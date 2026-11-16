Le nouveau James Bond est officiel : Robert Pattinson incarnera 007 sous la direction de Denis Villeneuve

C’est officiel, Robert Pattinson est le nouveau James Bond. L’acteur de 40 ans succède donc à Daniel Craig dans le rôle de l’agent 007. C’est Denis Villeneuve qui dirigera le vingt-sixième épisode officiel de la franchise désormais sous la direction d’Amazon MGM.

Robert Pattinson est officiellement le nouveau James Bond et devient le septième acteur à incarner 007 dans la franchise officielle.

Denis Villeneuve réalisera ce 26e James Bond, écrit par Steven Knight et produit sous la nouvelle direction d’Amazon MGM.

Le film n’a encore ni titre ni date de sortie, mais il ouvrira une nouvelle ère sans la famille Broccoli aux commandes.

C’est depuis ce 16 novembre 2026 que c’est officiel alors que plusieurs noms circulaient auparavant. Robert Pattinson est le septième acteur à incarner James Bond au cinéma dans la franchise officielle. Il succède donc dans l’ordre à Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig.

Qui incarnera James Bond dans le 26e film de la franchise ?

Il aura fallu plusieurs semaines d’essais à Londres pour que Robert Pattinson décroche le rôle. Parmi ses concurrents, on trouvait Nicholas Hoult, Callum Turner, Jack Lowden et Josh O’Connor. C’est Nina Gold, à qui l’on doit notamment les castings de Conclave, Hamnet et Star Wars : Le Réveil de la Force, qui s’est occupée des essais finaux.

Quelques jours avant l’officialisation, des informations circulaient déjà dans la presse expliquant que Robert Pattinson était envisagé parmi tous les concurrents. Le contrat proposé à l’acteur porterait sur trois films contre quatre pour plusieurs autres candidats, avec une rémunération supérieure.

C’est Denis Villeneuve, à qui l’on doit notamment Dune, qui réalisera ce nouveau James Bond. Et justement, Robert Pattinson a déjà tourné sous la direction du réalisateur canadien dans Dune 3. Denis Villeneuve a également participé aux essais des acteurs.

Au niveau de la production, on trouve Amy Pascal, à qui l’on doit les Spider-Man avec Tom Holland, et David Heyman, l’un des producteurs historiques des films Harry Potter. Pour le scénario, c’est Steven Knight, créateur de Peaky Blinders, qui s’en occupe. Il s’agit de son premier scénario sous l’ère Amazon MGM.

En septembre dernier, Steven Knight a expliqué que le premier jet de ce nouveau James Bond est terminé et que travailler sur la franchise était « plus qu’un rêve à accomplir ». À noter que le vingt-sixième James Bond n’a toujours pas de titre officiel ou de date de sortie.

Depuis le départ de Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, producteurs historiques de James Bond, c’est Amazon MGM qui gère la franchise. Rappelons qu’en 2022, Amazon a racheté la MGM pour 8,5 milliards de dollars. Et en 2025, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson ont cédé le contrôle créatif de la franchise.

Le vingt-sixième James Bond est donc le premier film officiel pour lequel aucun membre de la famille Broccoli n’aura choisi l’acteur principal. L’histoire de cette famille remonte à 1962 avec Dr. No, produit par Albert Broccoli.

Robert Pattinson portera donc deux franchises ces prochaines années avec le vingt-sixième James Bond mais aussi The Batman 2 dont la sortie pourrait être repoussée suite à des problèmes personnels rencontrés par le réalisateur Matt Reeves.

Robert Pattinson incarnera un tout nouveau 007

C’est en 2021 que Daniel Craig a tiré sa révérence en tant que James Bond après Mourir peut attendre et cinq films débutés par Casino Royale. Mais rassurez-vous, le James Bond de Daniel Craig a beau mourir dans le dernier film, 007 n’a pas disparu.

Désormais, place à la nouvelle génération avec Robert Pattinson dont l’officialisation arrive cinq ans après la fin de Mourir peut attendre. En tout, les vingt-cinq films officiels de la franchise ont rapporté plus de sept milliards de dollars au cinéma. Et cela sans compter les revenus de produits dérivés, accords commerciaux et autres jeux vidéo.