En tout, on trouve 557 véhicules dans GTA 6, entre les voitures, les motos, les bateaux, les avions et autres véhicules militaires. Mais ce n’est pas tout puisque Rockstar propose aussi des centaines de versions personnalisées avec des modèles de collection, des voitures de course et des véhicules tout-terrain. Voici la liste complète de toutes les voitures et tous les véhicules de Leonida classés par catégorie.

GTA 6 est un jeu très riche qui vous demandera plusieurs dizaines d’heures pour être bouclé. Et sur l’énorme carte de Leonida qui fait deux fois la taille de celle de GTA 5 , on trouve en tout cinq comtés et autant de véhicules qui sillonnent la route, les airs et la mer.

À lire : Voici la liste complète de toutes les radios et musiques dans GTA 6

Le jeu de Rockstar se compose de 277 modèles de base et 280 véhicules spéciaux appelés Standout qui correspondent à des versions personnalisées. En tout, ce sont donc 557 modèles qui vous attendent. Nous les avons donc regroupés ci-dessous par famille.

Toutes les voitures de GTA 6

La plus importante des catégories de GTA 6, ce sont les voitures avec 157 modèles de base. On trouve aussi bien des supercars que des sportives, des muscle cars, des berlines, des coupés, des SUV, des pick-up, des fourgonnettes et des véhicules tout-terrain.

Supercars et hypercars

Granforma Zorrusso

Grotti Cheetah

Grotti Cheetah ’95

Grotti Furia

Grotti Itali GTO

Grotti Itali RSX

Pegassi Infernus ’96

Pegassi Tempesta

Pegassi Vitello

Piccia Furia

Progen Emerus

Truffade Thrax

Voitures sportives et GT

Albany Alpha

Albany V-STR

Annis Elegy ’90

Bravado Banshee

Bravado Buffalo ’19

Declasse Mamba GT

Dinka Sugoi

Emperor Vectre

Fathom FR36

Grotti Bestia GTS

Grotti Carbonizzare

Invetero Coquette

Invetero Coquette D10

Karin Futo ’85

Karin Sultan RS

Lampadati Komoda

Maibatsu Penumbra

Maibatsu Penumbra FF ’97

Obey 8F Drafter

Obey Omnis e-GT

Ocelot Jugular

Ocelot Locust

Pegassi Infernus Classic

Pfister Comet ’88

Pfister Comet S2

Pfister Comet S2 Cabrio

Pfister Growler

Pfister Neon

Übermacht Cypher

Vysser Neo

Muscle cars et voitures américaines

Albany Buccaneer

Albany Buccaneer Custom

Albany DeVanity ’59

Albany Hermes ’50

Albany Manana ’77

Bravado Buffalo STX

Bravado Gauntlet Classic

Bravado Gauntlet Custom ’69

Bravado Gauntlet Hellfire

Declasse Bobcat 500 ’55

Declasse Impaler ’80

Declasse Impaler SZ ’95

Declasse Picador ’72

Declasse Sabre Turbo

Declasse Sirius

Declasse Stallion

Declasse Tulip

Declasse Tulip M-100 ’78

Declasse Vamos ’74

Declasse Vigero ZX Convertible

Declasse Yosemite ’67

Imponte Phoenix

Imponte Ruiner

Invetero Coquette ’64

Schyster Deviant

Sirius Transgressor ’67

Vapid Chino

Vapid Dominator

Vapid Dominator ’65

Vapid Dominator ASP

Vapid Dominator GT

Vapid Dominator GTX

Vapid Ganado ’70

Vapid Slamvan

Willard Faction Custom Donk

SUV et 4×4

Albany Cavalcade XL

Annis Hellion

Benefactor Dubsta

Benefactor XLS

Bravado Dorado

Bravado Gresley XT

Buckingham Jubilee

Canis Seminole Frontier

Declasse Granger

Declasse Granger 3600LX

Dundreary Landstalker XL

Gallivanter Baller

Gallivanter Baller II

Gallivanter Baller ST-D

Karin Allander

Karin Contender

Lampadati Novak

Pegassi Toros

Pfister Astron

Übermacht Rebla GTS

Vapid Aleutian

Vapid Montagne

Vapid Montagne XL

Berlines et voitures familiales

Albany Emperor ’85

Albany Primo

Albany Primo Custom

Benefactor Schafter

Benefactor Schafter S

Benefactor Schafter V12

BF Greta

Bravado Bogan

Bravado Buffalo ’07

Coil Raiden

Declasse Impaler ’20

Declasse Parkland ’71

Dinka Chavos XS

Dundreary Regina

Emperor Sultan

Imponte DF8-90

Karin Asterope GZ

Karin Feroci

Karin Intruder

Obey Animus

Obey Tailgater

Obey Tailgater S

Schyster PMP 700

Schyster Woodland ’85

Sirius Sungrazer ’61

Übermacht Sentinel ’85

Vapid ’55 Stanier

Vapid Lowline

Vapid Stanier ’98

Vapid Stanier G2

Vulcar Ingot

Willard Grouse ’92

Willard Transient

Zirconium Stratum

Coupés et voitures compactes

Ascot Paragon

Benefactor Schutzen

Buckingham Windsor Drop

Declasse Akane

Dinka Blista ’85

Dinka Blista Compact

Dundreary Arcturus ’93

Fathom FR36

Maibatsu Penumbra

Maibatsu Penumbra FF ’97

Übermacht Apoc

Übermacht Sentinel Classic

Übermacht Sentinel XS

Übermacht Zion

Übermacht Zion Cabrio

Vapid Hustler ’32

Willard Lasso ’90

Pick-ups

Bravado Bison

Bravado Bison 1800

Bravado Bison 3800

Bravado Bison 900 ’95

Declasse Bobcat XL ’84

Declasse Rancher ’86

Declasse Walton ’81

Declasse Walton L35

Declasse Yosemite 1500

Karin Rebel ’84

Vapid Caracara

Vapid Caracara 4×4

Vapid Montagne Pickup

Vapid Reclaimer

Vapid Reclaimer ’70

Vapid Riata

Vapid Sadler

Vapid Sandking XT

Véhicules tout-terrain et buggys

BF Bandito ’77

BF Injection

Bravado Bison 900 ’95 (Lifted)

Bravado Swamp Blaster

Canis Crawler ’82

Canis Kamacho

Canis Mesa

Canis Terminus

Dinka Verus

HVY Wastelander

Mammoth Patriot Mil-Spec

Mer-Can Blast

Mer-Can Outlaw

Nagasaki Blazer

Nagasaki Blazer Lifeguard

Nagasaki Street Blazer

Vapid Dominator ’67 Buggy

Vapid Driveshaft Marshall

Vapid Liberator

Vapid Marshall

Vapid Riata Classic

Vapid Sandking XL

Fourgonnettes, monospaces et camping-cars

Benefactor Spritz

BF Surfer

Bravado Sojourn

Bravado Youga

Bravado Youga ’74

Bravado Youga Classic

Bravado Youga XL ’79

Brute Boxville

Brute Camper

Declasse Burrito ’98

Declasse Moonbeam

Karin Vivanite

Osprey Journey ’78

Vapid Minivan

Vapid Rumpo

Vapid Shifter

Vapid Speedo

Willard Moocher ’83

Willard Trotter ’95

Zirconium Journey II

Toutes les motos et les deux-roues de GTA 6

Viennent ensuite les motos et deux-roues puisqu’on en trouve 29 dans cette catégorie. GTA 6 vous permet donc de piloter des motos sportives, des customs, des scooters et des vélos. Il y a des modèles inspirés des motos de Ducati, Harley-Davidson et Honda.

Motos sportives

Dinka Double-T

Nagasaki Carbon RS

Nagasaki SFB 1000

Pegassi Bati 801

Principe Alvino V1

Principe Lectro

Übermacht FCR 1000

Motos classiques, customs et choppers

LCC Avarus

Principe Esskey

Western Cliffhanger ’72

Western Nightblade

Western Sovereign 107

Western Zombie Bobber

Western Zombie Chopper

Motos tout-terrain et motocross

Bravado Aphid

Dinka Enduro

Maibatsu Manchez

Maibatsu Sanchez

Scooters et petits véhicules motorisés

Maibatsu Boomazoom

Nagasaki Nimbe

Pegassi Faggio

Taci Ragno

Vélos et trottinettes

BMX

Cruiser

Del Perro Erode

Endurex Aerobike

Endurex Race Bike

Scorcher

Shift-E Fan-E

Walter Lombike

Tous les bateaux et véhicules nautiques de GTA 6

Ensuite viennent les bateaux et véhicules nautiques de GTA 6 puisque la carte propose un vaste réseau maritime entre Vice City, les Leonida Keys et les marécages de Grassrivers. Le jeu regroupe 28 véhicules nautiques de base avec des bateaux de pêche, des vedettes rapides, des voiliers et des hydroglisseurs.

Bateaux rapides et vedettes

Blade 500

Bombora S23 CCS

Calder Shasa

Calder Torlan

Clarion Clarion

Dingus Como

Dingus Garda

Dingus Nepa

Elite Bay Design Flamingo/Pelican

Lure Predator L20S

Lure Predator L35P

Pegassi Speeder

Rugger Fortune

Rugger Hemming

Rugger Rhode

Rugger Rhode Police

Shitzu Squalo

Shitzu Tropic

Speeder 700 GT

Voiliers, yachts et grands navires

Cruise Ship

Dinka Marquis

Hulls Sea Enchantress

Sailing Yacht

Jet-skis et petites embarcations

Crest Kayak

Nagasaki Dinghy

Seashark Azure

Seashark Hydroblast

Speedophile Seashark

Hydroglisseurs et embarcations des marécages

Airgator Airboat 09

Airgator Airboat Police

Bateaux de pêche et de transport

Calder CB69

Calder Yakuruna

Ferry

Fishing Boat

Hulls Flatdeck

Hulls Pontoon

Nagasaki Tao

Reef Clipper II

Tour Boat

Water Taxi

Tous les avions de GTA 6

Il est également possible de piloter plusieurs types d’avions entre les appareils de tourisme, les jets privés et les avions militaires dans GTA 6. On trouve certains de ces véhicules dans les aérodromes et les bases militaires, mais attention aux six étoiles lorsque vous pénétrez dans une enceinte de l’armée.

Avions de tourisme

Lapwing 300-H

Lapwing Mallard

Lapwing Streamer 216-C

Mammatus

Mammoth Dodo

Western Duster

Jets privés

Buckingham Luxor

Buckingham Nimbus

Buckingham Shamal

Avions militaires

Botticher 015A

Hauners P-996 Lazer

Gros avions et appareils de transport

Blimp

Jet

Tous les hélicoptères de GTA 6

Les hélicoptères permettent de parcourir très rapidement Leonida. On trouve des appareils civils, des versions spécialisées, mais aussi des modèles réservés aux forces de l’ordre ou à l’armée qu’il faudra donc dérober.

Hélicoptères civils

Buckingham Maverick

Buckingham Maverick (Second Generation)

Buckingham SuperVolito

Buckingham Swift

Buckingham Valkyrie

Buckingham Volatus

Decker Crake

Hélicoptères de police et de secours

Buckingham Air Ambulance Maverick

Buckingham News Maverick

Buckingham Police Maverick

Decker Crake Police

Nagasaki Police Buzzard

Hélicoptères militaires

Botticher Buzzard

Buckingham DH-7 Iron Mule

Hauners Cargobob

Nagasaki Buzzard Attack Chopper

Sea Sparrow

Tous les camions et véhicules utilitaires de GTA 6

Les camions et véhicules utilitaires sillonnent également les routes de Leonida avec les poids lourds, les camions de livraison, les engins agricoles et ceux de chantier. En tout, ce sont 47 véhicules de base répartis entre six catégories.

Camions et poids lourds

Billboard Truck

Cartright Biff

Cartright Hauler

Declasse D7700

Interstate Benson ’97

Interstate Stockade ’99

Interstate Yankee ’80

JoBuilt Flatbed

JoBuilt MB2-10

JoBuilt Phantom

JoBuilt Phantom Custom

JoBuilt Rubble

Maibatsu Iota

Maibatsu Mule

MTL Packer

Vapid Guardian TX2

Véhicules industriels et de chantier

Brute Tipper (6 wheels)

Dinka B3000 Excavator

HVY Dozer

HVY Mixer

HVY TH42 Telehandler

Maibatsu Dump

MTL CR5013

Véhicules agricoles et utilitaires

Brute Ripley

Brute Taco Van

HVY Airtug

HVY Lifta

Jack Sheepe Fieldmaster ’99

Maibatsu Caddy

Stanley Fieldmaster

Stanley Furrow TC 2350

Vapid Reclaimer ’70 Tow Truck

Vapid Tow Truck

Tous les véhicules de police et de secours de GTA 6

Les forces de l’ordre de Leonida roulent aussi bien en SUV qu’en véhicules blindés. Les secours ont aussi leurs propres modèles. Tout comme les pompiers et autres véhicules d’intervention.

Voitures de police et véhicules d’intervention

Bravado Bison 1800 Police

Bravado Buffalo STX Pursuit

Bravado Gauntlet Interceptor

Bravado Police Bison 1600

Bravado Police Buffalo

Brute Police Riot

Declasse Granger Police

Dundreary Landstalker XL Police

Pegassi Tempesta Police

Vapid Police Cruiser

Vapid Police Cruiser Interceptor

Vapid Stanier G2 Police Cruiser

Vapid Stanier LE Police Cruiser

Véhicules de pompiers et de secours

Ambulance

Declasse Ambulance (années 90)

Dinka Verus Lifeguard

MTL Fire Truck

MTL Pumper

Nagasaki Blazer Lifeguard

Vapid Montagne Pickup (Lifeguard)

Tous les véhicules militaires de GTA 6

Il est aussi possible de conduire des véhicules militaires dans certaines missions ou à l’intérieur des installations de l’armée. C’est notamment à Mile Zero Air Station que l’on trouve ces engins entre chars blindés et véhicules aériens militaires.

Chars et blindés

Brute Police Riot

Hauners APC

Hauners Brigade

Hauners Rhino Tank

Mammoth Patriot ’92

Mammoth Patriot Mil-Spec

Véhicules aériens militaires

Buckingham DH-7 Iron Mule

Buckingham Valkyrie

Hauners P-996 Lazer

Nagasaki Buzzard Attack Chopper

Tous les véhicules de transport de GTA 6

Il y a également les autobus, les taxis et les véhicules de transport collectif qui circulent sur les routes de Leonida. La carte affiche aussi plusieurs moyens de transport ferroviaire.

Bus et taxis

Bravado Sojourn Taxi

Brute Rental Bus

Declasse Granger Taxi

Karin Allander Taxi

Karin Vivanite Taxi

Vapid Stanier G2 Taxi

Whiffler Airport Bus

Whiffler Bus

Whiffler Dashound

Trains et transports ferroviaires

Amloco GE Genesis

Freight Train

VCIA Metromule

VCIA Train

VCMM Train

Les véhicules spéciaux et inclassables de GTA 6

En dehors des catégories classiques, GTA 6 propose beaucoup de véhicules spéciaux et inclassables. On pense notamment aux voiturettes de golf, aux monster trucks ou encore aux trottinettes électriques et vélos partagés.

Véhicules atypiques

Airgator Airboat 09, hydroglisseur

Bravado Swamp Blaster, véhicule des marécages

Crest Kayak, kayak

Maibatsu Boomazoom, scooter de mobilité

Maibatsu Caddy, voiturette de golf

Shift-E Fan-E, trottinette électrique

Stanley Fieldmaster, tracteur agricole

Vapid Driveshaft Marshall, monster truck

Walter Lombike, vélo partagé

Les 280 véhicules personnalisés de GTA 6

En plus des 277 véhicules de base, GTA 6 en recense 280 personnalisés appelés Standout. Ils sont regroupés dans 25 catégories avec leurs propres affichages dans le menu Progression. Il s’agit de versions spéciales des véhicules avec des modifications de carrosserie, de peinture ou d’équipement. Vous pouvez trouver leur emplacement sur GTA Base.

Véhicules de luxe et de collection

Ultra-Luxe : 19 véhicules Progen Purple Drank Emerus Pfister Class Act Comet Truffade Andrew Node’s Thrax Progen Royal Ruby Emerus Buckingham Bourbon Windsor Granforma Tsunami Zorrusso Pegassi Gold Rope Infernus Pegassi Valiant Tempesta

Retro : 20 véhicules Kyle’s Mallard Sirius Holdout Sungrazer Classique Emancipator Stallion Albany Verdant Buccaneer Declasse Caliente Picador Declasse Martha’s Vamos

Fine Art : 17 véhicules Shitzu Street Art Squalo Bravado Tropic Dawn Youga Nagasaki Rudolph Tao Lure Rainbow Ripple L20S Bravado Third Eye Youga Bravado Elven Queen Youga Declasse Flower Powered Rancher Bravado Circles of Hell Youga

Throwback : 5 véhicules Declasse Bugstars Burrito

Blinged Up : 15 véhicules Benefactor Nightlight Schafer Ocelot Bloodless Jugular



Voitures de course et véhicules modifiés

Street Racer : 16 véhicules Declasse Twinstripe Vigero Moses’ Sultan

Stock Car : 7 véhicules Bravado Copperheads Gauntlet Bravado Devil’s Rope Gauntlet

Race Bikes : 11 véhicules Maibatsu Highwayman Sanchez Western Magma Cliffhanger Nagasaki Hung Carbos RS Maibatsu Tropical Manchez Maibatsu MyWays Manchez

Hot Rods : 10 véhicules Vapid Red Hot Hustler Vapid Grady’s Slamvan

Ripped & Shredded : 13 véhicules Vapid Firebug Dominator Pegassi Charred Toros

Driveshaft Famous : 8 véhicules Albany Driveshaft Devanity Vapid Driveshaft Hustler



Véhicules tout-terrain et de démolition

All-Terrain : 17 véhicules Canis Gunrunner Kamacho Canis Nancy’s Crawler Vapid Finns Reclaimer Declasse Red Apple Orchard Rancher Karin Busted Cheater Rebel Canis Black Moth Kamacho Declasse Mountain Yosemite BF Blood Moon Bandito Vapid Smuggler Caracara Vapid Cultivator Sandking

Mudder : 6 véhicules Wyman’s Rapid ’67 Dominator Buggy Vapid Venomous Marshall Vapid Beer Monster Marshall

Swamp Style : 10 véhicules Airgator Dr Sheehan’s Airboat Seashark Westbound Azure Airgator Naughty Boy Airboat BF Sludge Wraith Injection

Demolition Derby : 6 véhicules Imponte Bloodbath Phoenix



Lowriders, choppers et autres personnalisations

Lowriders : 5 véhicules Albany Teniente Manana

Donks : 5 véhicules

Chopper : 7 véhicules LCC Monarch Avarus Western Searing Zombie Bobber LCC Midnight Sun Avarus

Topper : 6 véhicules Declasse Fruit Outlet Walton Brute Cherry Popper Boxville Vapid Smush! Ganado Vapid Shrimp and Save Shifter Declasse Cousin Carlo’s Akane

Girlypop : 16 véhicules Declasse Beach Candy Bobcat Lapwing Pussycat Mammatus Declasse Pink Gin Tulip Dundreary Cherry Bomb Chino

Patriot : 12 véhicules Vapid Truth & Justice Caracara Lapwing Stolen Valor 300-H Hauners Ridgway

Leonida Man : 30 véhicules Declasse Ghosts Exposed Parkland Declasse Truther Burrito Vapid Brimstone Golfer

Clout Chaser : 8 véhicules Maibatsu Speedy Boomazoom

Law & Order : 5 véhicules Invetero Enforcer Coquette

Pedal Power : 6 véhicules Tuff Immortal BMX Del Perro Midsummer Erode Walter Ghost Cruiser



À noter que les véhicules personnalisés se trouvent à des endroits précis de Leonida et ne sont pas comptabilisés parmi les 200 modèles de base que les joueurs scannent avec leur smartphone pour atteindre les 100 %.