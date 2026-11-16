Rafale : Dassault livre massivement à l’étranger, mais la France devra se contenter de deux avions en 2027

Alors que Dassault Aviation accélère ses exportations à l’étranger, la France n’aura droit qu’à deux Rafale neufs en 2027. C’est d’abord l’Indonésie qui aura le droit au chasseur, puis les Émirats arabes unis avec 80 exemplaires, puis l’Inde et son énorme commande. Pourtant, l’armée française utilise sa flotte de chasseurs au-dessus du niveau prévu.

© Dassault Aviation

La France ne recevra que deux Rafale neufs en 2027 alors que sa flotte est déjà utilisée 15 % au-dessus du niveau prévu.

Dassault Aviation accélère ses livraisons à l’export, avec de grosses commandes pour l’Indonésie, les Émirats arabes unis, l’Inde et la Serbie.

L’armée de l’Air redoute un creux capacitaire avant l’arrivée du Rafale F5, alors que les Mirage 2000 disparaissent progressivement.

Mais en 2027, l’armée de l’Air et de l’Espace n’aura le droit qu’à deux de ces chasseurs. Jérôme Bellanger, chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace, explique que la flotte de chasse actuelle est utilisée à plus de 15 % au-dessus de ce qui est prévu.

La France n’aura le droit qu’à deux nouveaux Rafale

Au premier semestre 2026, près de 80 % des chasseurs français étaient engagés au même moment entre dissuasion nucléaire, Moyen-Orient, flanc est de l’OTAN, Côte d’Ivoire et police du ciel. « Surutiliser la flotte ne suffira plus demain », alerte Jérôme Bellanger. Une tension qui explique notamment pourquoi la France a moins d’avions de chasse que la Grèce alors qu’elle veut renforcer sa puissance militaire.

En 2025, Dassault Aviation a livré 26 Rafale. En 2026, l’entreprise vise 28 avions et en a déjà remis douze à ses clients lors du premier semestre. En 2030, Dassault Aviation veut porter la production du Rafale à cinq avions par mois.

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Il faut dire que les chaînes de Mérignac montent en cadence car le carnet de commandes est rempli par les besoins français et étrangers. Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation, a expliqué en mars dernier que l’objectif de 28 Rafale sur l’année est maintenu malgré les difficultés chez certains fournisseurs.

C’est en janvier 2026 que l’Indonésie a eu le droit à ses trois premiers Rafale. Puis en mai de la même année, trois autres chasseurs ont rejoint son armée de l’air pour une commande totale de 42 exemplaires. Les Émirats arabes unis, qui participent ont quant à eux acheté 80 Rafale F4, soit la plus grosse commande à l’exportation signée par Dassault Aviation. Les premières livraisons émiraties ont débuté en 2026.

L’Inde a déjà 36 Rafale et a commandé 26 Rafale Marine pour sa flotte. C’est en 2030 que la livraison des 26 avions s’achèvera. New Delhi discute également d’une commande de 114 Rafale qui serait la plus grosse vente de l’histoire de Dassault Aviation.

De nombreuses autres commandes attendent Dassault

En 2025, Dassault Aviation et Tata Advanced Systems, entreprise indienne, ont signé des accords pour produire des fuselages en Inde. L’usine atteindra deux fuselages par mois et sera aussi utilisée pour les contrats hors du marché indien. Le Maroc étudie également l’achat de Rafale après avoir choisi le F-16 étatsunien il y a près de vingt ans. L’Égypte examine aussi une nouvelle commande de chasseurs français.

En novembre 2025, Paris et Kiev ont signé une lettre d’intention pour 100 Rafale destinés à l’Ukraine. En juillet 2026, les deux pays ont conclu une feuille de route pour les 16 premiers appareils, avec des premières livraisons envisagées en 2028 ou 2029. La Serbie a acheté douze Rafale pour une fin de livraison en 2029.

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Les contrats étrangers occupent donc une grande partie du carnet de commandes de Dassault Aviation, alors que la France est à la traîne. C’est en 2027 que les premières livraisons de la commande française de 42 Rafale débuteront. Mais voilà, Paris a modifié le calendrier d’une partie de cette montée en puissance. En 2031 et 2032, environ vingt avions étaient initialement prévus. En 2033 ou 2034, ils sortiront finalement directement au standard F5.

Jérôme Bellanger a expliqué qu’il préfère plus de Rafale F4 maintenant que de patienter jusqu’au F5 et payer une mise à niveau coûteuse. Le chef de l’armée de l’Air craint un creux capacitaire entre le retrait progressif des Mirage 2000 et l’arrivée de nouveaux Rafale.

Le standard F5 est la prochaine étape

Le standard F5 concentre une part croissante des crédits français. En 2028, la France prévoit une première expérimentation associant un avion de chasse et un drone de combat collaboratif. Comme expliqué précédemment, Paris a aussi relancé sa coopération avec Abou Dhabi puisque les Émirats arabes unis ont signé un accord pour financer une partie des futurs équipements du Rafale F5.

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On parle du nouveau radar, du moteur et des capteurs. Le standard F5 intégrera également un drone de combat. En revanche, la France ne partagera pas les technologies souveraines avec les Émirats arabes unis. En 2035, la France vise 225 avions de combat entre l’armée de l’Air et de l’Espace et la Marine nationale avec au moins 47 chasseurs au standard F5.

En 2027, le budget prévoit 4,4 milliards d’euros d’engagement et 1,8 milliard d’euros de paiement pour l’achat et la modernisation du Rafale.