Quelles sont les meilleures tablettes Android en octobre 2026 ?  

Quelle est la meilleure tablette Android ? Sur le marché actuel, les tablettes disposant de l’interface développée par Google sont la seule véritable alternative aux iPad d’Apple. Ces appareils sont généralement plus abordables, sans pour autant faire de concessions au niveau de l’équipement. Voici notre comparatif des meilleurs modèles disponibles sur le marché.

Top 3 des tablettes Android

Si vous n’êtes pas un habitué de l’écosystème d’Apple, il devient de logique de se tourner vers des tablettes Android. Ces dernières sont réputées pour disposer d’un excellent rapport qualité/prix. De plus, l’écosystème de Google n’a plus grand-chose à envier à celui de son concurrent et le choix est beaucoup plus important. En effet, de nombreuses marques proposent des tablettes avec cette interface, dont Samsung, Lenovo ou même Xiaomi.

Processeur performant, belle dalle OLED ou LCD, autonomie généreuse, stylet pour la prise de notes, ces appareils sont des produits de qualité. Ils sont capables de répondre à toutes les envies et à tous les budgets. Cependant, face à toutes ces références, il devient parfois difficile de choisir la solution la mieux adaptée à nos besoins. C’est pourquoi, nous vous avons concocté, cette sélection des meilleures tablettes Android.

Galaxy Tab S10 Ultra, la meilleure tablette Android

La Galaxy Tab S10 Ultra représente le très haut de gamme de Samsung et se place sans conteste comme la meilleure tablette Android du marché. C’est un produit très récent, capable de concurrencer les iPad les plus performants. Bien évidemment, cette qualité à un prix bien supérieur à 1000 euros. Quoiqu’il en soit, elle dispose d’une grande dalle Amoled de 14,6 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Le rendu est superbe et le format va satisfaire les amateurs de films en streaming comme les professionnels. Ensuite, elle est équipée d’un processeur Dimensity 9300+ accompagné de 12 Go de ram. Ce produit ne manque clairement pas de puissance et il est adapté à tous les usages. Seul regret, les performances restent identiques à celles proposées par la génération précédente. Si le résultat reste très bon, on ne note pas d’améliorations dans ce domaine. Pour le reste, le stylet S Pen est toujours livré avec l’appareil et il est possible d’ajouter une carte microSD pour étendre le stockage.

Sinon, l’autonomie est en hausse par rapport à la dernière version. En bref, c’est une tablette tactile très endurante. Enfin, il faut tout de même plus de 2 heures pour la recharger à 100 %.

Xiaomi Pad 6S Pro, la meilleure tablette Xiaomi

La Xiaomi Pad 6S Pro représente le haut de gamme du fabricant chinois. Il s’agit d’une tablette XXL alliant de bonnes performances avec une excellente qualité d’affichage. Plus concrètement, elle est équipée d’une dalle IPS LCD de 12,4 pouces avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. Le résultant est franchement impressionnant pour un produit n’utilisant pas l’OLED. De plus, celui-ci est compatible avec les standards HDR10 et Dolby Vision.

Sous le capot, nous retrouvons un processeur Snapdragon 8 Gen 2 accompagné par 8 ou 12 Go de mémoire vive selon la version. Les performances sont suffisantes pour faire du multitâche. Ce modèle est également un choix tout indiqué pour les fans de gaming. Sinon, l’appareil est disponible avec un minimum de 256 Go de stockage, mais ce dernier n’est pas extensible. Précisons aussi que cette tablette est étudiée pour fonctionner uniquement en Wifi. Vous ne pouvez pas insérer de carte SIM. Le bloc photo est lui animé par deux objectifs épaulés par un flash. Il faut reconnaître que le résultat est franchement honorable.

Dans cet exercice, elle se positionne comme l’un des meilleurs produits. Enfin, elle est endurante et compatible avec la charge rapide 120 W. Il est possible de la passer de 0 à 100 % en moins de 45 minutes.

Galaxy Tab A9+, la solution abordable et polyvalente

La Galaxy Tab A9+ est sans conteste la meilleure tablette Android pas chère. Fréquemment en promotion, il est facile de la trouver sous la barre des 200 euros. Elle allie une bonne autonomie avec une navigation très fluide pour un produit d’entrée de gamme. Tout d’abord, elle utilise une dalle LCD de 11 pouces. Le format offre un grand confort d’utilisation, mais la fréquence de rafraîchissement est bloquée à 90 Hz.

Quoiqu’il en soit, le résultat est satisfaisant. Sans surprise, son SoC Snapdragon 695 manque de puissance. Celui-ci garantit une bonne fluidité sur le web ou pour regarder une série Netflix. Cependant, ce n’est clairement pas un appareil étudié pour le gaming. De même, son capteur photo de 8 Mpx ne permet pas de prendre des clichés d’une bonne qualité. D’autre part, l’autonomie est importante, mais il faut compter plus de 3 heures pour la recharger entièrement. Dernièrement, son stockage se limite à 64 Go et il est possible d’étendre ce dernier grâce à une carte mémoire microSD.

Pour les personnes intéressées, il existe également la Galaxy Tab A9 classique, plus petite, mais encore plus abordable. Précision tout de même que la qualité d’affichage n’est pas aussi bonne sur cette dernière.

Xiaomi Pad 6, la tablette Android au meilleur rapport qualité/prix

Dans le domaine des tablettes Android de milieu de gamme, la Xiaomi Pad 6 est une des solutions les plus intéressantes du marché. Elle dispose d’une solide fiche technique avec un tarif qui reste maîtrisé. En bref, une fois encore, Xiaomi nous gratifie d’un produit au très bon rapport qualité/prix. Dans tous les cas, nous retrouvons un écran LCD avec une diagonale de 11 pouces.

Petite particularité, sa fréquence de rafraîchissement atteint tout de même 144 Hz pour un rendu optimal. Hélas, les pics de luminosité ne sont pas aussi bons qu’avec la technologie OLED. Ensuite, elle utilise un processeur Snapdragon 860. Ce dernier lui confère une bonne fluidité et il est même possible de profiter de quelques jeux dans de bonnes conditions. Enfin, l’autonomie est bonne, mais surtout il est possible de faire le plein de la batterie (8840 mAh) en tout juste 90 minutes. Enfin, une fois n’est pas coutume avec les tablettes tactiles, la partie photo laisse clairement à désirer.

D’ailleurs, à la vue des performances de son capteur selfie, ce n’est pas le modèle le mieux adapté aux visioconférences. Au final, c’est un produit très convaincant, même si l’on regrette le manque d’évolutions par rapport à la Xiaomi Pad 5.

Galaxy Tab S9 FE, le top en milieu de gamme

La Galaxy Tab S9 FE est l’une des meilleures tablettes Android en milieu de gamme. De plus, son prix a beaucoup baissé chez les revendeurs spécialisés depuis sa sortie, en faisant une solution très intéressante. Que ce soit pour un usage familial ou plus personnel, elle se révèle être un produit très polyvalent. Plus précisément, nous trouvons ici un écran LCD avec une diagonale de 10,9 pouces.

Le rafraîchissement atteint 90 Hz et si la qualité d’affichage est bonne nous aurions aimé profiter de la technologie OLED. Ensuite, son SoC Exynos 1380 permet une navigation en toute fluidité sans pour autant être un monstre de puissance. Sinon, elle est livrée avec son S Pen et elle dispose de la certification IP68. Elle embarque une batterie de 8000 mAh lui conférant une autonomie confortable. De plus, il est possible de la passer de 0 à 100 % en plus ou moins 90 minutes (chargeur de 45 W).

En résumé, c’est une tablette accessible permettant de profiter de l’expérience Galaxy Tab à moindre coût. Enfin, sachez également qu’il existe une autre version avec une dalle de 12,4 pouces légèrement plus onéreuse.

Google Pixel Tablet, la meilleure tablette pour la famille

La Google Pixel Tablet est un produit un peu particulier à mi-chemin entre la tablette tactile et l’écran connecté. Mais quoiqu’il arrive, c’est une solution intéressante si vous recherchez un appareil destiné à un usage familial. Dans le détail, ce modèle est livré avec son dock ce qui n’est pas sans rappeler les Nest Hub. D’ailleurs, elle embarque la fonction Chromecast ce qui permet d’envoyer des contenus de son smartphone à l’appareil.

De même, elle s’intègre parfaitement au système domotique du fabricant. Côté technique, elle est équipée d’une dalle LCD de 10,9 pouces avec un rafraîchissement bloqué à 60 Hz. Sur ce point, elle a du mal à tenir la comparaison avec ses concurrentes. Sa vocation première n’est donc pas la consommation de films et de séries. En termes de puissance, elle embarque une puce Tensor G2 aux performances suffisantes. Cependant, ce n’est pas le meilleur choix pour les adeptes de gaming. D’autre part, elle se démarque grâce à son excellente autonomie.

En effet, son dock la recharge directement, et vous n’allez pas rencontrer de souci sur cette partie. D’un autre côté, elle est lente à charger. Pour finir, nous aurions apprécié obtenir un stylet à la vue de son tarif.

👉 Quels avantages offre une tablette Android par rapport à un iPad ?

Le choix entre une tablette Android et un iPad va dépendre de plusieurs facteurs, dont l’écosystème, les envies, et bien évidemment le budget. Tout d’abord, on ne vous apprend rien, les produits Apple se positionnent parmi les onéreux du marché et les tablettes tactiles n’échappent pas à cette règle. À l’inverse, on trouve des modèles équipés de l’interface Google à tous les prix. De même, Android est plus flexible et offre plus de possibilités de personnalisation.

D’ailleurs, n’oublions pas l’intégration de vos différents appareils. Si vous utilisez beaucoup les services Google ou possédez déjà un smartphone sous Android, il est toujours conseillé d’acheter des produits similaires. Pour conclure, il faut de même reconnaître qu’iPadOS se révèle peut-être plus intuitif à l’utilisation.

🏆 Quelles marques proposent les meilleures tablettes Android ?

De nombreux fabricants proposent désormais des tablettes tactiles. Cependant, il faut reconnaître que Lenovo et surtout Samsung sont les plus solidement installés sur le marché. En effet, si l’on prend le cas des dernières Galaxy Tab S, elles sont adaptées à tous les usages. Elles se placent comme les meilleures tablettes Android pour dessiner, jouer, travailler ou regarder des vidéos. Sinon, en entrée et milieu de gamme, les marques chinoises disposent de produits très convaincants. C’est notamment le cas de Xiaomi, Realme et Honor.

🤔 Quel est l’intérêt d’avoir une tablette en 2026 ?

Actuellement, même si les ventes ont tendance à baisser, les tablettes tactiles restent des appareils très intéressants grâce à leur accessibilité. En effet, ces produits, à mi-chemin entre le smartphone et l’ordinateur portable, sont à la fois performants et faciles à prendre en main. Elles sont parfaites pour un usage nomade et sont un choix intéressant pour les créatifs (avec les stylets), les étudiants ou les professionnels.

Il est désormais possible d’y adjoindre un clavier et une souris sans fil. De même, l’autonomie est importante et leurs grands écrans permettent de profiter de contenus vidéo comme Netflix ou Disney+ dans des conditions optimales. Bien évidemment, elles ne sont pas en reste avec les jeux vidéo. Certains modèles sont parfaits pour cet usage comme la Galaxy Tab S10 Ultra qui se positionne comme la meilleure tablette Android pour le gaming. Il est également possible de lire des ebooks, mais dans ce domaine, les liseuses restent plus intéressantes.