GTA 6 sur PS5 Pro sera la meilleure version du jeu, Rockstar prépare une optimisation juste pour la console de Sony

Les joueurs le savent déjà, la meilleure version de GTA 6, du moins sur console, sera sur PS5 Pro à sa sortie. Et justement, Rockstar prépare une version spéciale pour la console de Sony. C’est sur le PlayStation Store que le titre a été repéré avec le label “PS5 Pro Enhanced”.

Rockstar ne nous a montré des images de GTA 6 que sur PS5 jusqu’à présent et la Xbox a l’air absente de la communication. Quand on parle d’images sur la console de Sony, c’est uniquement la version de base et pas la Pro. Forcément, tous les regards sont tournés vers elle puisqu’il s’agit de la finition la plus performante de la PS5.

La meilleure version de GTA 6 sera celle sur PS5 Pro

PlayStation Blog teases to “stay tuned” in its Get Ready for GTAVI post.



Likely PS5 Pro details. https://t.co/rO5GuvZUZ8 pic.twitter.com/PQWzybLMLS — ben (@videotech) November 3, 2026

Et justement, sur le PlayStation Store, le label “PS5 Pro Enhanced” est apparu. Cela veut donc dire que le jeu aura droit à une optimisation dédiée juste pour la console de Sony. Bien évidemment, et tous les joueurs s’en doutent, la meilleure version de GTA 6 sera sans aucun doute sur PC, même si l’on n’a pas encore de date de sortie et que les rumeurs parlent de début 2027.

On s’attend également à des performances de pointe sur la Xbox Helix et la PS6. Mais en attendant, c’est sur PS5 Pro qu’il faudra jouer à GTA 6 à sa sortie pour avoir droit à une optimisation poussée. Rockstar et Sony ont un partenariat très fort autour du jeu depuis très longtemps. Rappelons qu’en juin dernier, Sony a expliqué que le jeu “se joue mieux sur PS5” dans sa communication. Le studio l’a ensuite repris.

Quelles améliorations proposera la version PS5 Pro de GTA 6 ?

Parmi les arguments de Sony pour vanter la PS5 comme meilleure console si l’on veut jouer à GTA 6, l’entreprise parle de la DualSense, de l’audio 3D Tempest et du SSD. Mais la PS5 Pro est bien plus intéressante puisqu’elle est plus puissante graphiquement et plus rapide et on trouve le PSSR 2, une technologie qui utilise l’IA pour reconstituer une image plus nette depuis une définition basse.

C’est depuis peu que Sony a lancé le PSSR 2 et des tests de performance sur Alan Wake 2 ou encore Final Fantasy VII Rebirth montrent bien les évolutions.

En revanche, pour la version PS5 Pro de GTA 6, on ne s’attend pas aux 60 images par seconde. Rob Nelson, codirecteur de Rockstar North, a bien clarifié l’été dernier que GTA 6 est limité à 30 images par seconde lors de ses démonstrations. Il faut dire que l’énorme carte Leonida sollicite beaucoup le processeur.

Pour l’optimisation sur PS5 Pro, il faudra surtout s’attendre à une partie graphique bien plus soignée. Et on peut quand même espérer au minimum 40 images par seconde sur un écran 120 Hz. Voire une meilleure définition ou un ray tracing plus poussé.

Un jeu à 40 images par seconde grand maximum

Rappelons que la vidéo de gameplay de GTA 6 publiée sur Netflix a été capturée sur une PS5 standard, tout comme les trailers. Selon les analyses de Digital Foundry, la vidéo sur la plateforme de streaming est à une définition interne proche de 1440p, reconstruite en 4K et 30 images par seconde très stables. Rockstar a optimisé au maximum son jeu pour afficher un ray tracing poussé, une foule dense et une simulation complexe notamment au niveau des personnages non-joueurs.

La sortie de GTA 6 aura lieu dans un peu plus de deux semaines et c’est le 10 novembre qu’il sera possible de précharger le jeu sur PS5 avec 212 Go d’espace demandés sur le SSD. Sony indique qu’il y aura aussi d’autres informations sur le jeu d’ici sa sortie.

Maintenant, reste à attendre la communication de Microsoft autour de la Xbox. Après tout, la console s’est quand même vendue par millions même si très en retard par rapport à la PS5. Les joueurs s’attendent eux aussi à de belles performances sur la version Xbox Series X.