Le 31 décembre, Samsung supprimera 2 applications pourtant très prisées des utilisateurs de Galaxy

Samsung met fin à deux applications pourtant très utiles des smartphones Galaxy. C’est le 31 décembre 2026 que Quick Measure et AR Doodle ne seront plus téléchargeables. Si vous les avez déjà, vous pourrez toujours les ouvrir, mais elles ne recevront plus de mise à jour.

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Samsung arrêtera Quick Measure et AR Doodle le 31 décembre 2026, après plus de sept ans de disponibilité sur les smartphones Galaxy.

Les deux applications resteront utilisables si elles sont déjà installées, mais elles ne recevront plus aucune mise à jour après cette date.

Samsung ne donne aucune raison précise pour cet arrêt et prévient que certaines fonctions pourraient ne plus marcher avec les futures versions de One UI.

C’est depuis 2019 que Quick Measure et AR Doodle sont proposées sur les smartphones Galaxy. Il s’agit de deux applications de réalité augmentée qui passent par la caméra pour mesurer un objet ou dessiner dans une vidéo. Sauf que voilà, la surcouche One UI 7 ne les installe déjà plus d’office. Leur téléchargement passe par la boutique Galaxy Store de Samsung. La fin du service est justement annoncée sur leurs fiches.

Quick Measure et AR Doodle disparaissent du Galaxy Store

Quick Measure sert à prendre des mesures avec la caméra du smartphone. Il suffit de viser un meuble, un carton ou un mur pour afficher sa longueur, sa hauteur ou sa surface à l’écran. L’application calcule aussi la distance entre le téléphone et un objet. Bref, pas besoin de sortir un mètre ruban pour vérifier qu’un canapé passe dans le salon. Notez toutefois que le résultat est une estimation.

AR Doodle permet de dessiner en réalité augmentée. Vous tracez des traits, des formes ou des mots avec le doigt sur l’image filmée par la caméra. Le dessin est ensuite accroché au visage d’une personne ou au décor, même quand le smartphone bouge.

Par exemple, il est possible d’ajouter une couronne sur la tête d’un proche puis d’enregistrer le tout en photographie ou en vidéo. Mais ce n’est pas tout puisque le stylet S Pen est aussi pris en charge sur les Galaxy compatibles.

Les applications seront disponibles si vous les téléchargez avant

Après le 31 décembre 2026, le Galaxy Store ne proposera plus Quick Measure et AR Doodle. Les mises à jour s’arrêteront aussi à cette date. En revanche, Samsung ne supprime rien. Si l’une des deux applications est installée sur votre smartphone, vous pourrez toujours l’ouvrir une fois cette échéance passée.

Mais attention, Samsung prévient que certaines fonctionnalités risquent de mal marcher. Il faut dire que la compatibilité avec les prochaines versions du système n’est plus assurée. Au début de l’année 2027, c’est One UI 9.5 qui est attendue et cette mise à jour est apparue en images sur un Galaxy S26. Quick Measure ou AR Doodle peuvent donc se bloquer après l’installation d’une nouvelle version. Aucun correctif ne sera alors publié.

Avant le 31 décembre, il faut donc télécharger les deux applications si vous voulez les garder. Vous avez donc encore un mois et demi pour le faire.

Des smartphones ont déjà perdu les applications

Malheureusement, ce n’est déjà plus possible partout. Les deux fiches sont masquées sur le smartphone pliable Galaxy Z Fold 8 et les smartphones passés à la dernière mise à jour de la surcouche. On parle de One UI 9 don sa version stable est déployée sur une nouvelle vague de modèles.

Samsung ne donne pas de raison pour cet arrêt. La notice contient des excuses pour les utilisateurs et la promesse de « revenir avec des services améliorés à l’avenir ». À l’heure actuelle, aucune date n’est communiquée. Rien n’indique non plus que Quick Measure et AR Doodle reviendront sous la même forme.