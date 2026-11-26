Beaucoup de joueurs n’ont pas accès à GTA 6 faute de PS5 ou de Xbox Series. Mais un nouveau projet vient d’être lancé pour jouer gratuitement depuis un navigateur web. Il s’agit de PlayMyPS5. On vous explique tout le fonctionnement.

PlayMyPS5 permet de jouer gratuitement à GTA 6 depuis un navigateur en prenant temporairement le contrôle de la PS5 d’un autre joueur.

Les sessions durent cinq minutes après une file d’attente, avec prise en charge des manettes, du clavier, de la souris et des commandes tactiles sur smartphone.

La qualité dépend du cloud gaming et la sauvegarde est partagée, tandis que les propriétaires qui prêtent leur PS5 risquent une suspension de leur compte PSN.

Pour jouer à GTA 6 à l’heure actuelle, il faut obligatoirement une PS5, une PS5 Pro, une Xbox Series X ou une Xbox Series S. Pour la version PC, Rockstar n’a pas communiqué de date de sortie, même si des développeurs utilisent des fichiers volés de la version Xbox pour créer leur portage.

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PlayMyPS5 permet de jouer à GTA 6 gratuitement sur navigateur

Bref, la distribution de GTA 6 est quelque peu inégale, surtout lorsque l’on sait que les consoles sont très coûteuses. D’ailleurs, dans certains pays d’Afrique, accéder au jeu de Rockstar est très compliqué financièrement entre le coût de la console, de GTA 6 et des données pour télécharger les 200 Go environ que pèse le titre.

Il existe donc une solution gratuite appelée PlayMyPS5. Le principe est simple : des joueurs partagent leur PS5 avec des internautes qui prennent ensuite le contrôle à tour de rôle. Pas besoin d’acheter le jeu de Rockstar, d’avoir la console ou de payer un abonnement pour explorer Vice City.

Lorsque vous êtes sur le site playmyps5.com, il suffit de sélectionner votre pseudonyme puis de rejoindre la file d’attente. Aucun enregistrement, adresse mail ou compte PlayStation Network n’est demandé. Ensuite, le site affiche votre position estimée et le temps d’attente.

5 minutes pour parcourir Vice City autant que vous le voulez

Quand votre tour arrive, vous avez 20 secondes pour prendre les commandes et jouer. Mais attention, la session est limitée à cinq minutes. Après 30 secondes sans action de votre part, la session s’arrête. Si vous quittez l’onglet plus de deux minutes, vous perdez votre place dans la file d’attente. Il est toutefois possible de rejoindre la liste autant de fois que vous le souhaitez.

Quand votre tour approche, une notification apparaît. Il est possible d’utiliser une manette DualSense ou Xbox et même un clavier et une souris avec des touches personnalisables. Mais ce n’est pas tout puisque PlayMyPS5 propose aussi les commandes tactiles sur smartphone avec les boutons qui s’affichent en mode paysage.

Toutefois, comme expliqué précédemment, la session est limitée à cinq minutes. Il faudra donc utiliser précieusement ce temps si vous voulez expérimenter les différentes mécaniques de GTA 6 et explorer la carte de Leonida.

Il faut donc voir PlayMyPS5 comme une sorte de démo en ligne pour ceux qui s’impatientent encore de ne pas avoir GTA 6. La sauvegarde est donc partagée. Si les joueurs précédents ont commencé une mission avec Lucia, vous reprenez la partie exactement là où ils l’ont laissée.

PlayMyPS5 diffuse aussi la partie sur Twitch, YouTube et Kick avec des chats pour que les joueurs communiquent entre eux.

Le projet veut ajouter une deuxième PS5

Bien évidemment, la qualité d’image est moins bonne que sur une console puisque l’on parle ici de cloud gaming. Il faudra aussi faire avec le délai entre vos actions et leur exécution à l’écran, ce qui complique quelque peu la tâche lors des courses-poursuites et des fusillades dans GTA 6.

Les créateurs de PlayMyPS5 cherchent désormais à récolter un peu moins de 1 000 $, soit environ 910 €, pour acheter une deuxième PS5 et réduire le temps d’attente.

Il est également possible pour les propriétaires d’une console avec GTA 6 de la partager avec une configuration qui prend environ dix minutes. Le site alerte toutefois les propriétaires puisqu’ils risquent une suspension de leur compte PlayStation Network. Sony n’autorise le PS Remote Play que pour une utilisation personnelle.

Rappelons que les propriétaires d’un PlayStation Portal avec PlayStation Plus Premium ont la possibilité de jouer à GTA 6 depuis la console portable en cloud gaming sans PS5. Microsoft propose également GTA 6 en streaming via son Xbox Cloud Gaming depuis une Xbox One. Dans les deux cas, il faudra toutefois acheter votre copie de GTA 6.