il falloir se tourner vers les Galaxy Tab S.

Ces dernières se positionnent comme les meilleures tablettes tactiles sous Android. Hélas, la majorité des modèles récents ont un prix aux alentours de 1000 euros. Enfin, en milieu de gamme, nous trouvons les appareils estampillés « FE ». Celles-ci sont une bonne alternative et offrent un très bon rapport qualité/prix. Sinon, sachez qu’il est également possible de se tourner vers des références d’anciennes générations comme les Galaxy Tab S8 et S9.

Elles sont performantes, possèdent une belle qualité d’affichage, et surtout, elles sont bien plus abordables. En bref, c’est le bon compromis pour obtenir une solution premium.

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