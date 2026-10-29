AirPods 5 : en attendant le Black Friday, Amazon brade déjà les nouveaux écouteurs Apple

Thibaut Derex
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Le mois du Black Friday approche à grands pas et Amazon en profite déjà pour casser les prix. On retrouve les derniers écouteurs Apple, les AirPods 5, à prix cassé. Les deux versions profitent de 20 € de remise. 

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Le Black Friday approche à grands pas et il est déjà possible de réaliser de bonnes affaires sur Amazon. Plusieurs appareils Apple sont d’ores et déjà en promotion, dont les nouveaux AirPods 5. Le modèle de base des écouteurs Apple est proposé pour 129 €, au lieu de 149 €. La version avec le boîtier compatible charge rapide est disponible pour 149 €, alors qu’elle est toujours affichée à 169 € sur la boutique officielle. C’est une belle remise sachant que nous sommes en présence d’un produit Apple récent. De plus, à ce tarif-là, il n’y a pas de raisons de se tourner vers l’ancienne génération. Pour le reste, la livraison est gratuite et si le produit ne vous convient pas, vous avez 14 jours pour le retourner et obtenir un remboursement. 

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Les AirPods 5 déjà à prix cassé sur Amazon

Avant toute chose, rappelons que les écouteurs Apple ne s’expriment pleinement que dans l’écosystème de la marque. Si vous possédez un appareil Android, mieux vaut passer votre chemin. Ensuite, il y a des différences entre les deux versions. La plus onéreuse propose la gestion du volume depuis la tige, ainsi qu’un boîtier compatible avec la charge rapide. La dernière différence se situe au niveau de l’autonomie. 

Le modèle premium propose une heure d’écoute supplémentaire. Maintenant, venons-en aux points communs. Les deux paires sont compatibles avec la réduction de bruit active. L’ANC est franchement meilleure qu’avec la génération précédente. Malgré le format, l’isolation est excellente. Seuls les produits haut de gamme font mieux dans cet exercice. Les AirPods 5 disposent de la puce H2 et proposent une belle qualité audio. 

Les fonctions comme l’audio spatial ou le mode transparence sont de la partie. Ils sont confortables, tiennent bien aux oreilles et ils possèdent la certification IP57 contre l’eau et la poussière. Sans être les meilleurs écouteurs pour le sport, vous pouvez les porter sereinement pendant vos séances. Dernièrement, en comptant les cycles de recharge, on compte sur un minimum de 20 heures d’autonomie. C’est correct, mais on pouvait s’attendre à mieux dans ce domaine. 

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Thibaut Derex
Thibaut Derex

Rédacteur web passionné par la Tech, je me suis spécialisé dans les guides d’achat et les bons plans. Après plusieurs expériences enrichissantes dans différents médias, dont TG, et après avoir testé une large gamme de produits (smartphones, casques Bluetooth, téléviseurs, etc.

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