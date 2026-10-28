Orange, SFR, Free, Bouygues : la facture mobile grimpe chez tous les opérateurs, la guerre des prix bas touche à sa fin

Les prix des forfaits mobiles repartent à la hausse en France avec une facture qui grimpe chez tous les opérateurs, que ce soit Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom. C’est donc la fin de la guerre des prix bas et plusieurs raisons l’expliquent.

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Les forfaits mobiles augmentent en France, avec un prix moyen de 13,76 euros par mois, soit +7,8 % sur un an.

Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom ont tous augmenté certains tarifs, souvent en ajoutant davantage de données mobiles.

Ces hausses s’expliquent par le coût des réseaux et inquiètent davantage avec le rachat de SFR, qui pourrait réduire le marché à trois grands opérateurs.

Selon le dernier baromètre Ariase, le prix d’un forfait mobile de référence est de 13,76 euros par mois avec les appels illimités et une enveloppe de plus de 20 Go. Si le prix est stable depuis trois mois, il progresse de 7,8 % sur un an. Les promotions très agressives des deux années précédentes ont tiré les prix vers le bas mais les hausses récentes effacent une partie de la baisse.

Tous les opérateurs sont en train d’augmenter le prix des forfaits

Dans son étude, Ariase compare l’offre la moins chère chez Orange, Sosh, SFR, RED by SFR, Bouygues Telecom et Free avec plus de 20 Go. Le seuil suit la consommation moyenne en France qui atteint 19,3 Go par mois pour obtenir ce chiffre de 13,76 euros. Le baromètre mesure donc le prix d’un forfait adapté à la plupart des clients.

Le mois dernier, Orange a annoncé une hausse de deux euros par mois pour certains de ses abonnés en échange d’une enveloppe de données qui passe de 130 à 200 Go. Sauf que voilà, les clients n’ont rien demandé même si la loi leur laisse la possibilité de refuser cette modification.

Et ce mois-ci, SFR a aussi annoncé sa hausse avec des prix jusqu’à 1,49, 2,49 ou 4,99 euros en plus par mois selon l’offre. Comme chez Orange, des Go en plus accompagnent parfois la hausse. Pour justifier l’augmentation, SFR parle “d’une expérience de qualité au quotidien toujours plus fluide et toujours plus rapide”. On trouve aussi cette hausse chez RED by SFR mais aussi Prixtel qui exploite le réseau SFR pour ses forfaits.

Pourquoi de telles hausses de prix ?

Free a fait de même avec sa Série Free passée de 8,99 euros à 12,99 euros. Chez Bouygues Telecom, B&You propose une option multi-écrans facturée deux euros en plus à certains de ses clients. Bref, tous les opérateurs sont concernés.

Parmi les raisons qui expliquent ces hausses, il y a l’investissement dans la 5G, la fibre et les réseaux, des infrastructures qui coûtent cher à produire puis à exploiter surtout face à la hausse de l’énergie.

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Et puis rappelons le cas du rachat de SFR. Altice France a signé un protocole avec Orange, Bouygues Telecom et Free pour une vente à 20,35 milliards d’euros. La finalisation arrivera au second semestre 2027 sous réserve du feu vert des autorités.

Vous pouvez tout à fait refuser la hausse et partir

On parle donc de près de 25 millions de clients à répartir et d’un passage de quatre grands opérateurs à trois. Forcément beaucoup s’inquiètent d’une hausse de prix qui accompagnera la vente de SFR suite à ce marché resserré autour de trois grands noms.

Rappelons que l’article L224-33 du Code de la consommation autorise un opérateur à modifier un contrat s’il prévient le client au moins un mois en amont. Mais le client a aussi le droit de résilier son abonnement sous quatre mois sans frais ou pénalité. Si chez Orange il est possible de refuser certaines hausses, SFR ne donne pas d’autre choix que d’accepter le nouveau prix ou de partir.

Source : Ariase