À deux semaines de sa sortie, GTA 6 dévoile 39 images en 4K qui sont riches en détails

Alors que nous sommes à deux semaines de la sortie de GTA 6, Rockstar publie 39 nouvelles images en 4K. L’occasion de découvrir Jason et Lucia mais aussi Vice City et plusieurs régions de Leonida. Mais alors que montrent ces captures d’écran ? Réponse.

Rockstar publie 39 nouvelles images 4K de GTA 6, avec Jason, Lucia, Vice City et plusieurs régions de Leonida.

Les captures montrent un monde très détaillé, avec des intérieurs variés, une faune riche et des PNJ beaucoup plus travaillés que dans GTA 5.

GTA 6 sort le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series, avec une carte annoncée comme deux fois plus grande que celle de GTA 5.

Alors que GTA 6 sortira le 19 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series, Rockstar poursuit sa communication après un court extrait diffusé dans l’un des épisodes de la dernière saison de South Park. Ce sont 39 nouvelles images en 4K qui attendent les joueurs. Et on peut le dire, la galerie montre un monde ouvert à la fois dense, varié, rempli de détails et de personnages non-joueurs qui promettent d’être très réaliste.

Rockstar dévoile 39 images en 4K de GTA 6 avant sa sortie

C’est donc sur le site de Rockstar que l’on retrouve toutes ces images classées selon le personnage et le lieu. On trouve Vice City avec 15 images, neuf pour Jason et sept qui regroupent Jason et Lucia. Et justement, Lucia a le droit à quatre images.

Ensuite pour le reste, on trouve aussi bien Grassrivers que Leonida Keys et Port Gellhorn. De quoi montrer que oui, la carte de Leonida est très riche alors que l’on a appris récemment que Rockstar n’inclura pas son poster dans la boîte du jeu, une première.

Parmi les images, on peut voir Jason et Lucia qui braquent une banque, en fuite à moto ou au milieu d’une fusillade. On trouve des armes, des voitures et des lieux très différents sur les images qui mettent en scène les deux protagonistes de GTA 6. Et il y a évidemment des images des personnages non-joueurs aussi bien dans les rues de Vice City que les clubs. Rockstar les met en scène puisque c’est surtout à ce niveau que le jeu promet de se démarquer.

Après tout, GTA 6 compte 600 000 animations pour ses personnages non-jouables contre environ 55 000 dans GTA 5. Rockstar a même lancé une équipe dédiée à Los Angeles juste pour eux. En plus des animations, on trouve des réactions réalistes et en adéquation avec ce que le joueur est en train d’effectuer ou ce qui se passe dans l’environnement. Les images montrent bien qu’il ne s’agit pas de personnages non-joueurs copiés-collés mais que chacun a été travaillé dans les détails.

GTA 6 promet d’avoir une carte riche, variée et détaillée

Rockstar a aussi beaucoup travaillé sur les intérieurs et les images montrent notamment un salon de coiffure, une salle de sport, plusieurs clubs, des bars et autres lieux privés. Aaron Garbut, directeur de Rockstar North, explique que “chaque ruelle est aussi dense et travaillée que les autres”. Bien évidemment, Rockstar proposera bien plus d’intérieurs visitables que les précédents épisodes.

Mais en plus de la terre, une image nous montre l’eau des Keys avec un plongeur et un poisson-lion près de lui. D’autres captures d’écran montrent la faune très riche entre les cerfs, les chiens, les marais et les larges zones naturelles.

Rockstar a donc mis beaucoup d’éléments dans sa carte qui fait deux fois la taille de celle de GTA 5. Le studio a même dévoilé que l’ensemble représente à peu près la taille regroupée de GTA 4, GTA 5 et Red Dead Redemption 2.

La météo aura aussi sa place dans le jeu

Et bien évidemment pour donner vie à tout cela, il y aura des événements météorologiques sur la carte avec le vent qui modifie l’eau ou encore les bateaux capables de réagir aux vagues. Bien évidemment, les avions et hélicoptères subiront aussi ces turbulences quand les conditions météorologiques ne sont pas au top. Quand la météo est dangereuse, les personnages non-joueurs chercheront même un abri.

Mais bien évidemment, tout cela sera à découvrir dans quelques jours avec la sortie de GTA 6. Rappelons que 13 ans séparent ce jeu de GTA 5 mais rassurez-vous, Rockstar a promis que son prochain jeu ne vous demandera pas d’attendre aussi longtemps.

Source : Rockstar