Le verdict est tombé et il est très surprenant après des mois de communication de la part de Sony. Et pour cause, GTA 6 tourne bien mieux sur Xbox Series X que sur PS5. On parle de graphismes très proches de la console de Sony, mais avec beaucoup moins de chutes d’images par seconde.

GTA 6 tourne mieux sur Xbox Series X que sur PS5 standard, avec moins de chutes sous les 30 images par seconde.

Le VRR à 120 Hz de la Xbox Series X rend les baisses de performances moins visibles sur les téléviseurs compatibles.

La PS5 Pro reste devant grâce au PSSR 2, tandis que la Xbox Series S ferme la marche avec une image moins fine et davantage de problèmes.

Digital Foundry a comparé GTA 6 sur PS5, PS5 Pro, Xbox Series X et Xbox Series S après l’installation de la dernière mise à jour. Si quelques jours auparavant les mêmes experts parlaient de la PS5 Pro comme meilleure console pour jouer à GTA 6, la Xbox Series X s’impose toutefois face à la version standard.

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GTA 6 tourne mieux sur la Xbox Series X que la PS5 standard

Les deux consoles tiennent la route à 30 images par seconde, mais Microsoft prend le dessus lors des scènes très animées. On pense notamment aux courses à toute allure dans les ruelles de Leonida et autres lieux avec beaucoup d’éléments. Si le compteur descend entre 25 et 28 images par seconde aussi bien sur PS5 que Xbox Series X, c’est bien plus fréquent sur la console de Sony.

La Xbox Series X a un argument de poids, c’est le VRR à 120 Hz, une technologie qui adapte la fréquence de rafraîchissement du téléviseur au nombre d’images par seconde de la console. Les saccades sont donc moins perceptibles quand GTA 6 passe sous les 30 images par seconde.

La PS5 est aussi compatible avec le VRR, mais la technologie ne s’active qu’à partir de 48 images par seconde. Sauf que là, le jeu de Rockstar est limité à 30 images par seconde. Bien évidemment, il faut que les joueurs Xbox Series X aient un téléviseur compatible pour tirer profit de cet avantage.

Pourtant, la PS5 a été présentée comme la meilleure console pour GTA 6

Pour les deux consoles, c’est la même tambouille. Les images sont calculées en 1440p puis agrandies en 4K avec un ray tracing qui améliore les reflets et l’éclairage des décors. Digital Foundry note toutefois quelques écarts de définition en faveur de la console de Microsoft. La Xbox Series X a 52 unités de calcul graphique contre 36 pour la PS5, ce qui explique cette courte avance.

Pour rappel, Sony a signé un accord marketing avec Rockstar qui présentait la PS5 comme la meilleure console pour jouer à GTA 6. Comme expliqué précédemment, c’est bien le cas pour la version Pro, notamment grâce au PSSR 2 qui utilise l’IA pour améliorer la netteté de l’image.

Mais la Xbox Series X est devant la PS5 standard. Rockstar a utilisé des images capturées sur PS5 dans les bandes-annonces de GTA 6 et la vidéo de gameplay diffusée sur Netflix.

En dernière position du classement, on trouve la Xbox Series S qui utilise une définition de 720p que le FSR 4 d’AMD reconstruit en 1080p. Les ombres sont moins détaillées et en plus des baisses d’images par seconde, on constate même des coupures de son.

Le 40 images par seconde est tout à fait possible sur GTA 6

Digital Foundry a aussi testé un bug qui débloque le nombre d’images par seconde sur Xbox Series X via Quick Resume. Les experts ont mesuré une moyenne de 36 images par seconde sur la première heure de jeu avec un délai entre une pression sur la manette et l’action à l’écran de 170 millisecondes à 30 images par seconde, contre 120 millisecondes à 40 images par seconde.

Toutefois, on note que certaines animations étaient accélérées. Selon les spécialistes, un mode à 40 images par seconde est tout à fait envisageable, mais la puissance du processeur des consoles de Sony et Microsoft limite les possibilités.