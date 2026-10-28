La taille de GTA 6 sur le SSD de la PS5 est désormais connue, c’est deux fois celle de Red Dead Redemption 2

C’est bien là par contre. La sortie de GTA 6 approche et pourtant toujours pas de communication officielle de la part de Rockstar à propos du poids du jeu. Mais selon les données du PlayStation Store, le titre serait deux fois plus lourd que Red Dead Redemption 2 sur PS4.

Rappelons que c’est le 19 novembre prochain que GTA 6 sort sur PS5 mais aussi Xbox. Pour le moment, pas de date de sortie pour la version PC, même si les rumeurs parlent du premier trimestre 2027. À quelque semaine de la commercialisation, on connait enfin le poids du jeu.

Le poids de GTA 6 sur PS5 serait de 210 Go sur le SSD

En attendant d’en savoir plus, le compte PlayStation Game Size a analysé les données du PlayStation Store. Et il apparaîtrait que GTA 6 fait 210 Go pour l’édition standard. Précisons que ce compte PlayStation Game Size est spécialisé dans l’analyse des données du PlayStation Store qui permettent d’avoir la taille des jeux ou leur date de préchargement en avance.

🚨 Grand Theft Auto VI



– 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 210 GB



– 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 ($79.99)

Pre-Load : November 12

Release : November 19



𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐓𝐢𝐦𝐞 : Midnight pic.twitter.com/5vXkgnqfC7 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) October 27, 2026

Bref, ce poids de 210 Go rejoint les précédentes fuites autour du sujet car les images nous l’ont montré, le jeu de Rockstar repousse les limites en termes d’ambition et de réalisme. Forcément, on s’attend à ce que le titre pèse très lourd sur le SSD.

Rappelons que la PS5 standard est dotée d’environ 660 Go, ce qui veut dire que GTA 6 occuperait près d’un tiers de l’espace. Pour comparer, GTA 5 pesait environ 89 Go à sa sortie sur PS5. Pour Red Dead Redemption 2 sur PS4, c’est 100 Go environ.

Mais il n’y a vraiment rien de surprenant à ce que le prochain jeu de Rockstar soit aussi lourd. Mais jusqu’à deux fois Red Dead Redemption 2, c’est énorme et montre qu’il s’agit d’un jeu riche.

Un préchargement en avance pour avoir le jeu prêt à sa sortie

C’est le 12 novembre que le préchargement de GTA 6 sera lancé. Et il faudra bien que les joueurs prennent de l’avance avec cette taille de 210 Go qui demandera plusieurs heures, voire jours aux connexions les moins rapides.

Et rappelons que tout cela a lieu alors qu’il n’y a pas de disque physique pour GTA 6, ce que Take-Two assume. La boîte ne contient qu’un code. Ce qui veut dire que les joueurs n’ont pas le choix, il faudra obligatoirement télécharger en ligne GTA 6 pour jouer. Impossible de le faire hors ligne.

Pour les meilleures connexions à 1 Gb/s, c’est environ 30 minutes dans des conditions idéales. Mais cela peut prendre près de cinq heures avec une connexion à 100 Mb/s, voire plusieurs jours. Parfois chez un joueur qui n’a pas une connexion rapide.

Bien évidemment, on parle ici du poids de 210 Go pour la version PS5 de GTA 6 mais on se doute que la version Xbox Series fera à peu près le même. Bref, les joueurs n’ont plus qu’à faire de la place sur leur SSD alors que sortira au même moment Call of Duty Modern Warfare 4 qui promet également d’être très volumineux.

Mais il y a des jeux bien plus volumineux

Toutefois, Rockstar ne bat pas de record ici puisqu’il y a déjà eu des jeux bien plus lourds comme Call of Duty Black Ops Cold War et ses 220 Go avec tous les modes installés. Reste à attendre le 12 novembre pour enfin connaître la taille définitive de GTA 6 au moment du préchargement.

Mais il ne fait aucun doute qu’il faudra bien précharger le jeu si vous voulez pouvoir y jouer de suite à sa sortie le 19 novembre prochain. C’est ce qui vous évitera d’attendre de longues minutes voire des heures alors que le reste des joueurs sera en train de parcourir Leonida.