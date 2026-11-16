Avec One UI 9.5, les Galaxy proposeront enfin des photographies de la même qualité qu’un iPhone récent

One UI 9.5 prépare sa sortie et les Galaxy compatibles auront le droit à une nouvelle version d’Expert RAW, de quoi permettre aux smartphones du constructeur sud-coréen de se hisser au niveau des iPhone récents.

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One UI 9.5 améliore fortement Expert RAW avec une rafale de 30 fichiers RAW, plus de réglages et une interface pensée pour la retouche.

Samsung ajoute notamment une ouverture virtuelle f/22, un histogramme RGB détaillé et de nouveaux réglages pour la lumière, la mise au point et l’exposition.

Expert RAW sous One UI 9.5 vise à rivaliser avec Apple ProRAW et sera disponible sur les Galaxy S27, mais aussi sur les anciens Galaxy compatibles.

One UI 9.5 promet beaucoup de nouveautés aussi bien au niveau esthétique que des améliorations. Et justement, la nouvelle version d’Expert RAW promet d’être bien meilleure avec une rafale de 30 fichiers RAW, plus de réglages et une interface plus pratique pour les retouches.

Voici les améliorations que proposera Expert RAW sous One UI 9.5

De quoi se hisser au niveau des smartphones d’Apple qui maîtrisent le logiciel et le matériel comme l’iPhone 18 Pro dont la qualité des photographies est saluée. Pour rappel, Expert RAW est une application Samsung à part de l’appareil photo. Elle enregistre des fichiers DNG qui gardent beaucoup plus d’informations qu’un JPEG classique pour modifier la luminosité, les couleurs ou la balance des blancs après la prise de vue.

Pour améliorer la plage dynamique, Samsung regroupe aussi plusieurs images. Le résultat, ce sont des zones claires et sombres qui gardent pourtant leurs détails. Apple propose exactement la même chose avec Apple ProRAW sur l’iPhone. Bref, une bonne nouvelle pour les futurs utilisateurs de One UI 9.5 qui ajoutera aussi de nouvelles fonctionnalités IA.

Expert RAW aura également droit à un réglage de teinte pour corriger plus finement une dominante verte ou magenta au moment de la prise de vue. One UI 9.5 séparera le rouge, le vert et le bleu dans l’histogramme qui montre la répartition de la lumière dans l’image.

Mais Apple garde l’avantage sur le matériel

La surcouche ajoutera également deux boutons à l’application que l’on trouve près du déclencheur pour accéder à la mesure de lumière, au retardateur, à la zone de mise au point et au verrouillage de l’exposition. One UI 9.5 proposera aussi une ouverture virtuelle de f/22 au lieu de f/16 auparavant pour Expert RAW. Il s’agit d’une technologie qui simule une profondeur de champ différente via le logiciel.

Bien évidemment, ce n’est pas un remplacement du mécanisme physique utilisé dans l’iPhone 18 Pro dont l’ouverture varie de f/1,48 à f/4. Apple a donc un avantage matériel mais Samsung tente de se rattraper au niveau du logiciel via son application.

Rappelons que l’iPhone 18 Pro est salué par les spécialistes au niveau de la photographie. Toutefois, le Galaxy S26 Ultra, dernier modèle en date de Samsung, n’a pas à rougir et se retrouve juste derrière dans les classements.

Expert RAW donnera donc plus de contrôle aux utilisateurs pour garantir des clichés propres dès la prise de vue et davantage de détails au moment de la retouche. One UI 9.5 a donc comme ambition de rivaliser avec Apple ProRAW. Rappelons que l’iPhone est très prisé dans les milieux professionnels et le réalisateur du film Resident Evil de 2026 l’a notamment utilisé pour concevoir son œuvre.

Le nouveau Expert RAW est attendu avec le Galaxy S27

Expert RAW sous One UI 9.5 proposera aussi des réglages de stabilisation, de définition et de fréquence d’image pour la vidéo. Mais à noter que pour le moment, l’enregistrement vidéo n’est pas compatible avec cette nouvelle version.

Expert RAW sous One UI 9.5 a été développé pour la gamme Galaxy S27 que l’on attend en début d’année 2027. Mais rassurez-vous, les anciens Galaxy compatibles auront aussi droit à cette nouvelle version d’Expert RAW.

Source : SamMobile