GTA 6 sera disponible sur Xbox One, mais avec beaucoup d’inconvénients à garder en tête pour les joueurs

C’est le 19 novembre 2026 que GTA 6 sortira sur PS5 et Xbox Series, mais surprise, aussi sur Xbox One. Pourtant, la console de Microsoft est sortie en 2013 et est loin d’avoir la puissance requise pour faire tourner le jeu de Rockstar. Il y a toutefois une nuance très importante.

C’est donc dans huit jours que GTA 6 sera enfin disponible et les joueurs Xbox Series auront droit au Dolby Vision contrairement à la version PS5. Mais ce n’est pas tout puisque l’on apprend que le jeu de Rockstar sera disponible sur Xbox One à sa sortie, mais en streaming uniquement.

GTA 6 sera disponible sur Xbox One via cloud gaming

Grand Theft Auto VI is coming to XBOX Cloud Gaming at launch! Starting November 19 at 1AM ET, you can stream it on XBOX One and XBOX Series X|S.



Play it natively on XBOX Series X|S for the highest fidelity experience. Pre-install is now available, so you’re ready to play at… pic.twitter.com/8MkBhA7aR1 — XBOX (@XBOX) November 10, 2026

Il faudra passer par le Xbox Cloud Gaming dans le Xbox Game Pass. Mais il s’agit d’une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent parcourir le titre mais n’ont pas de PS5 ou de Xbox Series, touchées par des ruptures de stock et des hausses de tarifs.

Rappelons grossièrement le principe du Xbox Cloud Gaming : il s’agit de streaming. Le jeu tourne depuis les serveurs de Microsoft et envoie l’image à la console. À noter qu’il y a parfois de l’input lag, c’est-à-dire un court délai entre l’appui des touches de la manette et l’action en jeu, mais c’est à peine perceptible et de l’ordre de moins d’une seconde.

Mais les joueurs le savent bien, l’input lag est un gros problème pour les titres en ligne, ce qui n’est pas le cas de GTA 6. Il s’agit d’un point noir bien plus acceptable pour les joueurs qui parcoureront Vice City. En revanche, pas sûr que ce soit forcément le meilleur choix quand le mode multijoueur sera disponible.

Mais l’avantage est là : en l’absence de PS5 et Xbox Series, vous pourrez donc lancer GTA 6 en cloud gaming sur votre Xbox One. Bien évidemment, cela vous demande d’avoir acheté le jeu.

Un streaming basé sur la Xbox Series S avec de possibles problèmes

Pour les réglages graphiques, le cloud gaming de GTA 6 se basera sur la Xbox Series S, soit la moins puissante des consoles de la gamme. Pour jouer dans les meilleures conditions sur une console Microsoft, il faudra donc s’acheter une Xbox Series X.

Rockstar précise également que la connexion Internet peut modifier les performances. Si votre débit est instable, la qualité de l’image peut être réduite. Gardez donc tout cela en tête.

Rappelons que le préchargement de GTA 6 sur PS5 et Xbox Series est disponible depuis le 10 novembre dernier avec environ 210 Go de stockage demandés sur le SSD. Pour les joueurs de Xbox One qui passeront par le cloud gaming, il n’y aura absolument rien à installer et le titre se lancera directement depuis les serveurs de Microsoft.

La mauvaise nouvelle, c’est que GTA 6 sur Xbox Cloud Gaming ne sera pas disponible sur PC, smartphone ou téléviseur au lancement. Vous l’aurez compris, les joueurs ne pourront donc pas utiliser l’astuce pour contourner l’absence de version PC du jeu que l’on attend pour le début d’année 2027. Quant au Remote Play, il sera bien disponible sur PS5 et Xbox Series mais bien évidemment, il faut une console physique chez soi.

Une limitation jusqu’à 15h de jeu à peine par mois

Notez également que ceux qui passent par le cloud Microsoft ont des limitations de temps de jeu. La formule Essential permet de jouer cinq heures par mois en cloud gaming et c’est respectivement dix heures et quinze heures pour les abonnements Premium et Ultimate.

Et 10 à 15 heures, c’est loin d’être suffisant car pour beaucoup, ce sera l’équivalent d’une journée ou deux de gaming sur GTA 6. Bref, jouer au jeu de Rockstar en streaming sur une Xbox One n’est pas forcément la meilleure situation à l’heure actuelle mais à défaut de mieux, beaucoup de joueurs s’en contenteront.

Asha Sharma, PDG de Xbox, présente GTA 6 dans le cloud de Xbox comme « la première étape de notre nouveau partenariat stratégique de dix ans avec Take-Two ». GTA 6 est également le jeu le plus précommandé de l’histoire du Microsoft Store.