GTA 6 est disponible exclusivement sur PS5 et Xbox Series X/S lors de son lancement. Si vous souhaitez investir dans une nouvelle console pour l’occasion, il faut savoir que toutes les machines ne se valent pas. PS5 Slim, PS5 Pro, Xbox Series X ou S : voici notre comparatif pour vous aider à choisir la console la plus adaptée à vos besoins et à votre budget pour jouer à GTA 6.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

Après plus de 10 ans d’attente, GTA 6 est enfin arrivé sur nos consoles. Monde ouvert immense, graphismes à couper le souffle, le jeu exploite toutes les capacités des consoles actuelles. Rappelons que le titre est lancé exclusivement sur PS5 et Xbox Series X/S. Pour de nombreux joueurs, c’est l’occasion d’enfin investir dans l’une de ces consoles ou bien de changer de modèle. Si à première vue le choix peut sembler simple, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte : les performances et le tarif.

En effet, la PS5 Pro est la plus onéreuse tandis que la PS5 est disponible à un tarif plus abordable, mais se révèle moins puissante. De même, si la Xbox Series X possède un potentiel similaire à sa concurrente nipponne, la Xbox Series S est clairement moins performante. Néanmoins, elle a l’avantage d’être disponible à un prix beaucoup plus raisonnable.

Dans ce guide, nous comparons les principales consoles compatibles avec GTA 6, afin de vous aider à choisir le meilleur modèle selon votre budget, vos attentes et votre utilisation à long terme.

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Quelle est la meilleure console pour jouer à GTA 6 ?

Console Pour qui Notre avis PS5 Pro Pour profiter de la meilleure expérience ⭐⭐⭐⭐⭐ PS5 Meilleur équilibre performance / prix / catalogues ⭐⭐⭐⭐ Xbox Series X Bonne alternative pour profiter du Game Pass ⭐⭐⭐⭐ Xbox Series S Meilleur choix pour les petits budgets ⭐⭐⭐

Comparatif des performances des consoles sur GTA 6

Console Résolution interne Affichage Fluidité PS5 Pro 1440p 4K via PSSR 2 30 FPS, baisse ponctuelle à 24 PS5 1440p 4K reconstruite 30 FPS visés, jusqu’à 23 Xbox Series X 1440p 4K reconstruite 30 FPS visés, baisses ponctuelles Xbox Series S 720p 1080p via FSR 4 25 à 30 FPS, parfois près de 20

PS5 Pro, le meilleur choix pour jouer à GTA 6

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Si votre priorité est de profiter des meilleures performances possibles avec de superbes graphismes, la PS5 Pro s’impose comme le choix indiscutable pour jouer à GTA 6. C’est simple, elle se présente comme la console de salon la plus puissante sur le marché actuel. Elle est plus performante que la PS5 classique et profite de toutes les technologies les plus poussées de Sony.

Avec les jeux optimisés pour cette dernière, on a le droit à une très belle image avec une très bonne fluidité. Indiquons tout de même que malgré les performances de celle-ci, Rockstar limite les performances de GTA 6 à 30 FPS avec la PS5 Pro, comme avec les autres consoles. Toutefois, la PS5 Pro reste la meilleure plateforme pour profiter de la meilleure stabilité et des meilleurs effets visuels avec des technologies comme le PSSR. D’ailleurs, les premiers comparatifs entre consoles sortis depuis le lancement du jeu confirment que la PS5 Pro est bien la meilleure console pour jouer à GTA 6. Seul bémol, un tarif qui risque d’en refroidir plus d’un (899 €).

D’un autre côté, pour une fois, l’absence de lecteur de disque ne va pas être dérangeante étant donné que la version physique du jeu est livrée sans CD. Dernièrement, n’oublions pas qu’elle représente un investissement intéressant si vous jouez à de nombreux AAA tout au long de l’année.

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PS5 Slim, le meilleur rapport qualité/prix

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C’est la meilleure alternative qui devrait satisfaire la majorité des joueurs. Bien que moins puissante que la PS5, elle reste bien plus abordable malgré les récentes augmentations de prix. Pour faire simple, cette version Slim de la PS5 offre le même niveau de performance que la PS5 basique tout en vous faisant profiter d’un SSD de 1 To. Disposer d’une importante capacité de stockage interne risque d’être important pour jouer à GTA 6, surtout si d’autres éléments sont déjà stockés sur votre disque dur.

Pour le reste, vous pourrez évidemment profiter de la 4K avec un équipement compatible et les graphismes seront très certainement de bonne qualité. De même, il ne faut pas oublier un autre avantage par rapport aux Xbox : le catalogue de jeux. En effet, après avoir fait le tour de GTA 6, vous allez pouvoir profiter de toutes les exclusivités Sony. De plus, il faut rappeler que de nombreuses licences Microsoft sont désormais portées sur PS5, ce qui augmente une nouvelle fois le choix.

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Xbox Series X, une excellente alternative

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On ne vous apprend rien : dans la guerre des consoles, la Xbox Series X s’est lourdement inclinée face à la PS5. Pour autant, cela ne signifie pas que c’est une mauvaise plateforme pour jouer à GTA 6. En effet, elle propose la 4K native avec 60 images par seconde (bien que pour ce GTA, il fille se limiter à 30 FPS) si vous possédez un téléviseur compatible avec le gaming (HDMI 2.1, 120 Hz, etc.). Pour résumer, la puissance est amplement suffisante pour jouer à GTA VI dans de bonnes conditions.

En termes de performances brutes, la PS5 et la Xbox Series X sont des consoles très proches. Seul bémol, pour la machine de Microsoft, le catalogue d’exclusivités est de plus en plus léger avec les portages de nombreux jeux sur la console nipponne. Néanmoins, la firme américaine conserve un avantage non négligeable : le Game Pass. En effet, ce service est un choix très intéressant pour les joueurs occasionnels.

Plus besoin d’acheter un titre pour y jouer. Il vous suffit de prendre un abonnement et de profiter du catalogue du Xbox Game Pass. Par contre, précisons que Microsoft vient d’augmenter le prix de la Xbox Series X, ce qui est franchement dommage.

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Xbox Series S, la console pas chère pour jouer à GTA 6

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Disons-le tout de suite, jouer à GTA 6 sur la Xbox Series S risque de grandement faire souffrir la console. D’expérience, les temps de chargement et la chauffe étaient importants avec des titres comme Cyberpunk 2077. Néanmoins, si votre budget est limité, elle reste le choix tout indiqué. Pour le moment, elle est proposé à 499 € après la hausse de la tarification (en promo chez plusieurs revendeurs), elle reste la console de salon la moins chère du marché.

Il est important de rappeler que pour atteindre ce prix, Microsoft a fait plusieurs sacrifices avec cette dernière. Si Rockstar a confirmé la sortie de GTA 6 sur Xbox Series S, il va falloir faire des compromis au niveau des graphismes et à des temps de chargement plus longs. En effet, les premiers tests confirment une qualité d’affichage limitée à 1080p (contre 4K pour les autres consoles). En bref, si les performances ne sont pas un critère majeur pour vous, la Xbox Series S est la solution la plus abordable pour jouer à GTA 6.

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PS5 ou Xbox pour GTA 6 : laquelle faut-il acheter ?

Si l’on doit évoquer simplement les performances des deux consoles, il n’y a pas de mauvais choix. En effet, aucun doute que la PS5 et la Xbox Series X offrent des graphismes et une fluidité sensiblement similaires avec GTA 6. Néanmoins, il ne faut jamais oublier que Sony possède toujours un avantage sur Microsoft au niveau du catalogue d’exclusivités. En règle générale, à moins que vous souhaitiez absolument profiter du Xbox Game Pass, nous avons tendance à conseiller d’investir dans une PS5 pour jouer à GTA 6. À long terme, la console nipponne est toujours un choix très solide.

À lire aussi : GTA 6 sera-t-il disponible dans le Game Pass ?

Faut-il attendre avant d’acheter une console pour GTA 6 ?

GTA 6 a été lancé le 19 novembre 2026, et si vous êtes prêts à patienter, alors il n’est clairement pas nécessaire de tout de suite acheter une console. En effet, le mieux reste de garder un oeil sur les prix et d’attendre des promotions. Dans les semaines et mois à venir, il va très certainement être possible d’acheter ces dernières à un prix avantageux. Avec les soldes, le Black Friday, les Prime Days et les French Days, il va bien y avoir un moment où les PS5 Pro, PS5 Slim et Xbox Series X/S vont finir par être en réduction.

GTA 6 sera-t-il disponible sur PS4 ou Xbox One ?

Non, Rockstar a confirmé que GTA 6 ne sera pas disponible sur PS4 et Xbox One. Si vous jouez toujours avec ces consoles, il va falloir en changer. Les anciennes machines ne vont clairement pas disposer d’une puissance suffisante pour faire tourner le jeu dans de bonnes conditions.

GTA 6 va-t-il sortir sur PC et Switch 2 ?

Une version PC de GTA 6 est très probable. Néanmoins, le titre ne sera pas disponible sur ordinateur au moment de son lancement. Cette version ne semble pas prioritaire. Comme avec GTA 5 et Red Dead Redemption 2, il va falloir attendre, au mieux, quelques mois avant de profiter d’un portage. Rappelons que l’attente a été de 14 ans pour le premier Red Dead.

Dans le cas de la Nintendo Switch 2, les choses sont un peu plus compliquées. Rockstar n’a pas annoncé de lancement de GTA 6 sur la console. En effet, avec les exigences techniques du titre et les performances de la console, rien ne peut nous garantir un portage. Toutefois, rappelons tout de même que Cyberpunk 2077 est disponible sur Switch 2, donc rien n’est impossible. Si la chose se confirme à l’avenir, il ne fait cependant aucun doute que les compromis graphiques seront nombreux.

La Xbox Series S fait-elle tourner GTA 6 correctement ?

Oui, la Xbox Series S est capable de faire tourner GTA 6 dans de bonnes conditions. Malheureusement, la résolution est plus faible qu’avec les PS5 Pro, PS5 Slim et Xbox Series X. Il faut faire des compromis sur les graphismes et parfois sur la fluidité. Quoi qu’il en soit, GTA 6 reste pleinement jouable, comme c’est déjà le cas pour de nombreux jeux de ce type.