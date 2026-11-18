Vous êtes à la recherche des codes de triche pour GTA 6 afin de vous faciliter la vie ? Dans ce guide, nous allons vous donner la liste de tous les cheats codes disponibles ainsi que les méthodes pour les débloquer sur PS5 et Xbox Series X/S. Argent, étoiles, armes, véhicules, voici tous les codes de triche disponibles dans GTA VI.

© Rockstar

Comme tous ses prédécesseurs, GTA 6 intègre un système de codes de triche. Argent illimité, véhicules, capacités spéciales ou encore astuces pour faciliter la progression, toute une liste de cheats codes est disponible pour faciliter la vie des joueurs. Toutefois, à l’inverse de GTA 5, le système est un peu plus compliqué. En effet, vous allez devoir débloquer ces derniers avant de pouvoir les utiliser.

De même, il faut utiliser une méthode particulière (via le smartphone du jeu) afin de s’en servir. Dans tous les cas, vous pouvez y accéder que vous soyez un joueur PS5 ou Xbox Series X/S. Pareillement, tous les codes de triche ne sont pas encore connus. Cet article sera mis à jour au fil du temps et de nos différentes découvertes.

Dernière mise à jour : 16h50, le mercredi 18 novembre

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Pour débloquer les codes de triche dans GTA 6, vous devez remplir plusieurs prérequis. À l’inverse des opus précédents, un peu à la façon de Red Dead Redemption 2, vous devez accomplir certaines tâches spécifiques. Voici les deux conditions préalables.

Terminer l’histoire principale de GTA 6.

Accomplir certaines tâches pour débloquer un code spécifique (voir tableaux ci-dessous).

La méthode pour utiliser un code de triche dans GTA 6 est quasiment identique, que vous utilisiez une PS5 ou une Xbox Series. Voici la méthode :

Allumez votre smartphone (flèche du haut)

Appuyez simultanément sur les gâchettes (R1/L1 sur PS5 et RB/LB sur Xbox)

Entrez le code que vous souhaitez utiliser.

À savoir : pour le moment, tous les codes connus utilisent les croix directionnelles de la manette. Pour faire simple, la méthode est donc toujours la même, que vous utilisiez un contrôleur PS5 ou Xbox.

📱 La liste complète des codes de triche de GTA 6

Codes personnages

Noms Effets Codes (PS5/Xbox) Conditions de déblocage 250 000 $ Obtenez 250 000 $ haut, droite, bas, gauche, haut, gauche, bas, droite ? Augmenter le niveau d’alerte Augmentez le niveau d’alerte gauche, bas, droite, bas, haut, bas, haut Semez 25 fois la police avec un indice de recherche à 3 étoiles Augmenter l’indice de recherche Augmentez l’indice de recherche ? Semez 25 fois la police avec un indice de recherche à 3 étoiles Ivresse Vous et votre partenaire êtes ivres ? Dépensez 2 500 $ en alcool Concentration illimitée Obtenez une concentration illimitée bas, haut, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, droite ? Réparer le véhicule Réparez entièrement le véhicule ? Gagnez 10 courses à Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club ou Boone Speedway Nitro et essence illimitées Obtenez nitro et carburant illimitées ? Effectuez 50 cascades Protection pare-balles Ajoutez un gilet pare-balles à l’inventaire ? Faites 100 séances de sport Pas de dégâts de chute Aucun dégâts en cas de chute ? Survivez 20 fois à une chute libre de 12 m ou plus Parachute Ajoutez un parachute à l’inventaire ? Faites 50 sauts en parachute / base-jumps à partir de 91 m ou plus

Codes armes et munitions

Noms Effets Codes (PS5/Xbox) Conditions de déblocage Munitions infinies Munitions illimitées ? Remportez 25 médailles d’argent aux stands de tir Munitions max Munitions au maximum ? Remportez 25 médailles de bronze aux stands de tir Munitions incendiaires Toutes les armes tirent des balles incendiaires ? Brûlez 100 ennemis Pas de rechargement Plus besoin de recharger votre arme ? Remportez 25 médailles d’or aux stands de tir Bouteilles explosives N’importe quelle bouteille explose quand elle est touchées ? Lancez 100 cocktails Molotov Armes explosives Toutes les armes tirent des balles explosives ? Lancez 100 grenades Fusil de chasse explosif Un fusil de chasse explosif rejoint l’inventaire ? Explosez (littéralement) 100 ennemis Ballons explosifs Les ballons de sport explosent bas, haut, gauche, gauche, droite, bas, bas, haut, droite Explosez (littéralement) 20 ennemis Force d’impact Les balles projettent les ennemis bas, haut, gauche, droite, bas, bas, haut, bas ? Force des véhicules Les véhicules projettent les ennemis ? Tuez 25 ennemis avec un véhicule Hauners H-AT Un Hauners H-AT explosif rejoint l’inventaire ? Explosez 100 véhicules

Codes véhicules

Noms Codes (PS5/Xbox) Conditions de déblocage Airboat 09 ? Terminez 5 défis de survie Ambulance Interstate gauche, haut, droite, bas, gauche, droite, droite, droite Découvrez le véhicule Camion de pompiers gauche, haut, droite, bas, gauche, droite, droite, haut ? Char Hauners Rhino ? Terminez tous les défis survie Western Zombie Bobber ? Terminez tous les défis de criminalité Truffade Thrax ? Terminez tous les défis shopping Speeder 700 GT ? Terminez 5 défis de combat Maibatsu Sanchez ? Terminez 5 défis de criminalité Nagasaki Sea Sparrow ? Terminez 5 défis d’exploration Lapwing Mallard ? Terminez 5 défis véhicule Golfer Infernale ? Terminez tous les défis sport Bulldozer HVY gauche, haut, droite, bas, gauche, droite, droite, bas Découvrez le véhicule Hauners P-996 Lazer ? Terminez tous les défis Taxi Vapid Stanier G2 ? Terminez 5 défis sport Vapid Dominator ? Terminez tous les défis fitness Progen Emerus ? Terminez tous les défis véhicules Bravado Banshee ? Terminez tous les défis de combat BMX Tuff ? Terminez 5 défis fitness Maibatsu Boomazoom gauche, haut, droite, bas, gauche, gauche, haut, gauche Terminez 5 défis shopping Nagasaki Carbon RS ? Terminez tous les défis d’exploration Flamant Rose Gonflable ? Trouvez 50 Flamants de cocaïne

Codes environnement et météo

Noms Effets Codes (PS5/Xbox) Conditions de déblocage Météo évolutive Changer la météo ? Dévoiler l’intégralité de la carte de Leonida Faire avancer le temps Avancer l’heure ? Trouver 10 montres de collection Mettre le temps en pause Arrêter le temps ? Trouver 20 montres de collection

Codes interface

Noms Effets Codes (PS5/Xbox) Conditions de déblocage Heure dorée Filtre doré ? Passez 4 heures main dans la main avec votre partenaire Sténopé Donne un effet sténopé ? Terminez 25 opérations de gang en duo Sucre glace Monde devient blanc ? Scannez tous les débris spatiaux Autrefois Filtre noir et blanc ? Découvrez le Ridgway Jungle néon Surligne les néons ? Découvrez 16 véhicules Girly Cassette vidéo Filtre VHS bas, bas, haut, droite, droite, haut, gauche, gauche, droite, bas Terminez 50 activités avec votre partenaire Cataclysme Remplit le monde de fumée ? Découvrez la Vamos de Martha dans le menu de progression Migraine Filtre flou et déformé ? Survivez 6 minutes avec un indice de recherche 6 étoiles Avance rapide Filtre flou + accélère la vitesse des nuages ? Effectuez 50 méditations Chewing-gum Monde devient violet et jaune ? Trouvez 24 cartes à collectionner des Vice City Flamingos Gloire fanée TV cathodique en couleurs ? Braquez 50 boutiques en duo Enfer Monde devient rouge et orange ? Volez 100 véhicules de police Art pixélisé Filtre pixélisé ? Gagnez 250 000 $ en vendant des objets de collection Maison de poupée Filtre vif avec un aspect étroit bas, bas, haut, droite, droite, haut, gauche, gauche, bas, droite Passez 8 heures avec votre partenaire Fisheye Effet fish-eye ? Attrapez 100 poissons Miroir sombre Monde est à l’envers ? Gagnez 500 000 $ en vendant des véhicules

🏆 Les codes de triche de GTA 6 désactivent-ils les sauvegardes et les trophées ?

Oui, les codes de triche vont désactiver les trophées et les succès, mais pas seulement. Une fois que vous entrez un code de triche, il devient impossible de sauvegarder sa partie. Cela est valable sur PS5 et Xbox Series X/S.

La meilleure méthode pour désactiver un code de triche dans GTA 6 consiste à quitter la partie en cours. En effet, dès que vous activez un cheat, le système de sauvegarde est de toute façon bloqué. Pour reprendre le cours normal de votre jeu, le mieux est de recharger la sauvegarde précédente.

🤔 Peut-on utiliser les codes de triche de GTA 5 dans GTA 6 ?

Non, les codes de triche qui fonctionnent avec GTA 5 ne fonctionnent pas avec GTA 6. Le nouveau jeu de Rockstar a son propre système de cheats. Même si certains effets peuvent être similaires, les combinaisons n’en sont pas moins différentes.

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