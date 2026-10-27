Le Rafale cache un secret que la France refuse de livrer, même à ses clients étrangers

La meilleure arme du Rafale n’est pas son missile Meteor, son radar RBE2 ou sa suite SPECTRA. Il s’agit de son calculateur de mission, une sorte de cerveau numérique qui permet à des capteurs séparés de créer une seule image de combat.

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Le véritable atout du Rafale est son calculateur de mission, qui fusionne les données du radar, de SPECTRA, de l’optronique et des autres appareils.

Dassault protège fortement cette architecture logicielle, devenue stratégique pour la souveraineté et bientôt renforcée par l’IA, le standard F5 et les drones de combat.

Le Rafale évolue ainsi vers un véritable centre de commandement aérien capable de traiter toujours plus de données, de coordonner d’autres appareils et d’adapter ses outils selon la mission.

Ce que l’on appelle vulgairement le processeur du Rafale est un calculateur modulaire de traitement de l’information qui centralise une grande partie des informations utiles pour le pilote du chasseur. Et le principe est simple, on vous l’explique ci-dessous.

Pourquoi le calculateur modulaire est la meilleure arme du Rafale ?

Le radar repère des appareils, l’optronique n’émet pas mais jauge la situation, SPECTRA détecte les radars et les missiles ennemis et la liaison de données collecte les informations d’autres avions. Ensuite, le calculateur modulaire s’occupe de croiser toutes ces informations, de supprimer les doublons et de présenter une seule piste au pilote pour réduire sa charge de travail. Car parfois, plusieurs capteurs détectent la même cible avec des informations différentes alors le logiciel est là pour trancher et éviter au pilote de faire ce tri en plein combat.

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Une logique qui se renforce puisque le mois dernier, Dassault et Thales ont testé deux IA souveraines à bord d’un Rafale. L’entreprise française estime que les deux logiciels ont un niveau assez élevé pour de futures évolutions. Le cerveau numérique du chasseur intégrera donc des outils capables d’aider l’équipage face à une quantité de données toujours plus importante.

Et c’est cette fusion qui permet aux capteurs de fonctionner ensemble. Un radar très efficace n’est pas très utile quand un pilote doit comparer ces données à celles de plusieurs équipements et donc perdre du temps en mission. Le Rafale automatise ce tri.

Le code logiciel est une partie importante du Rafale

Mais face à un logiciel qui prend une place de plus en plus importante dans les missions, la maîtrise de son code est stratégique. Ce qui explique pourquoi Dassault cherche à protéger au maximum la partie logicielle de son Rafale. Le cas de l’Inde le montre puisque New Delhi négocie une plus grande liberté pour intégrer ses missiles et ses équipements sur les futurs Rafale.

Si l’Inde ne demande pas le code complet, il lui faut toutefois un accès technique pour ajouter ses propres armes. Pas question pour Dassault d’ouvrir totalement le calculateur modulaire et d’exposer une grosse partie de l’architecture du chasseur. Pour Paris, la souveraineté ne se limite pas au matériel mais passe aussi par le logiciel de l’avion.

Le standard F5 renforcera ce rôle alors qu’en septembre dernier, les premiers contrats industriels ont lancé les travaux sur ces technologies clés. Le nouveau RBE2-XG sera bien plus puissant, avec une capacité de calcul étendue. SPECTRA passera à une architecture numérique bien plus poussée pour repérer et brouiller des menaces complexes. Le calculateur du chasseur français traitera donc plus d’informations qu’à l’heure actuelle.

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Et ça ne s’arrête pas là puisqu’en 2028, la France prévoit un premier vol où un Rafale travaillera avec un drone de combat. Le chasseur aura les données du drone, lui donnera des tâches et exploitera ses capteurs. On parle d’un chasseur qui se mue en centre de commandement aérien. Le calculateur modulaire ne gérera donc plus seulement l’avion mais aussi ce que détectent des appareils ailleurs dans la zone de combat.

Pour attaquer une défense antiaérienne, le Rafale repère un radar, identifie sa position, partage l’information puis choisit une arme adaptée. En 2028, la France commencera justement à redonner sa capacité d’attaque des défenses antiaériennes au Rafale F4 et là encore, le processeur aura un rôle important.

La comparaison avec le F-35 des États-Unis montre pourquoi la souveraineté numérique compte. L’ancien réseau logistique ALIS du chasseur étasunien a suscité des inquiétudes chez plusieurs clients à propos des données envoyées vers Washington.

Le standard F5 renforcera le calculateur du Rafale

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Désormais, c’est ODIN qui remplace progressivement ALIS. Si Washington n’a pas accès à tous les secrets opérationnels de ses alliés, il y a toutefois une dépendance logicielle aux mises à jour et aux infrastructures gérées par Washington.

Le Rafale F5 continue donc son chantier en tant que futur fer de lance de l’aviation française. Rappelons que ce mois-ci, la France et les Émirats arabes unis ont signé un accord autour du financement du standard F5 autour des aspects techniques et financiers.

Le standard F5 pourra aussi adapter certaines fonctionnalités d’IA selon une mission. Une escadrille de chasseurs pourrait identifier une nouvelle menace et modifier certains outils numériques en conséquence puis en changer pour une autre mission.