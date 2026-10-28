Sony lui verse 50 000 € pour la découverte d’une faille PS5, la communauté jailbreak le qualifie de « traître »

C’est la polémique du moment sur la scène jailbreak. Un chercheur en sécurité appelé Jordy a reçu une prime de 50 000 dollars de la part de Sony pour la découverte d’une faille PS5 qui permettait le jailbreak.

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Un chercheur en sécurité aurait reçu jusqu’à 50 000 dollars de Sony après avoir signalé une faille PS5 utilisée pour le jailbreak et Linux.

La communauté l’accuse d’avoir trahi sa parole, puisqu’il avait promis de ne pas révéler la faille avant la sortie de GTA 6.

Conséquence directe : Andy Nguyen quitte la scène jailbreak PS5 et abandonne ses travaux Linux, y compris une version prévue pour la PS5 Pro.

Alors que la scène jailbreak progresse notamment grâce à l’IA, c’est cette technologie qu’a utilisée Jordy pour repérer une faille de la console. Il l’a signalée ensuite à HackerOne et a possiblement perçu une prime de 50 000 dollars de la part de Sony, la somme maximale proposée par l’éditeur pour ce genre de découverte.

Un développeur informe Sony d’une faille PS5 qui permettait le jailbreak

Sauf que voilà, désormais l’entreprise a pu combler une faille qui permettait justement à un projet Linux sur PS5 de vivre. Une partie de la communauté reproche donc à Jordy le sacrifice de plusieurs mois de leur travail contre une rétribution financière.

La faille en question concernait l’hyperviseur de la PS5, une couche de protection qui gère les accès les plus sensibles de la console. Et c’est justement en contournant la protection qu’il est possible de modifier la console et de lancer Linux. Depuis des mois, la communauté s’organisait donc pour faire tourner l’OS libre sur la console de Sony et leurs efforts sont ruinés.

I am stepping away from the ps5 scene and stopping all my work on ps5 linux.

After pouring my heart and months of my life into it, including plans to finish ps5 pro support and release in 2027, it's all down the sink. — Andy Nguyen (@theflow0) September 15, 2026

D’autant plus qu’un chercheur en sécurité appelé Andy Nguyen a découvert cette faille puis a demandé à Jordy de ne pas la partager avec Sony jusqu’à la sortie de GTA 6. Le but pour le chercheur en sécurité était que les utilisateurs puissent acheter GTA 6 et ensuite mettre leur console à jour pour continuer à profiter de Linux. Jordy a accepté.

Alors que Jordy n’a pas tenu promesse, il se défend désormais en expliquant : “Si moi et une autre personne avons trouvé la faille avec une IA, quelqu’un d’autre le fera aussi”. Bref, de quoi faire grincer des dents une partie de la communauté qui estime que Jordy a trahi sa parole.

Des conséquences directes sur la scène jailbreak

Les conséquences sont directes puisque Andy Nguyen a quitté la scène jailbreak de la PS5 et stoppé tout son travail autour de Linux. Pire encore, le chercheur en sécurité préparait aussi une version pour la PS5 Pro. “J’arrête tout mon travail sur PS5 Linux”, a écrit Andy Nguyen. Le chercheur critique notamment les nouveaux venus qui utilisent l’IA sans comprendre les failles qu’ils manipulent.

Le débat fait rage au sein de la communauté autour de la propriété du matériel. Pour certains utilisateurs, acheter une PS5 donne le droit d’installer d’autres logiciels. Mais Sony ne l’entend pas de cette oreille et verrouille au maximum son écosystème jusqu’à récompenser les chercheurs qui trouvent des failles avec des primes de plusieurs milliers de dollars.

Bref, l’IA a totalement modifié la recherche des failles pour le jailbreak. La scène est encore plus importante que les derniers mois et les progrès des LLM permettent ce qui demandait autrefois des mois de travail. Et vous vous en doutez, il n’y a pas que la PS5 qui est concernée.

L’IA a fait progresser le jailbreak à toute vitesse

Récemment, un développeur a dévoilé le premier jailbreak de la Switch 2 qui a notamment pu être possible grâce à Codex d’OpenAI. Mais forcément, cela vient aussi avec ses polémiques puisque désormais les récompenses des entreprises pour la découverte de failles sont beaucoup plus accessibles.

Bien évidemment, il ne s’agit pas là de prendre parti pour l’un ou l’autre et l’argument de Jordy sur le fait que quelqu’un aurait découvert la faille avant lui peut se tenir d’une certaine manière. Mais on saisit que la communauté voit ce geste comme une trahison qui enterre avec lui un projet de Linux sur la console de Sony.

Et ça, cela impacte les passionnés et tous ceux qui revendiquent leur propriété sur la PS5 une fois achetée et leur droit de la modifier comme ils l’entendent. Une philosophie que Sony rejette totalement avec sa traque aux nombreuses failles qui permettent le jailbreak.