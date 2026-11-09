Un Rafale rapporte de l’argent à Dassault bien après sa livraison grâce à un contrat de maintenance de 3,5 milliards d’euros sur dix ans

Ce n’est pas qu’à la sortie d’usine qu’un Rafale rapporte de l’argent à Dassault Aviation. L’avionneur a un contrat de soutien d’environ 3,5 milliards d’euros hors taxes sur dix ans, ce qui signifie que l’entreprise s’occupe de la maintenance, des pièces de rechange et du soutien technique des Rafale français sur la durée.

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Dassault Aviation touche environ 3,5 milliards d’euros sur dix ans pour assurer une grande partie du soutien des Rafale français.

Le contrat RAVEL couvre notamment les pièces, les réparations, les stocks et l’assistance technique, avec des objectifs de disponibilité des chasseurs.

Le soutien restera un marché majeur avec les Rafale F4, l’arrivée du F5 et les ventes à l’étranger qui génèrent des besoins pendant des décennies.

C’est en avril 2019 que l’État a confié le contrat RAVEL à Dassault Aviation. Il s’agit de la formule de maintien en condition opérationnelle des Rafale de l’armée de l’Air et de l’Espace et de la Marine nationale. Jusqu’à la signature de RAVEL, ce sont 26 marchés différents qui s’occupaient de ces tâches. L’État a placé l’essentiel du soutien sous la responsabilité d’un seul maître d’œuvre, Dassault Aviation.

Dassault continue à suivre les Rafale après leurs livraison

On parle de 3,5 milliards d’euros sur dix ans. Le contrat rémunère également Dassault selon l’activité des chasseurs et les heures de vol. Une formule qui pousse l’avionneur à garder le plus de chasseurs disponibles. RAVEL ne se limite pas à réparer les pannes puisque Dassault gère aussi les stocks, les pièces détachées, les réparations, la documentation, l’assistance technique et les outils au sol.

Au 30 juin 2026, le carnet de commandes de Dassault Aviation atteignait 45,4 milliards d’euros avec 208 Rafale en attente de livraison. Et à chaque nouvelle livraison, ce sont des rentrées d’argent sur plusieurs années pour suivre les chasseurs.

RAVEL est également un levier pour qu’il y ait bien plus de Rafale disponibles pour les missions. Et pour cause, la France doit assurer de nombreuses missions avec un parc de chasseurs limité. Lorsqu’un Rafale est immobilisé, ce sont les capacités françaises qui s’en trouvent réduites. RAVEL impose donc des objectifs de disponibilité au lieu de juste enchaîner les réparations facturées.

Le contrat place donc une grande partie du soutien sur les épaules de Dassault Aviation. Mais attention puisque l’avionneur ne s’occupe pas de toute la maintenance du Rafale. En août 2021, Safran a reçu le contrat BOLERO pour le soutien des moteurs M88. Les sièges éjectables ne sont pas non plus concernés par le contrat RAVEL.

Une valeur commerciale bien après la vente du chasseur

La somme de 3,5 milliards d’euros est énorme pour Dassault, mais ça ne représente pas tout le coût de soutien du chasseur français. Le standard F5 prolongera les besoins de soutien alors qu’en 2030, 137 Rafale de l’armée de l’Air et de l’Espace seront au standard F4 et que la France prépare une flotte mixte. Les forces aériennes exploiteront donc les Rafale F4 et F5 en même temps. Une situation qui ajoute des besoins en termes de pièces, de formation et de suivi technique.

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La valeur commerciale d’un Rafale continue bien après l’achat de l’avion. Le mois dernier, la France a conclu avec les Émirats arabes unis un accord de coopération qui ouvre la voie à leur participation au financement de certains équipements du Rafale F5. Pour rappel, Abu Dhabi a déjà commandé 80 Rafale F4 en 2021. Des avions qui réclameront donc des pièces de rechange, des révisions et une assistance sur plusieurs décennies.

Et ce n’est pas tout puisque les contrats à l’étranger incluent bien plus régulièrement qu’auparavant un soutien local et une formation des équipes sur place. En Inde, le contrat de 26 Rafale Marine regroupe la formation, les simulateurs, le soutien logistique et les installations locales de maintenance. Dassault Aviation prépare aussi un centre de MRO pour les Rafale et les Mirage 2000.

Le RAVEL arrivera à son terme en 2029

En novembre 2026, la presse évoque une possible commande du Maroc de 12 à 18 Rafale F4 avec maintenance, formation et coopération industrielle. Bref, un nouveau marché potentiel où Dassault Aviation pourrait effectuer un suivi sur la longueur avec plusieurs années d’engagement.

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À partir de 2028, le ministère des Armées prévoit de faire évoluer les contrats verticalisés de maintenance, comme RAVEL, vers des contrats globaux de soutien avec des exigences renforcées pour la disponibilité et les conflits de haute intensité.

Et c’est en 2029 que RAVEL arrivera au terme de ses dix années. Le prochain marché sera donc ouvert plusieurs années avant l’arrivée du Rafale F5 dans la flotte française, alors que les chasseurs vendus à l’étranger seront encore plus nombreux.