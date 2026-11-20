GTA 6 est disponible depuis le 19 novembre dernier sur PS5 et Xbox Series dans le monde entier. Ils sont donc des millions à parcourir Leonida. Sauf que voilà, dans certains pays, jouer au dernier jeu de Rockstar est un luxe.

Dans plusieurs pays africains, acheter GTA 6 représente une dépense énorme par rapport au salaire minimum.

Au Nigeria, le jeu peut coûter presque deux mois de salaire, sans compter une PS5 vendue plusieurs centaines d’euros.

Le dématérialisé aggrave encore la situation avec 212 Go à télécharger dans des pays où les données mobiles restent très coûteuses.

GTA 6 est désormais disponible après plusieurs années d’attente et les joueurs sont actuellement en train de parcourir Leonida et d’accomplir les 93 missions de l’histoire principale. Mais malheureusement, certains joueurs sont privés du jeu, du moins financièrement.

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GTA 6 est loin d’être accessible financièrement dans certains pays

C’est notamment le cas au Nigeria et en Égypte puisqu’entre le prix d’une console, les devises et le téléchargement de 212 Go, la facture grimpe. Au Nigeria, GTA 6 n’est pas disponible sur le PlayStation Store avec la devise locale. Les joueurs ont donc un premier obstacle puisqu’il faut passer par un compte étranger, des cartes cadeaux ou des revendeurs.

L’édition standard est proposée entre 73 et 86 € après conversion alors que le salaire minimum national là-bas est d’environ 46 €. GTA 6 représente donc entre un mois et demi et presque deux mois de salaire minimum. Et la console est aussi très coûteuse. Pour une PS5 Digital Edition chez un vendeur à Lagos au lancement, c’est près de 600 €. Et pour une PS5 avec lecteur, on monte à plus de 820 €.

Résultat, un joueur au Nigeria qui n’a pas de console doit déjà débourser une énorme somme avant même d’acheter GTA 6. Il y a également le fait que GTA 6 soit entièrement dématérialisé, une décision que Take-Two assume. Le jeu demande jusqu’à 212 Go de stockage.

Les données mobiles sont aussi un frein pour les joueurs

Chez MTN au Nigeria, un forfait de 250 Go est à environ 36 €. Rien que le téléchargement peut engloutir près des quatre cinquièmes du salaire minimum national, même si après, GTA 6 ne réclame jamais de connexion permanente pour jouer à la campagne.

En Égypte, il y a des revendeurs qui proposent GTA 6 sur PS5 à environ 85 € alors que là-bas, le salaire minimum du secteur privé est d’environ 119 € par mois. Le jeu représente donc plus de 70 % de cette somme et les médias rapportent déjà des joueurs qui cherchent des cybercafés au Caire pour louer du temps sur PS5 et donc profiter de GTA 6.

C’est surtout sur le continent africain que l’accès à GTA 6 est le plus inégal. Le continent compte environ 406 millions de joueurs et 81,8 % des revenus du secteur vidéoludique proviennent du mobile, selon Carry1st et Newzoo.

Le dématérialisé impacte le marché de l’occasion

Une autre enquête menée dans six marchés différents du continent indique que 91 % des joueurs utilisent surtout leur smartphone. Et le coût élevé des données est en tête des freins selon eux. Le marché des consoles est aussi beaucoup plus petit avec une distribution officielle inégale.

GTA 6 ne propose pas de disque physique, ce qui retire aussi une solution aux joueurs qui achetaient leurs jeux d’occasion ou se les prêtaient. Pourtant, Sony compte bien abandonner ce format en 2028, ce qui provoque la grogne des joueurs. Il semblerait que l’entreprise japonaise ne prenne pas en compte ses joueurs de certains pays où l’accès numérique est moins aisé.