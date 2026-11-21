En tout, on trouve 557 véhicules dans GTA 6, entre les voitures, les motos, les bateaux, les avions et autres véhicules militaires. Mais ce n’est pas tout puisque Rockstar propose aussi des centaines de versions personnalisées avec des modèles de collection, des voitures de course et des véhicules tout-terrain. Voici la liste complète de toutes les voitures et tous les véhicules de Leonida classés par catégorie.
- Toutes les voitures de GTA 6
- Toutes les motos et les deux-roues de GTA 6
- Tous les bateaux et véhicules nautiques de GTA 6
- Tous les avions de GTA 6
- Tous les hélicoptères de GTA 6
- Tous les camions et véhicules utilitaires de GTA 6
- Tous les véhicules de police et de secours de GTA 6
- Tous les véhicules militaires de GTA 6
- Tous les véhicules de transport de GTA 6
- Les véhicules spéciaux et inclassables de GTA 6
- Les 280 véhicules personnalisés de GTA 6
GTA 6 est un jeu très riche qui vous demandera plusieurs dizaines d’heures pour être bouclé. Et sur l’énorme carte de Leonida qui fait deux fois la taille de celle de GTA 5 , on trouve en tout cinq comtés et autant de véhicules qui sillonnent la route, les airs et la mer.
À lire : Voici la liste complète de toutes les radios et musiques dans GTA 6
Le jeu de Rockstar se compose de 277 modèles de base et 280 véhicules spéciaux appelés Standout qui correspondent à des versions personnalisées. En tout, ce sont donc 557 modèles qui vous attendent. Nous les avons donc regroupés ci-dessous par famille.
Toutes les voitures de GTA 6
La plus importante des catégories de GTA 6, ce sont les voitures avec 157 modèles de base. On trouve aussi bien des supercars que des sportives, des muscle cars, des berlines, des coupés, des SUV, des pick-up, des fourgonnettes et des véhicules tout-terrain.
Supercars et hypercars
- Granforma Zorrusso
- Grotti Cheetah
- Grotti Cheetah ’95
- Grotti Furia
- Grotti Itali GTO
- Grotti Itali RSX
- Pegassi Infernus ’96
- Pegassi Tempesta
- Pegassi Vitello
- Piccia Furia
- Progen Emerus
- Truffade Thrax
Voitures sportives et GT
- Albany Alpha
- Albany V-STR
- Annis Elegy ’90
- Bravado Banshee
- Bravado Buffalo ’19
- Declasse Mamba GT
- Dinka Sugoi
- Emperor Vectre
- Fathom FR36
- Grotti Bestia GTS
- Grotti Carbonizzare
- Invetero Coquette
- Invetero Coquette D10
- Karin Futo ’85
- Karin Sultan RS
- Lampadati Komoda
- Maibatsu Penumbra
- Maibatsu Penumbra FF ’97
- Obey 8F Drafter
- Obey Omnis e-GT
- Ocelot Jugular
- Ocelot Locust
- Pegassi Infernus Classic
- Pfister Comet ’88
- Pfister Comet S2
- Pfister Comet S2 Cabrio
- Pfister Growler
- Pfister Neon
- Übermacht Cypher
- Vysser Neo
Muscle cars et voitures américaines
- Albany Buccaneer
- Albany Buccaneer Custom
- Albany DeVanity ’59
- Albany Hermes ’50
- Albany Manana ’77
- Bravado Buffalo STX
- Bravado Gauntlet Classic
- Bravado Gauntlet Custom ’69
- Bravado Gauntlet Hellfire
- Declasse Bobcat 500 ’55
- Declasse Impaler ’80
- Declasse Impaler SZ ’95
- Declasse Picador ’72
- Declasse Sabre Turbo
- Declasse Sirius
- Declasse Stallion
- Declasse Tulip
- Declasse Tulip M-100 ’78
- Declasse Vamos ’74
- Declasse Vigero ZX Convertible
- Declasse Yosemite ’67
- Imponte Phoenix
- Imponte Ruiner
- Invetero Coquette ’64
- Schyster Deviant
- Sirius Transgressor ’67
- Vapid Chino
- Vapid Dominator
- Vapid Dominator ’65
- Vapid Dominator ASP
- Vapid Dominator GT
- Vapid Dominator GTX
- Vapid Ganado ’70
- Vapid Slamvan
- Willard Faction Custom Donk
SUV et 4×4
- Albany Cavalcade XL
- Annis Hellion
- Benefactor Dubsta
- Benefactor XLS
- Bravado Dorado
- Bravado Gresley XT
- Buckingham Jubilee
- Canis Seminole Frontier
- Declasse Granger
- Declasse Granger 3600LX
- Dundreary Landstalker XL
- Gallivanter Baller
- Gallivanter Baller II
- Gallivanter Baller ST-D
- Karin Allander
- Karin Contender
- Lampadati Novak
- Pegassi Toros
- Pfister Astron
- Übermacht Rebla GTS
- Vapid Aleutian
- Vapid Montagne
- Vapid Montagne XL
Berlines et voitures familiales
- Albany Emperor ’85
- Albany Primo
- Albany Primo Custom
- Benefactor Schafter
- Benefactor Schafter S
- Benefactor Schafter V12
- BF Greta
- Bravado Bogan
- Bravado Buffalo ’07
- Coil Raiden
- Declasse Impaler ’20
- Declasse Parkland ’71
- Dinka Chavos XS
- Dundreary Regina
- Emperor Sultan
- Imponte DF8-90
- Karin Asterope GZ
- Karin Feroci
- Karin Intruder
- Obey Animus
- Obey Tailgater
- Obey Tailgater S
- Schyster PMP 700
- Schyster Woodland ’85
- Sirius Sungrazer ’61
- Übermacht Sentinel ’85
- Vapid ’55 Stanier
- Vapid Lowline
- Vapid Stanier ’98
- Vapid Stanier G2
- Vulcar Ingot
- Willard Grouse ’92
- Willard Transient
- Zirconium Stratum
Coupés et voitures compactes
- Ascot Paragon
- Benefactor Schutzen
- Buckingham Windsor Drop
- Declasse Akane
- Dinka Blista ’85
- Dinka Blista Compact
- Dundreary Arcturus ’93
- Fathom FR36
- Maibatsu Penumbra
- Maibatsu Penumbra FF ’97
- Übermacht Apoc
- Übermacht Sentinel Classic
- Übermacht Sentinel XS
- Übermacht Zion
- Übermacht Zion Cabrio
- Vapid Hustler ’32
- Willard Lasso ’90
Pick-ups
- Bravado Bison
- Bravado Bison 1800
- Bravado Bison 3800
- Bravado Bison 900 ’95
- Declasse Bobcat XL ’84
- Declasse Rancher ’86
- Declasse Walton ’81
- Declasse Walton L35
- Declasse Yosemite 1500
- Karin Rebel ’84
- Vapid Caracara
- Vapid Caracara 4×4
- Vapid Montagne Pickup
- Vapid Reclaimer
- Vapid Reclaimer ’70
- Vapid Riata
- Vapid Sadler
- Vapid Sandking XT
Véhicules tout-terrain et buggys
- BF Bandito ’77
- BF Injection
- Bravado Bison 900 ’95 (Lifted)
- Bravado Swamp Blaster
- Canis Crawler ’82
- Canis Kamacho
- Canis Mesa
- Canis Terminus
- Dinka Verus
- HVY Wastelander
- Mammoth Patriot Mil-Spec
- Mer-Can Blast
- Mer-Can Outlaw
- Nagasaki Blazer
- Nagasaki Blazer Lifeguard
- Nagasaki Street Blazer
- Vapid Dominator ’67 Buggy
- Vapid Driveshaft Marshall
- Vapid Liberator
- Vapid Marshall
- Vapid Riata Classic
- Vapid Sandking XL
Fourgonnettes, monospaces et camping-cars
- Benefactor Spritz
- BF Surfer
- Bravado Sojourn
- Bravado Youga
- Bravado Youga ’74
- Bravado Youga Classic
- Bravado Youga XL ’79
- Brute Boxville
- Brute Camper
- Declasse Burrito ’98
- Declasse Moonbeam
- Karin Vivanite
- Osprey Journey ’78
- Vapid Minivan
- Vapid Rumpo
- Vapid Shifter
- Vapid Speedo
- Willard Moocher ’83
- Willard Trotter ’95
- Zirconium Journey II
Toutes les motos et les deux-roues de GTA 6
Viennent ensuite les motos et deux-roues puisqu’on en trouve 29 dans cette catégorie. GTA 6 vous permet donc de piloter des motos sportives, des customs, des scooters et des vélos. Il y a des modèles inspirés des motos de Ducati, Harley-Davidson et Honda.
Motos sportives
- Dinka Double-T
- Nagasaki Carbon RS
- Nagasaki SFB 1000
- Pegassi Bati 801
- Principe Alvino V1
- Principe Lectro
- Übermacht FCR 1000
Motos classiques, customs et choppers
- LCC Avarus
- Principe Esskey
- Western Cliffhanger ’72
- Western Nightblade
- Western Sovereign 107
- Western Zombie Bobber
- Western Zombie Chopper
Motos tout-terrain et motocross
- Bravado Aphid
- Dinka Enduro
- Maibatsu Manchez
- Maibatsu Sanchez
Scooters et petits véhicules motorisés
- Maibatsu Boomazoom
- Nagasaki Nimbe
- Pegassi Faggio
- Taci Ragno
Vélos et trottinettes
- BMX
- Cruiser
- Del Perro Erode
- Endurex Aerobike
- Endurex Race Bike
- Scorcher
- Shift-E Fan-E
- Walter Lombike
Tous les bateaux et véhicules nautiques de GTA 6
Ensuite viennent les bateaux et véhicules nautiques de GTA 6 puisque la carte propose un vaste réseau maritime entre Vice City, les Leonida Keys et les marécages de Grassrivers. Le jeu regroupe 28 véhicules nautiques de base avec des bateaux de pêche, des vedettes rapides, des voiliers et des hydroglisseurs.
Bateaux rapides et vedettes
- Blade 500
- Bombora S23 CCS
- Calder Shasa
- Calder Torlan
- Clarion Clarion
- Dingus Como
- Dingus Garda
- Dingus Nepa
- Elite Bay Design Flamingo/Pelican
- Lure Predator L20S
- Lure Predator L35P
- Pegassi Speeder
- Rugger Fortune
- Rugger Hemming
- Rugger Rhode
- Rugger Rhode Police
- Shitzu Squalo
- Shitzu Tropic
- Speeder 700 GT
Voiliers, yachts et grands navires
- Cruise Ship
- Dinka Marquis
- Hulls Sea Enchantress
- Sailing Yacht
Jet-skis et petites embarcations
- Crest Kayak
- Nagasaki Dinghy
- Seashark Azure
- Seashark Hydroblast
- Speedophile Seashark
Hydroglisseurs et embarcations des marécages
- Airgator Airboat 09
- Airgator Airboat Police
Bateaux de pêche et de transport
- Calder CB69
- Calder Yakuruna
- Ferry
- Fishing Boat
- Hulls Flatdeck
- Hulls Pontoon
- Nagasaki Tao
- Reef Clipper II
- Tour Boat
- Water Taxi
Tous les avions de GTA 6
Il est également possible de piloter plusieurs types d’avions entre les appareils de tourisme, les jets privés et les avions militaires dans GTA 6. On trouve certains de ces véhicules dans les aérodromes et les bases militaires, mais attention aux six étoiles lorsque vous pénétrez dans une enceinte de l’armée.
Avions de tourisme
- Lapwing 300-H
- Lapwing Mallard
- Lapwing Streamer 216-C
- Mammatus
- Mammoth Dodo
- Western Duster
Jets privés
- Buckingham Luxor
- Buckingham Nimbus
- Buckingham Shamal
Avions militaires
- Botticher 015A
- Hauners P-996 Lazer
Gros avions et appareils de transport
- Blimp
- Jet
Tous les hélicoptères de GTA 6
Les hélicoptères permettent de parcourir très rapidement Leonida. On trouve des appareils civils, des versions spécialisées, mais aussi des modèles réservés aux forces de l’ordre ou à l’armée qu’il faudra donc dérober.
Hélicoptères civils
- Buckingham Maverick
- Buckingham Maverick (Second Generation)
- Buckingham SuperVolito
- Buckingham Swift
- Buckingham Valkyrie
- Buckingham Volatus
- Decker Crake
Hélicoptères de police et de secours
- Buckingham Air Ambulance Maverick
- Buckingham News Maverick
- Buckingham Police Maverick
- Decker Crake Police
- Nagasaki Police Buzzard
Hélicoptères militaires
- Botticher Buzzard
- Buckingham DH-7 Iron Mule
- Hauners Cargobob
- Nagasaki Buzzard Attack Chopper
- Sea Sparrow
Tous les camions et véhicules utilitaires de GTA 6
Les camions et véhicules utilitaires sillonnent également les routes de Leonida avec les poids lourds, les camions de livraison, les engins agricoles et ceux de chantier. En tout, ce sont 47 véhicules de base répartis entre six catégories.
Camions et poids lourds
- Billboard Truck
- Cartright Biff
- Cartright Hauler
- Declasse D7700
- Interstate Benson ’97
- Interstate Stockade ’99
- Interstate Yankee ’80
- JoBuilt Flatbed
- JoBuilt MB2-10
- JoBuilt Phantom
- JoBuilt Phantom Custom
- JoBuilt Rubble
- Maibatsu Iota
- Maibatsu Mule
- MTL Packer
- Vapid Guardian TX2
Véhicules industriels et de chantier
- Brute Tipper (6 wheels)
- Dinka B3000 Excavator
- HVY Dozer
- HVY Mixer
- HVY TH42 Telehandler
- Maibatsu Dump
- MTL CR5013
Véhicules agricoles et utilitaires
- Brute Ripley
- Brute Taco Van
- HVY Airtug
- HVY Lifta
- Jack Sheepe Fieldmaster ’99
- Maibatsu Caddy
- Stanley Fieldmaster
- Stanley Furrow TC 2350
- Vapid Reclaimer ’70 Tow Truck
- Vapid Tow Truck
Tous les véhicules de police et de secours de GTA 6
Les forces de l’ordre de Leonida roulent aussi bien en SUV qu’en véhicules blindés. Les secours ont aussi leurs propres modèles. Tout comme les pompiers et autres véhicules d’intervention.
Voitures de police et véhicules d’intervention
- Bravado Bison 1800 Police
- Bravado Buffalo STX Pursuit
- Bravado Gauntlet Interceptor
- Bravado Police Bison 1600
- Bravado Police Buffalo
- Brute Police Riot
- Declasse Granger Police
- Dundreary Landstalker XL Police
- Pegassi Tempesta Police
- Vapid Police Cruiser
- Vapid Police Cruiser Interceptor
- Vapid Stanier G2 Police Cruiser
- Vapid Stanier LE Police Cruiser
Véhicules de pompiers et de secours
- Ambulance
- Declasse Ambulance (années 90)
- Dinka Verus Lifeguard
- MTL Fire Truck
- MTL Pumper
- Nagasaki Blazer Lifeguard
- Vapid Montagne Pickup (Lifeguard)
Tous les véhicules militaires de GTA 6
Il est aussi possible de conduire des véhicules militaires dans certaines missions ou à l’intérieur des installations de l’armée. C’est notamment à Mile Zero Air Station que l’on trouve ces engins entre chars blindés et véhicules aériens militaires.
Chars et blindés
- Brute Police Riot
- Hauners APC
- Hauners Brigade
- Hauners Rhino Tank
- Mammoth Patriot ’92
- Mammoth Patriot Mil-Spec
Véhicules aériens militaires
- Buckingham DH-7 Iron Mule
- Buckingham Valkyrie
- Hauners P-996 Lazer
- Nagasaki Buzzard Attack Chopper
Tous les véhicules de transport de GTA 6
Il y a également les autobus, les taxis et les véhicules de transport collectif qui circulent sur les routes de Leonida. La carte affiche aussi plusieurs moyens de transport ferroviaire.
Bus et taxis
- Bravado Sojourn Taxi
- Brute Rental Bus
- Declasse Granger Taxi
- Karin Allander Taxi
- Karin Vivanite Taxi
- Vapid Stanier G2 Taxi
- Whiffler Airport Bus
- Whiffler Bus
- Whiffler Dashound
Trains et transports ferroviaires
- Amloco GE Genesis
- Freight Train
- VCIA Metromule
- VCIA Train
- VCMM Train
Les véhicules spéciaux et inclassables de GTA 6
En dehors des catégories classiques, GTA 6 propose beaucoup de véhicules spéciaux et inclassables. On pense notamment aux voiturettes de golf, aux monster trucks ou encore aux trottinettes électriques et vélos partagés.
Véhicules atypiques
- Airgator Airboat 09, hydroglisseur
- Bravado Swamp Blaster, véhicule des marécages
- Crest Kayak, kayak
- Maibatsu Boomazoom, scooter de mobilité
- Maibatsu Caddy, voiturette de golf
- Shift-E Fan-E, trottinette électrique
- Stanley Fieldmaster, tracteur agricole
- Vapid Driveshaft Marshall, monster truck
- Walter Lombike, vélo partagé
Les 280 véhicules personnalisés de GTA 6
En plus des 277 véhicules de base, GTA 6 en recense 280 personnalisés appelés Standout. Ils sont regroupés dans 25 catégories avec leurs propres affichages dans le menu Progression. Il s’agit de versions spéciales des véhicules avec des modifications de carrosserie, de peinture ou d’équipement. Vous pouvez trouver leur emplacement sur GTA Base.
Véhicules de luxe et de collection
- Ultra-Luxe : 19 véhicules
- Progen Purple Drank Emerus
- Pfister Class Act Comet
- Truffade Andrew Node’s Thrax
- Progen Royal Ruby Emerus
- Buckingham Bourbon Windsor
- Granforma Tsunami Zorrusso
- Pegassi Gold Rope Infernus
- Pegassi Valiant Tempesta
- Retro : 20 véhicules
- Kyle’s Mallard
- Sirius Holdout Sungrazer
- Classique Emancipator Stallion
- Albany Verdant Buccaneer
- Declasse Caliente Picador
- Declasse Martha’s Vamos
- Fine Art : 17 véhicules
- Shitzu Street Art Squalo
- Bravado Tropic Dawn Youga
- Nagasaki Rudolph Tao
- Lure Rainbow Ripple L20S
- Bravado Third Eye Youga
- Bravado Elven Queen Youga
- Declasse Flower Powered Rancher
- Bravado Circles of Hell Youga
- Throwback : 5 véhicules
- Declasse Bugstars Burrito
- Blinged Up : 15 véhicules
- Benefactor Nightlight Schafer
- Ocelot Bloodless Jugular
Voitures de course et véhicules modifiés
- Street Racer : 16 véhicules
- Declasse Twinstripe Vigero
- Moses’ Sultan
- Stock Car : 7 véhicules
- Bravado Copperheads Gauntlet
- Bravado Devil’s Rope Gauntlet
- Race Bikes : 11 véhicules
- Maibatsu Highwayman Sanchez
- Western Magma Cliffhanger
- Nagasaki Hung Carbos RS
- Maibatsu Tropical Manchez
- Maibatsu MyWays Manchez
- Hot Rods : 10 véhicules
- Vapid Red Hot Hustler
- Vapid Grady’s Slamvan
- Ripped & Shredded : 13 véhicules
- Vapid Firebug Dominator
- Pegassi Charred Toros
- Driveshaft Famous : 8 véhicules
- Albany Driveshaft Devanity
- Vapid Driveshaft Hustler
Véhicules tout-terrain et de démolition
- All-Terrain : 17 véhicules
- Canis Gunrunner Kamacho
- Canis Nancy’s Crawler
- Vapid Finns Reclaimer
- Declasse Red Apple Orchard Rancher
- Karin Busted Cheater Rebel
- Canis Black Moth Kamacho
- Declasse Mountain Yosemite
- BF Blood Moon Bandito
- Vapid Smuggler Caracara
- Vapid Cultivator Sandking
- Mudder : 6 véhicules
- Wyman’s Rapid ’67 Dominator Buggy
- Vapid Venomous Marshall
- Vapid Beer Monster Marshall
- Swamp Style : 10 véhicules
- Airgator Dr Sheehan’s Airboat
- Seashark Westbound Azure
- Airgator Naughty Boy Airboat
- BF Sludge Wraith Injection
- Demolition Derby : 6 véhicules
- Imponte Bloodbath Phoenix
Lowriders, choppers et autres personnalisations
- Lowriders : 5 véhicules
- Albany Teniente Manana
- Donks : 5 véhicules
- Chopper : 7 véhicules
- LCC Monarch Avarus
- Western Searing Zombie Bobber
- LCC Midnight Sun Avarus
- Topper : 6 véhicules
- Declasse Fruit Outlet Walton
- Brute Cherry Popper Boxville
- Vapid Smush! Ganado
- Vapid Shrimp and Save Shifter
- Declasse Cousin Carlo’s Akane
- Girlypop : 16 véhicules
- Declasse Beach Candy Bobcat
- Lapwing Pussycat Mammatus
- Declasse Pink Gin Tulip
- Dundreary Cherry Bomb Chino
- Patriot : 12 véhicules
- Vapid Truth & Justice Caracara
- Lapwing Stolen Valor 300-H
- Hauners Ridgway
- Leonida Man : 30 véhicules
- Declasse Ghosts Exposed Parkland
- Declasse Truther Burrito
- Vapid Brimstone Golfer
- Clout Chaser : 8 véhicules
- Maibatsu Speedy Boomazoom
- Law & Order : 5 véhicules
- Invetero Enforcer Coquette
- Pedal Power : 6 véhicules
- Tuff Immortal BMX
- Del Perro Midsummer Erode
- Walter Ghost Cruiser
À noter que les véhicules personnalisés se trouvent à des endroits précis de Leonida et ne sont pas comptabilisés parmi les 200 modèles de base que les joueurs scannent avec leur smartphone pour atteindre les 100 %.
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